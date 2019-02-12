Chồng cũ Phi Thanh Vân chua xót vì bị bạn bè xa lánh sau khi vỡ nợ, phải vào chùa tìm bình an

Hiện tại sức khỏe của anh đã ổn định, tuy nhiên tinh thần đang bất ổn vì cuộc sống lâm vào cảnh bế tắc, nợ nần chồng chất. Hình ảnh chồng cũ Phi Thanh Vân tiều tụy, xanh xao, đầu trọc lóc những ngày Tết Kỷ Hợi vừa qua càng khiến công chúng lo lắng.

Ít ngày qua, dư luận không ngừng xôn xao trước thông tin chồng cũ Phi Thanh Vân lâm vào cảnh nợ nần chồng chất vì làm ăn thua lỗ nặng. Bế tắc, Nguyễn Bảo Duy đã uống thuốc ngủ tự tử cách đây khoảng nửa tháng nhưng may mắn được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Hiện tại, chàng doanh nhân họ Nguyễn bị mất tinh thần và quyết định ở ẩn một thời gian. Anh giao toàn bộ công việc kinh doanh cho chị ruột quản lý - Ảnh: FBNV

"Kiếm 1 thằng bạn để tâm sự lúc này khó thật đấy! Tìm thằng thân nhất nhắn tin thì thấy nó đã xem! Đời là thế thôi bạn ơi", Bảo Duy tâm sự.

Dưới bài viết, chồng cũ Phi Thanh Vân nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên của bạn bè và cư dân mạng. Từng có mối quan hệ thân thiết với Bảo Duy, Lâm Khánh Chi nhanh chóng động viên: “Cố lên em trai”.

Ca sĩ Dương Ngọc Thái an ủi: “Em trai vụ gì vậy em có sao không em. Cố lên em nhé rồi mọi việc sẽ qua, mình ở hiền và có tâm sẽ qua hết em ơi, em sống rất có tâm và thường xuyên làm việc thiện và hay phóng sanh thì anh nghĩ đó chỉ là vận xui của mình nhưng khi em đã qua thì em sẽ thành công lại, tương lai phía trước đang đợi em hãy cố gắng sống hết mình theo lời dạy của Đức Phật em nhé, chúc em thành công”.