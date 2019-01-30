Đàm Thu Trang lần đầu đăng ảnh cô dâu và lời tâm sự xúc động dành cho mẹ

Hậu trường 30/01/2019 09:33

Sau hai tuần đám hỏi, Đàm Thu Trang bất ngờ chia sẻ hai bức ảnh xinh đẹp bên mẹ và gửi lời yêu thương đến bà.

Sau hơn một năm hẹn hò, Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã chính thức làm đám hỏi ở Lạng Sơn vào hôm 20/1. Buổi lễ diễn ra ấm cúng với sự hiện diện của gia đình cô dâu chú rể cùng một số bạn bè thân thiết. Tuy có mối quan hệ khá rộng nhưng Cường Đô la và Đàm Thu Trang không mời ai trong giới showbiz để tránh ồn ào.

Trên trang cá nhân, cặp đôi cũng hạn chế chia sẻ ảnh riêng tư dù bị lộ ra ngoài không ít khoảnh khắc đắt giá. Mới đây, Đàm Thu Trang lần đầu tiên tự đăng ảnh mặc áo cô dâu cười rạng rỡ bên mẹ. Người đẹp cảm ơn sự hy sinh thầm lặng của bà trong suốt những năm tháng cực nhọc nuôi con lớn khôn. 

Đàm Thu Trang lần đầu đăng ảnh cô dâu và lời tâm sự xúc động dành cho mẹ - Ảnh 1
Đàm Thu Trang lần đầu đăng ảnh cô dâu và lời tâm sự xúc động dành cho mẹ - Ảnh 2
Đàm Thu Trang chia sẻ những hình ảnh xúc động bên mẹ trong ngày đám hỏi - Ảnh: FBNV
Đàm Thu Trang lần đầu đăng ảnh cô dâu và lời tâm sự xúc động dành cho mẹ - Ảnh 3
Vợ chồng Đàm Thu Trang hiện đã trở lại Sài Gòn để làm việc - Ảnh: FBNV
Đàm Thu Trang lần đầu đăng ảnh cô dâu và lời tâm sự xúc động dành cho mẹ - Ảnh 4
Theo một số nguồn tin, đám cưới của cả hai sẽ diễn ra vào tháng 5 tới - Ảnh: FBNV

Cường Đô la và Đàm Thu Trang công khai hẹn hò từ khoảng 8/2017. Suốt thời gian bên nhau, cặp đôi liên tục gây sốt với những khoảnh khắc yêu đương đầy lãng mạn. Trái với những cuộc tình trước đây, Cường Đô la luôn tỏ ra rất nghiêm túc trong mối quan hệ với hot girl người Tày.

Chỉ mới bên nhau hơn một năm nhưng họ đã trải qua không ít chuyện vui buồn từ công việc đến cuộc sống. Có thể nói, tuy có nhan sắc không quá nổi bật nhưng Đàm Thu Trang chính là mảnh ghép phù hợp nhất với "Đại gia phố núi".

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Đây có lẽ là đám cưới được mong chờ nhất của showbiz sau Tết Nguyên đán.

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