Đăng ảnh áo tắm quyến rũ, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh bất ngờ tuyên bố 'chủ nghĩa khắc kỷ' hậu ly hôn

Hậu trường 07/02/2021 19:09

Kể từ khi ly hôn với nhạc sĩ, đạo diễn Quang Huy, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã có sự thay đổi rất lớn trong cuộc sống.

Mới đây, Phạm Quỳnh Anh đã chia sẻ trên mạng xã hội những tấm ảnh mới với áo tắm vô cùng gợi cảm khiến người xem không thể rời mắt. Kèm theo đó, nữ ca sĩ chia sẻ về chủ nghĩa khắc kỷ. “Đừng cố kiểm soát những gì xảy đến với bạn, vì đơn giản là bạn không thể. Thay vào đó hãy kiểm soát phản ứng của bạn trước những sự việc đó” – nữ ca sĩ viết.

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Phạm Quỳnh Anh và tuyên bố về 'chủ nghĩa khắc kỷ' - Ảnh: FBNV

Quan điểm này của cô nhận được rất nhiều sự đồng thuận, chia sẻ từ người hâm mộ, đồng nghiệp và bạn bè. Nhiều người cho biết, Phạm Quỳnh Anh đã lan tỏa được giá trị tinh thần tích cực giúp cho những phụ nữ khác có thể vượt qua khó khăn và học cách sống lạc quan giống như cô.

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Bên cạnh những bức ảnh gợi cảm, nữ ca sĩ tuyên bố 'Đừng cố kiểm soát những gì xảy đến với bạn' - Ảnh: FBNV
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Thái độ sống tích cực của Phạm Quỳnh Anh được cộng đồng mạng khen ngợi - Ảnh: FBNV

Trước đó, khi còn mặn nồng với chồng cũ, cuộc sống của Phạm Quỳnh Anh gần như gắn bó với gia đình. Cô dành hết mọi thời gian để chăm sóc chồng và hai con, thế nên mọi hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ gần như “đóng băng”. Suốt thời gian ấy, Phạm Quỳnh Anh chỉ đứng sau để hỗ trợ cho những dự án của chồng. 

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Phạm Quỳnh Anh thuở còn mặn nồng với chồng - Ảnh: Internet

Tại thời điểm công bố ly hôn, nhiều người hâm mộ tỏ ra khá lo lắng và thương cảm cho nữ ca sĩ. Thế nhưng, ngược lại với suy nghĩ của số đông, Phạm Quỳnh Anh lại vô cùng mạnh mẽ. Cô chính thức trở lại với con đường âm nhạc của mình bằng nhiều dự án âm nhạc và xuất hiện đều đặn hơn tại các sự kiện.

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Phạm Quỳnh Anh của hiện tại rất lạc quan, vui vẻ - Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ “Bụi bay vào mắt” được nhiều người nhận xét có nhan sắc ngày càng “lên hương”. Tinh thần của cô cũng rất lạc quan, tươi sáng, điều đó được thể hiện rất rõ qua những dự án âm nhạc mà cô gửi đến khán giả trong thời gian qua. Trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh chụp cùng hai con gái.

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Phạm Quỳnh Anh cùng hai con gái - Ảnh: FBNV

Cuộc hôn nhân của Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy kéo dài khoảng 6 năm. Cả hai kết hôn vào năm 2012, sau 10 năm yêu nhau. Họ có với nhau 2 người con gái là Tuệ Lâm và Tuệ An. Đến năm 2018, Phạm Quỳnh Anh công bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của người hâm mộ. 

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