Phi Thanh Vân khoe vòng 1 đồ sộ giữa bàn nhậu toàn nam giới

Không phải là người sở hữu nhan sắc quá nổi bật của showbiz Việt, nhưng Phi Thanh Vân là một trong những chân dài có độ tự tin không hề kém cạnh bất kỳ ai. Trải qua hơn 15 lần “trùng tu” nhan sắc, “Nữ hoàng dao kéo” rất tự hào khi sở hữu thân hình nóng bỏng, xinh đẹp.

Dù không còn hoạt động nhiều trong làng giải trí Việt nhưng sức hút của nữ diễn viên Cô gái xấu xí không hề thuyên giảm. Mỗi khi xuất hiện, cô đều khiến mọi người “đỏ mặt tía tai” bởi sự nóng bỏng của mình. Bất kể đi chơi cùng bạn bè hay dự sự kiện, Phi Thanh Vân thường chọn cho mình những bộ trang phục mát mẻ nhất có thể để thu hút mọi ánh nhìn.