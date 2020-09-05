Chi 1 tỷ nhờ người mang thai hộ, giờ nhìn con trai Lâm Khánh Chi ai cũng bất ngờ

Để được làm mẹ, Lâm Khánh Chi đã chi 1 tỷ để nhờ một phụ nữ Thái Lan mang thai hộ. Em bé sinh ra từ tinh trùng của Lâm "công chúa" lưu trữ trước khi chuyển giới và trứng của chị dâu. Cô lần đầu khoe con đầu lòng vào năm 2019 và nhận được sự chú ý lớn của công chúng.

Dù không chung dòng máu nhưng Phi Hùng rất yêu thương, cưng chiều bé Thiên Long. Lâm Khánh Chi tiết lộ cô thường đưa con trai về nhà ba mẹ chồng chơi vì ông bà rất cưng cháu.