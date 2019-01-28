Phi Thanh Vân khoe vòng 1 đồ sộ giữa bàn nhậu toàn nam giới

Hậu trường 28/01/2019 11:53

Diện váy dây trễ nải, Phi Thanh Vân khiến nhiều người đỏ mặt bởi vòng 1 ngồn ngộn trước ống kính.

Không phải là người sở hữu nhan sắc quá nổi bật của showbiz Việt, nhưng Phi Thanh Vân là một trong những chân dài có độ tự tin không hề kém cạnh bất kỳ ai. Trải qua hơn 15 lần “trùng tu” nhan sắc, “Nữ hoàng dao kéo” rất tự hào khi sở hữu thân hình nóng bỏng, xinh đẹp.

Dù không còn hoạt động nhiều trong làng giải trí Việt nhưng sức hút của nữ diễn viên Cô gái xấu xí không hề thuyên giảm. Mỗi khi xuất hiện, cô đều khiến mọi người “đỏ mặt tía tai” bởi sự nóng bỏng của mình. Bất kể đi chơi cùng bạn bè hay dự sự kiện, Phi Thanh Vân thường chọn cho mình những bộ trang phục mát mẻ nhất có thể để thu hút mọi ánh nhìn.

Phi Thanh Vân khoe vòng 1 đồ sộ giữa bàn nhậu toàn nam giới - Ảnh 1
Phi Thanh Vân không ngại diện trang phục cắt xẻ táo bạo, khoe ngực dù là tham dự sự kiện...
Phi Thanh Vân khoe vòng 1 đồ sộ giữa bàn nhậu toàn nam giới - Ảnh 2
... hay đi chơi cùng bạn bè - Ảnh: FBNV
Phi Thanh Vân khoe vòng 1 đồ sộ giữa bàn nhậu toàn nam giới - Ảnh 3
Một trong những bộ ảnh nóng bỏng nhất của 'Nữ hoàng dao kéo' từng gây xôn xao dư luận - Ảnh: FBNV

Mới đây, cô nàng lại một lần nữa khiến cư dân mạng “đứng ngồi không yên” khi lộ vòng một quá “khủng” trên bàn nhậu. Cụ thể, một người bạn của cô bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh Phi Thanh Vân đang ngồi nhậu cùng một vài người đàn ông lạ mặt. Bà mẹ một con diện chiếc váy hai dây màu hồng nhạt, khoe trọn bờ vai nõn nà cùng đôi gò bồng đảo căng tròn.

Phi Thanh Vân khoe vòng 1 đồ sộ giữa bàn nhậu toàn nam giới - Ảnh 4
Chiếc váy dây mỏng manh đã khoe trọn bờ vai trắng ngần cùng vòng 1 đẫy đà của Phi Thanh Vân - Ảnh: FBNV
Phi Thanh Vân khoe vòng 1 đồ sộ giữa bàn nhậu toàn nam giới - Ảnh 5
Mỗi một cử động dù là nhỏ nhất của bà mẹ một con cũng khiến người đối diện 'giật thót tim' vì sợ vòng 1 sẽ bung ra khỏi váy - Ảnh: FBNV

Dù không phải là lần đầu được chiêm ngưỡng phong cách ăn mặc táo bạo của Phi Thanh Vân, nhưng nhiều người vẫn tỏ ra khó chịu vì cho rằng cô nàng khoe vòng 1 quá đà, gây phản cảm.

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Bên cạnh các lớp giám đốc điều hành cao cấp, Phi Thanh Vân còn học lớp để trở thành chuyên gia tư vấn tâm sinh lý.

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