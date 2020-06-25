Đan Trường lần đầu khoe ảnh thuở nhỏ bên bố, hóa ra đẹp trai là nhờ gen lai Pháp

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nam ca sĩ Đan Trường bất ngờ chia sẻ loạt ảnh thuở nhỏ kèm dòng trạng thái: “Đây là bộ hình hồi còn nhỏ của mình mà chưa bao giờ mình công bố. Từ lúc đi hát đến nay là 24 năm rồi hôm nay Đan Trường mới cho ra mắt.

Mời cả nhà xem có khác với khuôn mặt của mình bây giờ không... và xem bé Thiên Từ có giống mình không nhé! Hình đầu tiên là ba mình đó cả nhà”.