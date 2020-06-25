Đan Trường lần đầu khoe ảnh thuở nhỏ bên bố, hóa ra đẹp trai là nhờ gen lai Pháp

Hậu trường 25/06/2020 10:12

Những hình ảnh thuở nhỏ được nam ca sĩ Đan Trường đăng tải lên mạng xã hội khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nam ca sĩ Đan Trường bất ngờ chia sẻ loạt ảnh thuở nhỏ kèm dòng trạng thái: “Đây là bộ hình hồi còn nhỏ của mình mà chưa bao giờ mình công bố. Từ lúc đi hát đến nay là 24 năm rồi hôm nay Đan Trường mới cho ra mắt.

Mời cả nhà xem có khác với khuôn mặt của mình bây giờ không... và xem bé Thiên Từ có giống mình không nhé! Hình đầu tiên là ba mình đó cả nhà”.

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Bài đăng của Đan Trường - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh đăng tải, có thể thấy bố của Đan Trường điển trai chẳng kém gì minh tinh màn ảnh. Nam ca sĩ cũng cho biết nhờ bố mang dòng máu lai Pháp nên anh cũng được thừa hưởng đôi chút: “Chắc sẽ có bạn thắc mắc ba mình có phải người lai không? Ba mình lai Pháp cả nhà ạ, mình chỉ ăn ké được một ít”.

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Hình ảnh hiếm hoi bên bố được Đan Trường chia sẻ - Ảnh: Youtube
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Cận cảnh vẻ điển trai của nam ca sĩ lúc nhỏ - Ảnh: FB

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Nhờ thừa hưởng nét lai Pháp nên vẻ đẹp trai của Đan Trường từng khiến bao thiếu nữ 'đổ gục' - Ảnh: Youtube

Bên cạnh đó, giọng ca “Đi về nơi xa” còn hào hứng ghép ảnh con trai Thiên Từ vào ảnh của mình để so sánh sự giống nhau của hai bố con.

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Bé Thiên Từ thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng không ngừng trầm trồ trước nhan sắc của gia đình Đan Trường: “Toàn cực phẩm”, “Cả nhà đều đẹp giống nhau. Thì ra thần tượng của em đẹp trai từ bé”, “Ba thế hệ chỉ 1 khuôn mặt. Bác trai nhìn ngầu quá”, “Đẹp từ nhỏ luôn anh ơi. Ăn ké nét đẹp của ba luôn. Bé Thiên Từ dễ thương giống anh lắm”, “Là gen di truyền giống lắm anh Trường ơi”…

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Sinh ra trong gia đình có bố là ngôi sao, mẹ là doanh nhân nên Mathis Thiên Từ rất được trau chuốt diện mạo bên ngoài.

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