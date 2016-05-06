Cường đô la đã trở lại "cuộc chơi" của những thú vui xa xỉ

Sau thời gian tạm nghỉ thú vui xa xỉ, Quốc Cường đã trở lại ...

Mới đây một người bạn trong giới chơi xe cùng Quốc Cường bất ngờ đăng tải hình ảnh chiếc siêu xe Lamborghini Hurracan cùng dòng caption: Đưa em về với tình yêu to bự, chúc mừng anh trở lại cuộc chơi...!. Đặc biệt, chiếc xế sang được người bạn "đưa về với tình yêu to bự" được đặt trước căn nhà mà nhiều người nhận ra đó là dinh thự của đại gia phố núi Quốc Cường. Điều này khiến nhiều người đặt nghi vấn phải chăng Cường đô la đã trở lại với thú vui xa xỉ của mình sau thời gian "im hơi lặng tiếng".



Chia sẻ của người bạn đã nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người

Trước đó, Cường đô la nổi tiếng là thiếu gia phố núi giàu có chịu chơi. Ngoài danh sách người yêu là các mỹ nhân Việt nổi tiếng thì khối tài sản kích xù cùng thú vui chơi xe xa xỉ của Cường đô la cũng là điều khiến nhiều người phải trầm trồ. Những chiếc xế sang đắt đỏ đều được thiếu gia phố núi đưa về hội tụ tại gara nhà mình.



Chiếc xế sang Mercedes có giá gần 5 tỷ



Hay Mercedes - Benz G550 AMG với thiết kế hầm hố, mạnh mẽ có giá

khoảng 2,4 tỷ đồng là chiếc xe được Quốc Cường "yêu" nhất.



Chiếc Lamborghini Gallardo SE màu vàng nổi bật cũng thuộc về đại gia phố núi







Những chiếc siêu xe đắt đỏ của Quốc Cường luôn khiến nhiều người phải nể phục.





Gara xe hoành tráng khiến nhiều người phải xuýt xoa

Dù chưa biết thực hư câu chuyện kinh doanh của Quốc Cường ra sao nhưng cũng từ đây người ta không còn thấy thú vui xa xỉ chơi xe của vị thiếu gia thay vào đó là những thông tin đời tư tràn ngập trên các mặt báo. Vì vậy, nếu đây là lần trở lại mang theo niềm đam mê xe của Cường đô la thì ai cũng vui và chúc mừng cho chồng cũ Hà Hồ.

Quốc Cường

Không chỉ đại gia phố núi Quốc Cường có niềm đam mê với tốc độ, bạn trai cũ của Midu - Phan Thành và bạn trai đại gia của Ngọc Trinh cũng sở hữu siêu xe Lamborghini Hurracan màu xanh lá.

Siêu xe Lamborghini Hurracan màu xanh lá độc 16 tỷ của Phan Thành



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