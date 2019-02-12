Chồng cũ Phi Thanh Vân chua xót vì bị bạn bè xa lánh sau khi vỡ nợ, phải vào chùa tìm bình an

Hậu trường 12/02/2019 11:09

Dòng chia sẻ mới đây của chồng cũ Phi Thanh Vân - doanh nhân Nguyễn Bảo Duy khiến công chúng vô cùng xót xa.

Ít ngày qua, dư luận không ngừng xôn xao trước thông tin chồng cũ Phi Thanh Vân lâm vào cảnh nợ nần chồng chất vì làm ăn thua lỗ nặng. Bế tắc, Nguyễn Bảo Duy đã uống thuốc ngủ tự tử cách đây khoảng nửa tháng nhưng may mắn được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Chồng cũ Phi Thanh Vân chua xót vì bị bạn bè xa lánh sau khi vỡ nợ, phải vào chùa tìm bình an - Ảnh 1
Khoảng nửa tháng trước, Bảo Duy đã uống thuốc ngủ tự tử vì quá bế tắc nhưng rất may được người nhà phát hiện - Ảnh: Internet

Hiện tại sức khỏe của anh đã ổn định, tuy nhiên tinh thần đang bất ổn vì cuộc sống lâm vào cảnh bế tắc, nợ nần chồng chất. Hình ảnh chồng cũ Phi Thanh Vân tiều tụy, xanh xao, đầu trọc lóc những ngày Tết Kỷ Hợi vừa qua càng khiến công chúng lo lắng.

Chồng cũ Phi Thanh Vân chua xót vì bị bạn bè xa lánh sau khi vỡ nợ, phải vào chùa tìm bình an - Ảnh 2
Nam doanh nhân khiến nhiều người lo lắng khi xuất hiện với mái đầu trọc lóc - Ảnh: Internet

Cách đây ít giờ, Bảo Duy bất ngờ đăng tải hình ảnh đang ngồi buồn bã trong chùa kèm dòng trạng thái chán nản vì bị bạn bè bỏ rơi lúc nguy khốn.

Chồng cũ Phi Thanh Vân chua xót vì bị bạn bè xa lánh sau khi vỡ nợ, phải vào chùa tìm bình an - Ảnh 3

Chồng cũ Phi Thanh Vân chua xót vì bị bạn bè xa lánh sau khi vỡ nợ, phải vào chùa tìm bình an - Ảnh 4
Hiện tại, chàng doanh nhân họ Nguyễn bị mất tinh thần và quyết định ở ẩn một thời gian. Anh giao toàn bộ công việc kinh doanh cho chị ruột quản lý - Ảnh: FBNV

"Kiếm 1 thằng bạn để tâm sự lúc này khó thật đấy! Tìm thằng thân nhất nhắn tin thì thấy nó đã xem! Đời là thế thôi bạn ơi", Bảo Duy tâm sự.

Dưới bài viết, chồng cũ Phi Thanh Vân nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên của bạn bè và cư dân mạng. Từng có mối quan hệ thân thiết với Bảo Duy, Lâm Khánh Chi nhanh chóng động viên: “Cố lên em trai”.

Ca sĩ Dương Ngọc Thái an ủi: “Em trai vụ gì vậy em có sao không em. Cố lên em nhé rồi mọi việc sẽ qua, mình ở hiền và có tâm sẽ qua hết em ơi, em sống rất có tâm và thường xuyên làm việc thiện và hay phóng sanh thì anh nghĩ đó chỉ là vận xui của mình nhưng khi em đã qua thì em sẽ thành công lại, tương lai phía trước đang đợi em hãy cố gắng sống hết mình theo lời dạy của Đức Phật em nhé, chúc em thành công”.

Chồng cũ vỡ nợ, cạo đầu tự tử, Phi Thanh Vân phản ứng khó tin

Chồng cũ vỡ nợ, cạo đầu tự tử, Phi Thanh Vân phản ứng khó tin

Phi Thanh Vân đã có phản ứng bất ngờ khi nghe tin chồng cũ Bảo Duy lâm vào cảnh vỡ nợ, dù cả hai từng không ít lần "đấu tố" nhau sau khi ly hôn.

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