Ảnh hiếm Phương Thanh năm 17 tuổi, nhan sắc quá khác khiến công chúng ngỡ ngàng

So với quá khứ, nhan sắc của ca sĩ Phương Thanh thay đổi rõ rệt. Sau 30 năm, giọng ca "Trống vắng" trưởng thành, từng trải và mặn mà hơn.

Mới đây, ca sĩ Phương Thanh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh năm 17 tuổi lên trang cá nhân. Bà mẹ đơn thân còn cẩn thận đăng thêm bức ảnh hiện tại để mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Cô viết: "Em thời 17 tuổi và em khi 47 tuổi. Cách nhau 30 năm nha, máy em vẫn chạy tốt, vẫn giữ được lửa nghề và năng lượng tích cực".

Dù ở tuổi 17 hay 47, Phương Thanh vẫn mang nét đẹp khó trộn lẫn với bất kỳ ai - Ảnh: FB

Bức ảnh Phương Thanh 30 năm trước lập tức thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng. Có thể thấy nhan sắc thời trẻ của giọng ca "Trống vắng" so với hiện tại thay đổi khá nhiều. Ngày ấy, cô sở hữu gương mặt bầu bĩnh, tóc dài dịu dàng và nụ cười duyên vô cùng khả ái. Sự mộc mạc của ngôi sao ca nhạc thời thiếu nữ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng.

Nụ cười gây thương nhớ của nữ ca sĩ thời thiếu nữ - Ảnh: Internet

Phương Thanh của hiện tại mang vẻ đẹp trưởng thành của phụ nữ trung niên. Nữ ca sĩ được nhận xét mặn mà, đằm thắm và từng trải hơn.

Ở tuổi 47, ca sĩ Phương Thanh trẻ trung nhờ gu thời trang cá tính - Ảnh: FB

Dưới bài viết, dân mạng dành lời khen cho nhan sắc của bà mẹ một con. Dù không còn trẻ trung như xưa nhưng cô vẫn giữ được nét đẹp của riêng mình: "Bây giờ chị Chanh còn xinh hơn cả thời 17 tuổi ấy", "1 bên ngây thơ và 1 bên đẹp mặn mà", "Ngày xưa chị xinh quá", "Năm 17 tuổi dễ thương năm 47 tuổi dễ mến", "Ngày ấy và bây giờ vẫn xinh, chỉ là bây giờ sắc nét hơn"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-hiem-phuong-thanh-nam-17-tuoi-nhan-sac-qua-khac-khien-cong-chung-ngo-ngang-379111.html