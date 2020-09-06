Cười nghiêng ngả với biểu cảm 'chán học' của con trai Xuân Bắc ngày khai giảng, lộ học phí của Bi Béo mỗi tháng

Hậu trường 06/09/2020 13:58

Bi Béo - con trai Xuân Bắc khiến dân mạng không nhịn được cười vì biểu cảm gương mặt vô cùng hài hước trong ngày khai giảng.

Trên trang cá nhân, sao Việt đua nhau khoe ảnh con trong ngày khai giảng. Trong đó, đáng chú ý nhất là hình ảnh được nghệ sĩ Xuân Bắc đăng tải khiến dân mạng cười nghiêng ngả. Khoảnh khắc Bi Béo với biểu cảm gương mặt không cảm xúc, thậm chí có hơi "chán học" trong không khí rộn ràng của ngày khai giảng chiếm hết spotlight.

Xuân Bắc chia sẻ bức ảnh 2 cậu con trai lên Facebook kèm chú thích: "Anh em cháu đi khai giảng về rồi. Trường đẹp, bạn mới. Ôi thật vui!".

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Sở hữu thân hình mũm mĩm, đáng yêu cùng biểu cảm hài hước, Bi Béo chiếm được tình cảm yêu mến của mọi người - Ảnh: FB

Trong ảnh, cậu nhóc đứng bên cạnh anh trai. Trong khi Minh Bủm cười rạng rỡ thì cậu em lại tỏ vẻ chẳng mấy vui. Được ba mẹ chuẩn bị cặp sách thời thượng, quần áo đã tươm tất, đầu óc gọn gàng nhưng mặt anh chàng mếu máo như sắp khóc.

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Loạt ảnh quần áo xộc xệch, khuôn mặt không mấy vui của con trai Xuân Bắc khi còn là học sinh tiểu học từng gây bão mạng - Ảnh: FB

Cứ mỗi dịp khai giảng, con trai Xuân Bắc lại được "gọi tên" bởi những hình ảnh hài hước gây sốt mạng xã hội. Với biểu cảm gương mặt "chán học" nhiều năm không đổi, Bi Béo được phong danh hiệu "nhân vật huyền thoại ngày khai giảng".

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Dù đã mặc đồng phục chỉnh tề, nhưng gương mặt 'bất biến' của cậu nhóc sau nhiều năm vẫn khiến ai nấy phì cười - Ảnh: Internet

Được biết, con trai Xuân Bắc năm nay lên cấp 2, chính thức trở thành học sinh trung học cơ sở. Cậu bé đang theo học ở một trường quốc tế tại Hà Nội có mức học phí khoảng 6,5 triệu đến 11 triệu/tháng.

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