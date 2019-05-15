Đang bầu bì, vợ Tuấn Hưng vẫn bị chồng quyến rũ mỗi đêm, 'đỏ mặt' khi kể đến chi tiết cuối

Hậu trường 15/05/2019 06:46

Những chia sẻ thú vị mới đây của Trần Thu Hương - vợ ca sĩ Tuấn Hưng cho thấy cuộc sống vợ chồng cô đang rất ngọt ngào, viên mãn.

Tuấn Hưng kết hôn vào năm 2014. Sau 5 năm chung sống, chàng "Ngựa hoang" giờ đã là ông bố 2 con và sắp chào đón thêm thành viên thứ 3.

Sở hữu tổ ấm hạnh phúc đáng ngưỡng mộ, giọng ca Tìm lại bầu trời cũng thường xuyên đăng tải khoảnh khắc "tình bể bình" bên bà xã Thu Hương. Sau thời gian dài chung sống, cả hai vẫn không ngại khi dành cho nhau những lời ngọt ngào, tình cảm nhất.

Đang bầu bì, vợ Tuấn Hưng vẫn bị chồng quyến rũ mỗi đêm, 'đỏ mặt' khi kể đến chi tiết cuối - Ảnh 1
Tuấn Hưng nổi tiếng là ông chồng ga lăng, hết lòng cưng chiều vợ - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, Thu Hương bất ngờ chia sẻ độc chiêu của chồng khiến cô không thể rời xa. Chân dài này khiến nhiều chị em "đỏ mặt" khi bộc bạch, không thể rời xa ông xã Tuấn Hưng cả đêm vì mùi hương của anh.

Thu Hương viết: “Anh chồng lúc nào cũng có 1 chai nước hoa để đầu giường, trước khi ngủ cũng phải xịt kêu cho thơm. Định quyến rũ vợ đây mà, nhưng phải công nhận thơm thật, cứ sáp vào chồng hít mùi nước hoa của chồng cả đêm”.

Đang bầu bì, vợ Tuấn Hưng vẫn bị chồng quyến rũ mỗi đêm, 'đỏ mặt' khi kể đến chi tiết cuối - Ảnh 2
Đang bầu bì, Thu Hương khiến nhiều chị em phải trầm trồ, xuýt xoa bởi nhan sắc ngày càng trẻ trung và quyến rũ - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân viên mãn của cặp đôi.

Đang bầu bì, vợ Tuấn Hưng vẫn bị chồng quyến rũ mỗi đêm, 'đỏ mặt' khi kể đến chi tiết cuối - Ảnh 3

Đang bầu bì, vợ Tuấn Hưng vẫn bị chồng quyến rũ mỗi đêm, 'đỏ mặt' khi kể đến chi tiết cuối - Ảnh 4
Dân mạng thích thú khi biết được chiêu thức đặc biệt để 'dụ' vợ của Tuấn Hưng mỗi tối - Ảnh: FBNV

Sau loạt biến cố lớn trong năm 2018, ca sĩ Tuấn Hưng không chỉ trở lại mà còn lợi hại hơn xưa. Với sự ủng hộ của bà xã, anh bắt đầu thực hiện những dự án âm nhạc mới, hứa hẹn đem đến nhiều điều thú vị cho người hâm mộ.

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