Dân tình sốt rần rần khoảnh khắc 'quý cô độc thân' Khả Như dính như sam với Huỳnh Phương tại sự kiện, rộ nghi vấn đang hẹn hò?

Hậu trường 01/11/2023 08:59

Loạt khoảnh khắc tình tứ của Huỳnh Phương và Khả Như đã gây chú ý hơn cả.

Hậu chia tay Sĩ Thanh, diễn viên Huỳnh Phương (Fap TV) vướng tin đồn hẹn hò nhiều gái xinh. Cho đến mới đây, khi Khả Như và Huỳnh Phương cùng xuất hiện tại một sự kiện bỗng khiến dân tình rần rần vì loạt cử chỉ lẫn hành động tình tứ dành với nhau.

Dân tình sốt rần rần khoảnh khắc 'quý cô độc thân' Khả Như dính như sam với Huỳnh Phương tại sự kiện, rộ nghi vấn đang hẹn hò? - Ảnh 1
Mới đây, khi Khả Như và Huỳnh Phương cùng xuất hiện tại một sự kiện bỗng khiến dân tình rần rần vì loạt cử chỉ lẫn hành động tình tứ dành với nhau

Theo đó, Khả Như có hành động chỉnh tóc và chăm sóc cho Huỳnh Phương. Cho đến lúc lên thảm đỏ chụp hình, Huỳnh Phương cũng có hành động nhường cho Khả Như đi trước. Cả 2 cũng luôn tươi cười và dính như sam suốt thời gian diễn ra sự kiện. 

Dân tình sốt rần rần khoảnh khắc 'quý cô độc thân' Khả Như dính như sam với Huỳnh Phương tại sự kiện, rộ nghi vấn đang hẹn hò? - Ảnh 2
Khả Như có hành động chỉnh tóc và chăm sóc cho Huỳnh Phương
Dân tình sốt rần rần khoảnh khắc 'quý cô độc thân' Khả Như dính như sam với Huỳnh Phương tại sự kiện, rộ nghi vấn đang hẹn hò? - Ảnh 3
Cả 2 cũng luôn tươi cười và dính như sam suốt thời gian diễn ra sự kiện

Cách đây ít ngày, dân tình còn xôn xao màn diễn ăn ý tình cảm giữa đôi nghệ sĩ, thậm chí "khoá môi" ngay trên sân khấu. Chia sẻ về cảnh diễn tình cảm này, Khả Như cho biết: "Lúc đầu, chúng tôi diễn bằng kỹ thuật, né tránh đủ kiểu hết. Thấy vậy, đạo diễn Hữu Tiến đã la chúng tôi rất nhiều. Anh bảo cả hai phải hôn thật, nếu không sẽ bị trừ tiền cát-xê. Trên hành trình làm nghề, tôi nghĩ Phương đã hôn rất nhiều người, tôi cũng vậy. Nhưng hai chúng tôi hôn nhau áp lực kinh khủng".

Loạt khoảnh khắc đáng ngờ này khiến netizen rộ nghi vấn cặp đôi đang trong mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, đây chỉ là những suy đoán 1 chiều từ phía cư dân mạng. Thực hư ra sao thì phải chờ 2 nhân vật chính lên tiếng.

Dân tình sốt rần rần khoảnh khắc 'quý cô độc thân' Khả Như dính như sam với Huỳnh Phương tại sự kiện, rộ nghi vấn đang hẹn hò? - Ảnh 4
Cách đây ít ngày, dân tình còn xôn xao màn diễn ăn ý tình cảm giữa đôi nghệ sĩ, thậm chí "khoá môi" ngay trên sân khấu. Loạt khoảnh khắc đáng ngờ này khiến netizen rộ nghi vấn cặp đôi đang trong mối quan hệ tình cảm

Khả Như hiện là một trong những nữ diễn viên ăn khách. Người đẹp tham gia lĩnh vực sân khấu, phim ảnh, MC, xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình. Cô từng góp mặt trong những bộ phim đình đám như 49 Ngày, Pháp Sư Mù, Cua Lại Vợ Bầu… 

Dân tình sốt rần rần khoảnh khắc 'quý cô độc thân' Khả Như dính như sam với Huỳnh Phương tại sự kiện, rộ nghi vấn đang hẹn hò? - Ảnh 5
Ở tuổi 36, diễn viên Nhà bà Nữ theo đuổi phong cách quyến rũ, mặn mà vfa được khán giả ưu ái gọi là "quý cô độc thân giàu có" của showbiz Việt

Ở tuổi 36, diễn viên Nhà bà Nữ theo đuổi phong cách quyến rũ, mặn mà vfa được khán giả ưu ái gọi là "quý cô độc thân giàu có" của showbiz Việt. Về đời tư, Khả Như khá kín tiếng. Đạo diễn Hữu Tiến - một trong những bạn thân của Khả Như từng tiết lộ: "Khả Như thường hay nói đùa chuyện tình cảm, rằng giờ kiếm chồng khó lắm. Yêu vui vài hôm thì được chứ lấy chồng thì không".

Dân tình sốt rần rần khoảnh khắc 'quý cô độc thân' Khả Như dính như sam với Huỳnh Phương tại sự kiện, rộ nghi vấn đang hẹn hò? - Ảnh 6
Về đời tư, Khả Như khá kín tiếng. Đạo diễn Hữu Tiến - một trong những bạn thân của Khả Như từng tiết lộ: "Khả Như thường hay nói đùa chuyện tình cảm, rằng giờ kiếm chồng khó lắm. Yêu vui vài hôm thì được chứ lấy chồng thì không"

Trên trang cá nhân hồi tháng 2, Khả Như cũng từng chia sẻ quan niệm về chuyện tình yêu: "Nếu đánh rơi một cái khẩu trang, người ta có thể bỏ luôn, nhưng rơi một viên kim cương thì người ta sẽ cuống cuồng đi tìm, phải không? Sao Mèo (biệt danh Khả Như) không yêu ai? Mèo sợ tan vỡ, sợ đau, sợ mình là cái khẩu trang của ai đó!".

Huỳnh Phương (FAPTV) đăng đàn bức xúc khi bị đồn tai nạn qua đời, chỉ trích kẻ tung tin sai sự thật để câu like

Huỳnh Phương (FAPTV) đăng đàn bức xúc khi bị đồn tai nạn qua đời, chỉ trích kẻ tung tin sai sự thật để câu like

Huỳnh Phương chính thức lên tiếng đính chính thông tin mình qua đời sau tai nạn, tỏ rõ sự bức xúc.

Xem thêm
Từ khóa:   Khả Như Huỳnh Phương - Khả Như Huỳnh Phương - Khả Như hẹn hò

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Trong 10 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, vạn sự hanh thông, đạt được mục tiêu, đếm tiền mỏi tay

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, vạn sự hanh thông, đạt được mục tiêu, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc

Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước
Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 7 giờ 54 phút trước
Thời tới cản không kịp đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Thời tới cản không kịp đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'