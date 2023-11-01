Loạt khoảnh khắc tình tứ của Huỳnh Phương và Khả Như đã gây chú ý hơn cả.

Hậu chia tay Sĩ Thanh, diễn viên Huỳnh Phương (Fap TV) vướng tin đồn hẹn hò nhiều gái xinh. Cho đến mới đây, khi Khả Như và Huỳnh Phương cùng xuất hiện tại một sự kiện bỗng khiến dân tình rần rần vì loạt cử chỉ lẫn hành động tình tứ dành với nhau. Mới đây, khi Khả Như và Huỳnh Phương cùng xuất hiện tại một sự kiện bỗng khiến dân tình rần rần vì loạt cử chỉ lẫn hành động tình tứ dành với nhau Theo đó, Khả Như có hành động chỉnh tóc và chăm sóc cho Huỳnh Phương. Cho đến lúc lên thảm đỏ chụp hình, Huỳnh Phương cũng có hành động nhường cho Khả Như đi trước. Cả 2 cũng luôn tươi cười và dính như sam suốt thời gian diễn ra sự kiện.



Khả Như có hành động chỉnh tóc và chăm sóc cho Huỳnh Phương Cả 2 cũng luôn tươi cười và dính như sam suốt thời gian diễn ra sự kiện Cách đây ít ngày, dân tình còn xôn xao màn diễn ăn ý tình cảm giữa đôi nghệ sĩ, thậm chí "khoá môi" ngay trên sân khấu. Chia sẻ về cảnh diễn tình cảm này, Khả Như cho biết: "Lúc đầu, chúng tôi diễn bằng kỹ thuật, né tránh đủ kiểu hết. Thấy vậy, đạo diễn Hữu Tiến đã la chúng tôi rất nhiều. Anh bảo cả hai phải hôn thật, nếu không sẽ bị trừ tiền cát-xê. Trên hành trình làm nghề, tôi nghĩ Phương đã hôn rất nhiều người, tôi cũng vậy. Nhưng hai chúng tôi hôn nhau áp lực kinh khủng". Loạt khoảnh khắc đáng ngờ này khiến netizen rộ nghi vấn cặp đôi đang trong mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, đây chỉ là những suy đoán 1 chiều từ phía cư dân mạng. Thực hư ra sao thì phải chờ 2 nhân vật chính lên tiếng.

Cách đây ít ngày, dân tình còn xôn xao màn diễn ăn ý tình cảm giữa đôi nghệ sĩ, thậm chí "khoá môi" ngay trên sân khấu. Loạt khoảnh khắc đáng ngờ này khiến netizen rộ nghi vấn cặp đôi đang trong mối quan hệ tình cảm Khả Như hiện là một trong những nữ diễn viên ăn khách. Người đẹp tham gia lĩnh vực sân khấu, phim ảnh, MC, xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình. Cô từng góp mặt trong những bộ phim đình đám như 49 Ngày, Pháp Sư Mù, Cua Lại Vợ Bầu… Ở tuổi 36, diễn viên Nhà bà Nữ theo đuổi phong cách quyến rũ, mặn mà vfa được khán giả ưu ái gọi là "quý cô độc thân giàu có" của showbiz Việt Ở tuổi 36, diễn viên Nhà bà Nữ theo đuổi phong cách quyến rũ, mặn mà vfa được khán giả ưu ái gọi là "quý cô độc thân giàu có" của showbiz Việt. Về đời tư, Khả Như khá kín tiếng. Đạo diễn Hữu Tiến - một trong những bạn thân của Khả Như từng tiết lộ: "Khả Như thường hay nói đùa chuyện tình cảm, rằng giờ kiếm chồng khó lắm. Yêu vui vài hôm thì được chứ lấy chồng thì không". Về đời tư, Khả Như khá kín tiếng. Đạo diễn Hữu Tiến - một trong những bạn thân của Khả Như từng tiết lộ: "Khả Như thường hay nói đùa chuyện tình cảm, rằng giờ kiếm chồng khó lắm. Yêu vui vài hôm thì được chứ lấy chồng thì không" Trên trang cá nhân hồi tháng 2, Khả Như cũng từng chia sẻ quan niệm về chuyện tình yêu: "Nếu đánh rơi một cái khẩu trang, người ta có thể bỏ luôn, nhưng rơi một viên kim cương thì người ta sẽ cuống cuồng đi tìm, phải không? Sao Mèo (biệt danh Khả Như) không yêu ai? Mèo sợ tan vỡ, sợ đau, sợ mình là cái khẩu trang của ai đó!".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-tinh-sot-ran-ran-khoanh-khac-quy-co-oc-than-kha-nhu-dinh-nhu-sam-voi-huynh-phuong-tai-su-kien-ro-nghi-van-ang-hen-ho-627830.html