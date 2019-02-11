Phi Thanh Vân đã có phản ứng bất ngờ khi nghe tin chồng cũ Bảo Duy lâm vào cảnh vỡ nợ, dù cả hai từng không ít lần "đấu tố" nhau sau khi ly hôn.

Hai ngày qua, dư luận không ngừng xôn xao trước thông tin chồng cũ Phi Thanh Vân - doanh nhân Bảo Duy uống thuốc ngủ tự tử vì nợ nần chồng chất. Theo một số thông tin được đăng tải, khoảng nửa tháng trước, anh uống thuốc tự tử nhưng may mắn được người thân phát hiện và đưa đi bệnh viện cứu chữa. Đặc biệt, trong khi mọi người đang vui vẻ đón Tết Kỷ Hợi thì chồng cũ Phi Thanh Vân lại xuất hiện với thân hình tiều tụy thiếu sức sống, mái đầu cạo trọc khiến công chúng vô cùng lo lắng.

Hiện tại, cuộc sống của Bảo Duy đang lâm vào cảnh bế tắc. Anh giao toàn bộ công việc kinh doanh cho chị ruột và ở ẩn một thời gian. Sau khi thông tin này được tiết lộ, rất nhiều dân mạng đã gửi lời động viên, hi vọng anh sẽ sớm vượt qua biến cố, giải quyết nợ nần.

Bảo Duy gây xôn xao khi xuất hiện với thân hình tiều tụy trong những ngày Tết Nguyên đán vừa qua - Ảnh: Internet

Trước những thông tin không hay về Bảo Duy, người được công chúng chú ý đến nhất lúc này là Phi Thanh Vân. “Nữ hoàng dao kéo” cho biết, chồng cũ có tâm sự chuyện nợ nần với cô. Dù không giúp được nhiều nhưng bà mẹ đơn thân đã động viên anh sớm vượt qua khó khăn.

Phi Thanh Vân chia sẻ ảnh ngồi thiền trong ngày Tết - Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên trang trí nhà cửa, đón Tết hoành tráng trong biệt thự tiền tỷ - Ảnh: FBNV

Dù từng không ít lần đấu tố nhau sau khi ly hôn nhưng Phi Thanh Vân vẫn đồng cảm với chồng cũ. Cô rất thấu hiểu những khó khăn mà Bảo Duy đang gặp phải vì từng lâm vào cảnh khủng hoảng trong kinh doanh.

"Tôi chỉ biết động viên anh ấy bình tĩnh, từ từ tìm cách trả nợ. Còn nước còn tát. Kinh doanh có lúc này lúc kia, kể cả các doanh nghiệp lớn cũng vậy, huống chi mình là doanh nghiệp mới và nhỏ", Phi Thanh Vân chia sẻ.

Chồng cũ Phi Thanh Vân vỡ nợ vì đầu tư bất động sản Bảo Duy đau khổ khi làm ăn thua lỗ, mắc nợ xã hội đen hàng chục tỷ đồng, không còn khả năng lo cho mẹ và các con.

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