Lưu Hương Giang khoe ảnh gia đình hạnh phúc, nhan sắc 2 cô con gái lấn át cả bố mẹ

Hậu trường 05/09/2020 14:53

Vợ chồng Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh đang có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc. Sau biến cố, cặp đôi đã thoải mái hơn khi chia sẻ ảnh gia đình lên mạng.

Sau sóng gió chuyện ly hôn năm ngoái, cuộc sống của vợ chồng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang vô cùng bình yên. Thời gian gần đây, vợ chồng nghệ sĩ còn chăm thể hiện tình cảm mặn nồng hơn trước.

Mới đây, Lưu Hương Giang khoe khoảnh khắc đẹp của gia đình lên trang cá nhân. Đây là lần hiếm hoi bà xã nhạc sĩ Hồ Hoài Anh khoe ảnh đầy đủ cả nhà nên nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng. Nụ cười hạnh phúc trên gương mặt vợ chồng "Giang - Hồ" chứng minh hôn nhân đang vô cùng viên mãn.

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Vợ chồng Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh khoe ảnh gia đình hạnh phúc - Ảnh: FB

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Mỗi năm, gia đình nghệ sĩ đều duy trì thói quen chụp ảnh kỷ niệm - Ảnh: FB

Kèm theo ảnh, Lưu Hương Giang chia sẻ: "Bố Tí tròn 40 tuổi, Mẹ Giang 37 tuổi, Mina 9 tuổi, Misu 4 tuổi. Hỏi bố Tí lấy mẹ Giang năm bao nhiêu tuổi? Đùa xíu chứ mỗi năm cả gia đình chụp 1 bộ hình vừa làm kỉ niệm vừa để đánh dấu sự thay đổi của từng người. Tháng 9/2020".

Trong ảnh, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh có vẻ khá ngượng ngùng. Riêng Lưu Hương Giang, cô được khen nức nở với nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi U40. Đặc biệt, 2 cô con gái nhà Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu.

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Sau 11 năm hôn nhân, vợ chồng nghệ sĩ có chung hai cô con gái xinh xắn - Ảnh: FB
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Lưu Hương Giang trẻ trung bên con gái cưng - Ảnh: FB
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Hai bé Mina và Misu dạn dĩ trước ống kính - Ảnh: FB

Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang kết hôn năm 2009 và trải qua 10 năm hôn nhân hạnh phúc trước khi rạn nứt vào tháng 10/2019. Vượt qua sóng gió, tình cảm của cặp đôi ngày càng mặn nồng.

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Từ khóa:   Hồ Hoài Anh Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang ca sĩ Lưu Hương Giang

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