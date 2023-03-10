Bị chất vấn 'sao không đến viếng NS Vũ Linh mà ở nhà livestream', Việt Hương lên tiếng đáp trả cực gắt!

Trong suốt những ngày diễn ra tang lễ, khán giả còn đặc biệt chú ý sự vắng mặt của nghệ sĩ Việt Hương.

Những ngày qua, sự ra đi của "ông hoàng cải lương" Vũ Linh khiến người hâm mộ và dàn nghệ sĩ vô cùng tiếc nuối và xót xa. Trưa ngày 9/3, linh cữu của nghệ sĩ Vũ Linh đã được đưa đến an táng tại nghĩa trang Hoa viên ở Bình Dương. Từ sáng sớm cùng ngày, rất đông khán giả và các nghệ sĩ nổi tiếng như Thoại Mỹ, Ngọc Huyền, Kim Tử Long,… đã có mặt để đưa tiễn cố nghệ sĩ đoạn đường cuối cùng. Từ sáng sớm cùng ngày, rất đông khán giả và các nghệ sĩ nổi tiếng như Thoại Mỹ, Ngọc Huyền, Kim Tử Long,… đã có mặt để đưa tiễn cố nghệ sĩ đoạn đường cuối cùng - Ảnh: Internet Các con nuôi của NS Vũ Linh là Bình Tinh, Vũ Luân, Hồng Loan và cháu ruột Hồng Phượng cũng nghẹn ngào, khóc nức nở khi linh cữu được đưa đến nơi an táng khiến ai nấy cũng xúc động, không cầm được nước mắt.

Trong suốt những ngày diễn ra tang lễ, khán giả còn đặc biệt chú ý sự vắng mặt của nghệ sĩ Việt Hương. Thậm chí, trong một buổi livestream, khán giả còn không ngần ngại chất vấn nữ nghệ sĩ rằng: "Chị ơi, sao không đi đám tang Vũ Linh mà lại live vậy chị". Trước lời chất vấn này, Việt hương đã thẳng thắn đáp trả thắc mắc kém duyên của khán giả. Nữ danh hài chia sẻ không phải lúc nào cũng có điều kiện để xử lý kịp thời mọi chuyện theo ý muốn. Cô cho biết, hiện tại đang ở Cà Mau, theo lịch trình công việc của đoàn phim từ 4 giờ chiều, 2 giờ ra set quay cho tới 4 giờ sáng mới được về.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng cho biết thêm: "Máy bay ở Cà Mau thì tất cả khán giả nào cũng biết là mỗi một ngày cách nhau có một chuyến bay. Ngày hôm nay có chuyến bay thì ngày mai mới có. Không phải mình muốn đi là đi. Nếu tôi đi thì 170 người trong đoàn phim phải chờ tôi. Cho nên có duyên lúc này thì mình đi, không có duyên thì coi như mình không thể chia sẻ". Hàng nghìn người hâm mộ đổ về tiễn NS Vũ Linh đến nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Internet Ngoài ra, Việt Hương cho biết, khán giả không nên chỉ nhìn bề ngoài của sự việc, đánh giá theo suy nghĩ cá nhân. Nữ diễn viên "Nhà có 5 nàng tiên" bày tỏ quan điểm: "Khi người sống mà mình giúp mới gọi là chân thành, mới gọi là kịp. Chưa chắc bạn nhìn thấy tôi như thế này mà tôi không có dính dáng gì đến anh đâu". Lời giải thích của Việt Hương ngay lập tức nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ nhiều khán giả. Cô cũng khẳng định mọi việc làm của mình đều xuất phát từ tâm và không nhất thiết phải khoe khoang chia sẻ trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-chat-van-sao-khong-en-vieng-ns-vu-linh-ma-o-nha-livestream-viet-huong-len-tieng-ap-tra-cuc-gat-563165.html