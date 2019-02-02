Phi Thanh Vân kín như bưng khi dắt con trai đi làm từ thiện dịp cuối năm

Hậu trường 02/02/2019 16:34

Ngày 28 Tết, Phi Thanh Vân đã đưa con trai đi phát quà từ thiện cùng mình để dạy bé hiểu được giá trị cuộc sống.

Mới đây, Phi Thanh Vân đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh đưa con trai đi từ thiện dịp cuối năm. "Nữ hoàng dao kéo" cho biết việc đưa cậu bé tham gia những chuyến đi có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Người đẹp muốn con trai sau này lớn lên sẽ biết trân trọng cuộc sống hiện tại, cũng như quý trọng những người xung quanh.

"Dắt con yêu đi làm từ thiện mỗi năm. Mẹ muốn con hiểu được ngoài kia còn nhiều mảnh đời khó khăn, để con thấy được giá trị cuộc sống từ thuở bé. Lớn lên con luôn là người có đức, có tài và có tâm nữa con nhé", Phi Thanh Vân viết.

Phi Thanh Vân kín như bưng khi dắt con trai đi làm từ thiện dịp cuối năm - Ảnh 1
Phi Thanh Vân đưa con trai tham gia một buổi từ thiện trong những ngày cuối năm - Ảnh: Internet
Phi Thanh Vân kín như bưng khi dắt con trai đi làm từ thiện dịp cuối năm - Ảnh 2
Phi Thanh Vân kín như bưng khi dắt con trai đi làm từ thiện dịp cuối năm - Ảnh 3
Đi cùng chuyến đi còn có ca sĩ Nguyên Vũ. Ngoài đời, Phi Thanh Vân và Nguyên Vũ cũng rất thân thiết - Ảnh: Internet
Phi Thanh Vân kín như bưng khi dắt con trai đi làm từ thiện dịp cuối năm - Ảnh 4
Phi Thanh Vân kín như bưng khi dắt con trai đi làm từ thiện dịp cuối năm - Ảnh 5
Con trai Phi Thanh Vân càng lớn càng giống mẹ - Ảnh: Internet
Phi Thanh Vân kín như bưng khi dắt con trai đi làm từ thiện dịp cuối năm - Ảnh 6
Phi Thanh Vân muốn con trai sau này lớn lên sẽ là một chàng trai lương thiện, biết quan tâm mọi người - Ảnh: Internet

Ngoài mẹ con Phi Thanh Vân, chuyến đi còn có sự tham gia của nhiều sao Việt như ca sĩ Nguyên Vũ, Á hậu Trịnh Kim Chi, diễn viên Nam Phong và đạo diễn Hoàng Phúc....

Những phần quà được trao tặng lần này gồm có thùng mỳ gói, Gạo Hoa Lúa, nước mắm, nước tương, dầu ăn, đường, sữa đặc, bánh, các loại trà và một số mỹ phẩm do công ty của Phi Thanh Vân tài trợ.

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Từ khóa:   Tết nguyên đán 2019 Phi Thanh Vân

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