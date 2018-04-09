Dân mạng hoảng hồn khi thấy mặt Lý Nhã Kỳ bị biến dạng tới mức này

Hậu trường 09/04/2018 16:52

Trong những bức ảnh được chia sẻ thời gian gần đây, Lý Nhã Kỳ thường xuyên khiến cư dân mạng hoảng hồn với gương mặt khác lạ.

Nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu mặt mộc đẹp nhất nhì showbiz, Lý Nhã Kỳ không ít lần khiến fan điêu đứng trước những bức ảnh selfie chất lừ. Tuy nhiên, thời gian gần đây người đẹp sinh năm 1982 bất ngờ bị sa sút phong độ. Trong những ảnh tự sướng được chia sẻ trên mạng xã hội, nữ diễn viên Gió nghịch mùa khiến fan hoảng hồn với gương mặt có nhiều điểm khác lạ so với trước đây.

Dân mạng hoảng hồn khi thấy mặt Lý Nhã Kỳ bị biến dạng tới mức này - Ảnh 1
Lý Nhã Kỳ lộ mặt biến dạng khiến nhiều fan lo lắng - Ảnh: Internet

Thay đổi dễ nhận thấy nhất trên gương mặt Lý Nhã Kỳ chính là đôi mắt to bất thường, sau đó đến chiếc cằm quá nhọn gây mất cân đối trên toàn bộ tổng thể.

Không ít người nghi ngờ nữ doanh nhân đã âm thầm đi trùng tu nhan sắc và bày tỏ sự tiếc nuối vẻ đẹp quý phải ngày nào. Trước những thắc mắc của fan, Lý Nhã Kỳ khẳng định rằng mọi sự biến chuyển trên gương mặt cô là do phần mềm chỉnh sửa ảnh.

Dân mạng hoảng hồn khi thấy mặt Lý Nhã Kỳ bị biến dạng tới mức này - Ảnh 2
Trong những bức ảnh mới, Lý Nhã Kỳ thường xuyên bị chê xuống sắc - Ảnh: Internet
Dân mạng hoảng hồn khi thấy mặt Lý Nhã Kỳ bị biến dạng tới mức này - Ảnh 3
Mỹ nhân 'Gió nghịch mùa' bị nhận xét giống người chuyển giới - Ảnh: Internet
Dân mạng hoảng hồn khi thấy mặt Lý Nhã Kỳ bị biến dạng tới mức này - Ảnh 4
Mặt mộc hoàn hảo trước đây của Lý Nhã Kỳ - Ảnh: Internet
Dân mạng hoảng hồn khi thấy mặt Lý Nhã Kỳ bị biến dạng tới mức này - Ảnh 5
Nhiều người mong Lý Nhã Kỳ đừng đi thẩm mỹ để bảo toàn nét đẹp quyến rũ này - Ảnh: Internet
Dân mạng hoảng hồn khi thấy mặt Lý Nhã Kỳ bị biến dạng tới mức này - Ảnh 6
Dân mạng hoảng hồn khi thấy mặt Lý Nhã Kỳ bị biến dạng tới mức này - Ảnh 7
Nhan sắc khuynh thành của Lý Nhã Kỳ trước khi lộ ảnh mặt biến dạng - Ảnh: Internet
Lý Nhã Kỳ khép hờ áo choàng tắm, khoe vẻ sexy 'đốt mắt' trong khách sạn 45.000 euro/1 đêm

Lý Nhã Kỳ khép hờ áo choàng tắm, khoe vẻ sexy 'đốt mắt' trong khách sạn 45.000 euro/1 đêm

Trong không gian sang trọng tại khách sạn có giá 45.000 euro/1 đêm, Lý Nhã Kỳ khoe thân hình gợi cảm ở tuổi U40 khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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