Bảo Duy: 'Nếu không có tôi thì Phi Thanh Vân chỉ mãi ở nhà thuê và không bao giờ có thiên chức làm mẹ'

Hậu trường 11/05/2018 11:01

Dư luận lại một lần nữa dậy sóng vì dòng trạng thái mới được chia sẻ trên trang cá nhân của Bảo Duy. Anh bất ngờ tiết lộ về bí mật bị giấu kín trong thời gian chung sống với Phi Thanh Vân.

Cách đây ít giờ trên trang Facebook cá nhân, doanh nhân Bảo Duy vừa đăng tải dòng trạng thái khá dài nói về khoảng thời gian chung sống với “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân.

Bảo Duy khiến dư luận xôn xao khi khẳng định rằng nếu không có mình thì Phi Thanh Vân chỉ mãi ở nhà thuê và không bao giờ có thiên chức làm mẹ.

Bảo Duy: 'Nếu không có tôi thì Phi Thanh Vân chỉ mãi ở nhà thuê và không bao giờ có thiên chức làm mẹ' - Ảnh 1
Bảo Duy chia sẻ, anh từng muốn kết liễu đời mình khi bị dư luận quay lưng vì những cáo buộc của Phi Thanh Vân - Ảnh: FBNV

Toàn bộ nội dung bài viết được chồng cũ nữ diễn viên Cô gái xấu xí đăng tải: “Tâm sự đêm khuya!

Tôi khẳng định một điều nếu không có Bảo Duy thì Phi Thanh Vân chỉ mãi ở nhà thuê và không bao giờ có thiên chức làm mẹ.

Trước đây mọi người luôn từng nghĩ tôi ăn bám hay bám váy Phi Thanh Vân, nhưng mọi người đâu biết rằng hiện tại tất cả tài sản mà cô ấy hiện giờ có được là do tôi tạo ra. Thời điểm còn Phi Thanh Vân tôi cứ nghĩ của vợ là của chồng, tất cả tài sản mặc cho cô ấy định đoạt. Nhưng khi mua được chiếc xe đầu tiên (từ lúc chúng tôi còn ở nhà thuê chung cư Thuận Việt) thì tôi đã hiểu được tất cả vấn đề. Sau này từ xe đến đất cô ấy đều đứng tên và bắt tôi ra công chứng. Tôi vẫn vui vẻ làm theo vì cứ nghĩ tất cả đều hoàn hảo đúng như dự tính của cô ấy.

Bảo Duy: 'Nếu không có tôi thì Phi Thanh Vân chỉ mãi ở nhà thuê và không bao giờ có thiên chức làm mẹ' - Ảnh 2
Hiện tại, Bảo Duy có gia đình và công ty của riêng mình - Ảnh: FBNV

Thời điểm chia tay, Phi Thanh Vân liên tục tố tôi trên báo chí, tất cả dư luận đều quay lưng với tôi, khiến tôi không còn lối thoát và có lúc tôi nghĩ đến tự kết liễu đời mình, nhưng tôi không thể vì còn mẹ và 2 đứa con mà tôi phải lo.

Quá trình gầy dựng doanh nghiệp cô ấy đâu biết rằng tôi phải vay tiền nóng xã hội để gầy dựng sự nghiệp, để không mang tiếng tôi là kẻ bám váy ăn bám, mà tôi đã cố gắng vươn lên từng ngày. Dù là vậy, tôi vẫn trích ra 1 khoản dành cho con là 10 triệu (đóng tiền lời 9 triệu/1 tháng).

Doanh nghiệp bây giờ tôi gầy dựng hơn 1 năm nay giờ nó đã trở thành 1 tập đoàn lớn mạnh toàn cầu.

Bảo Duy: 'Nếu không có tôi thì Phi Thanh Vân chỉ mãi ở nhà thuê và không bao giờ có thiên chức làm mẹ' - Ảnh 3
Bảo Duy và Phi Thanh Vân thuở còn mặn nồng - Ảnh: FBNV

Qua hết tất cả mọi chuyện tôi tưởng được bình yên, nhưng nào ngờ lòng ghen tị, yêu mù quáng mà khiến con người ta thay đổi 1 cách dã tâm, bằng mọi cách dồn ép đối phương không còn đường tiến. Ai lên báo cũng muốn nói tốt về mình nhưng anh khẳng định em đã hết thời rồi. Ngày nào em chửi, em sỉ nhục và khinh bỉ thì ngày hôm nay anh càng cố gắng nhiều hơn.

Hay lắm, giỏi lắm nhưng em còn non lắm vì người già nhất là ông trời!”.

Cuối bài viết, Bảo Duy còn đanh thép khẳng định lại một lần nữa: “Tôi dám khẳng định một điều: Nếu không có Bảo Duy thì Phi Thanh Vân vẫn mãi ở nhà thuê!”.

Bảo Duy: 'Nếu không có tôi thì Phi Thanh Vân chỉ mãi ở nhà thuê và không bao giờ có thiên chức làm mẹ' - Ảnh 4
Trước đó, Phi Thanh Vân đã lên tiếng 'tố' chồng cũ không chu cấp tiền nuôi con trong suốt gần 1 năm sau ly hôn - Ảnh: FBNV
Bảo Duy: 'Nếu không có tôi thì Phi Thanh Vân chỉ mãi ở nhà thuê và không bao giờ có thiên chức làm mẹ' - Ảnh 5
Trước lời tố cáo của vợ cũ, Bảo Duy cũng đã chính thức lên tiếng. Hiện tại sự việc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt vì người trong cuộc vẫn tiếp tục 'đấu tố' nhau - Ảnh: FBNV
Bị Phi Thanh Vân 'tố' không chu cấp tiền nuôi con, Bảo Duy bức xúc lên tiếng vạch trần

Bị Phi Thanh Vân 'tố' không chu cấp tiền nuôi con, Bảo Duy bức xúc lên tiếng vạch trần

Trước lời cáo buộc không chu cấp tiền nuôi con của Phi Thanh Vân, Bảo Duy bức xúc lên tiếng.

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