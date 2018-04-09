Trong những bức ảnh được chia sẻ thời gian gần đây, Lý Nhã Kỳ thường xuyên khiến cư dân mạng hoảng hồn với gương mặt khác lạ.
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Nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu mặt mộc đẹp nhất nhì showbiz, Lý Nhã Kỳ không ít lần khiến fan điêu đứng trước những bức ảnh selfie chất lừ. Tuy nhiên, thời gian gần đây người đẹp sinh năm 1982 bất ngờ bị sa sút phong độ. Trong những ảnh tự sướng được chia sẻ trên mạng xã hội, nữ diễn viên Gió nghịch mùa khiến fan hoảng hồn với gương mặt có nhiều điểm khác lạ so với trước đây.
Thay đổi dễ nhận thấy nhất trên gương mặt Lý Nhã Kỳ chính là đôi mắt to bất thường, sau đó đến chiếc cằm quá nhọn gây mất cân đối trên toàn bộ tổng thể.
Không ít người nghi ngờ nữ doanh nhân đã âm thầm đi trùng tu nhan sắc và bày tỏ sự tiếc nuối vẻ đẹp quý phải ngày nào. Trước những thắc mắc của fan, Lý Nhã Kỳ khẳng định rằng mọi sự biến chuyển trên gương mặt cô là do phần mềm chỉnh sửa ảnh.