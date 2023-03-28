Dân tình ganh tỵ trước sự tinh tế của ông xã Việt Hương khi chăm sóc cô trên trường quay

Nhạc sĩ Hoài Phương còn khiến khán giả bất ngờ khi cởi áo khoe thân hình săn chắc.

Tối 27/3, trên trang Facebook cá nhân, Việt Hương chia sẻ một số khoảnh khắc hậu trường khi quay phim mới. Cô đăng tải loạt ảnh ghi lại cảnh mình đang ngồi trên thuyền kayak, phía sau là ông xã - nhạc sĩ Hoài Phương, đang giúp chèo thuyền. Việt Hương đang quay phim ở miền sông nước - Ảnh: FBNV Theo như Việt Hương tiết lộ, cô đã phải quay cảnh bơi lội ở sông cả ngày. Vì trời đã gần tối và thấy bà xã mệt mỏi, nhạc sĩ Hoài Phương quyết định đưa cô về bờ nghỉ trước. Nguyên văn chia sẻ của Việt Hương: "Quay cảnh bơi cả ngày! Trời chạng vạng, anh ấy nói thôi mệt rồi anh đưa vào bờ nghỉ trước đợi đoàn lâu. Có anh đưa về hết mệt thiệt. Cám ơn ai chụp lén cho tấm hình!".

Ảnh: FBNV Có thể thấy, nhạc sĩ Hoài Phương luôn đồng hành cùng vợ trong các chuyến đi ghi hình, làm việc. Công việc quay phim ở miền sông nước không khỏi tránh được vất vả, nhưng nhở sự chăm sóc chu đáo của ông xã, Việt Hương như được tiếp thêm tinh thần. Nhạc sĩ Hoài Phương hiếm khi khoe cơ thể trên các ảnh công khai - Ảnh: FBNV Đặc biệt, nhạc sĩ Hoài Phương còn gây bất ngờ khi xuất hiện trong tình trạng không mặc áo, khoe nửa thân trên rắn chắc. Nam nhạc sĩ thường hay xuất hiện trong các bộ trang phục gọn gàng chin chu nên ít ai biết được anh sở hữu body săn chắc với cơ bắp cuồn cuộn và 6 múi rõ mồn một. Dưới bài đăng, nhiều người còn dành lời khen cho body hiện tại của Hoài Phương vì vẫn rất phong độ.

Hiện tại, Việt Hương và Hoài Phương đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc - Ảnh: FBNV Ngoài sự nghiệp thành công, Việt Hương còn thường được nhắc đến với cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc bên ông xã của mình là nhạc sĩ Hoài Phương. Sau khi Hoài Phương về nước, anh gần như dành toàn bộ thời gian ở bên cạnh bà xã, luôn hỗ trợ hết mình để Việt Hương có thể làm tốt các hoạt động từ công việc trong ngành giải trí, kinh doanh cho đến làm từ thiện.

Tiết lộ những điều Việt Hương âm thầm giúp đỡ trong những năm tháng cuối đời của NSƯT Vũ Linh Mới đây, Bình Tinh - con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh trực tiếp lên tiếng bênh vực và gửi lời cảm ơn đến những điều mà nghệ sĩ Việt Hương đã âm thầm giúp đỡ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-tinh-ganh-ty-truoc-su-tinh-te-cua-ong-xa-viet-huong-khi-cham-soc-co-tren-truong-quay-567292.html