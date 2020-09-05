Lưu Hương Giang khoe ảnh gia đình hạnh phúc, nhan sắc 2 cô con gái lấn át cả bố mẹ

Sau sóng gió chuyện ly hôn năm ngoái, cuộc sống của vợ chồng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang vô cùng bình yên. Thời gian gần đây, vợ chồng nghệ sĩ còn chăm thể hiện tình cảm mặn nồng hơn trước.

Mới đây, Lưu Hương Giang khoe khoảnh khắc đẹp của gia đình lên trang cá nhân. Đây là lần hiếm hoi bà xã nhạc sĩ Hồ Hoài Anh khoe ảnh đầy đủ cả nhà nên nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng. Nụ cười hạnh phúc trên gương mặt vợ chồng "Giang - Hồ" chứng minh hôn nhân đang vô cùng viên mãn.