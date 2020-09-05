Chi 1 tỷ nhờ người mang thai hộ, giờ nhìn con trai Lâm Khánh Chi ai cũng bất ngờ

Thi thoảng bé Thiên Long - con trai Lâm Khánh Chi được mẹ cho lộ diện trên mạng xã hội. Cậu bé được khen ngày càng khôi ngô.
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Để được làm mẹ, Lâm Khánh Chi đã chi 1 tỷ để nhờ một phụ nữ Thái Lan mang thai hộ. Em bé sinh ra từ tinh trùng của Lâm "công chúa" lưu trữ trước khi chuyển giới và trứng của chị dâu. Cô lần đầu khoe con đầu lòng vào năm 2019 và nhận được sự chú ý lớn của công chúng.
Dù không chung dòng máu nhưng Phi Hùng rất yêu thương, cưng chiều bé Thiên Long. Lâm Khánh Chi tiết lộ cô thường đưa con trai về nhà ba mẹ chồng chơi vì ông bà rất cưng cháu.
Hiện con trai Lâm Khánh Chi sắp 2 tuổi và được ba mẹ đầu tư chăm sóc ở điều kiện tốt nhất. Bé Thiên Long ngày càng cao lớn và được khen điển trai, kháu khỉnh.
Vừa qua, cậu bé còn được mẹ cho đi làm tóc. Mái tóc xoăn cùng đôi mắt 1 mí khiến nhiều người trầm trồ Thiên Long đẹp như trai Hàn. Con trai Lâm Khánh Chi được nhận xét ngày càng giống mẹ hồi bé.
Trong một bài chia sẻ gần đây, Lâm Khánh Chi đã chia sẻ về dự định có con gái. Theo đó, đợi con trai lớn hơn và điều kiện kinh tế ổn định, gia đình cô sẽ có thêm con, lần này sẽ lấy tinh trùng của chồng trẻ Phi Hùng.