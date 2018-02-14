Cuối năm rồi, Hà Hồ còn gây sốc khi ngang nhiên ‘thả rông’ vòng 1 lồ lộ trước ống kính

Dù là trên sân khấu hay ngoài đời, mỗi lần “Nữ hoàng giải trí ” xuất hiện ở đâu đều trở thành tâm điểm chú ý ở đó.

Sở hữu vẻ đẹp lai Tây gợi cảm, Hà Hồ luôn biết cách vận dụng gu thời trang cực chất để khoe tối đa lợi thế của mình.

Nổi bật là vậy nhưng mới đây, Hồ Ngọc Hà bất ngờ mắc lỗi trang phục khi diện chiếc váy màu vàng đất quá mỏng, để lộ vòng 1 không nội y phản cảm trước ống kính.

Hà Hồ vô tư ‘thả rông’ vòng 1 đi dạo phố dịp cuối năm - Ảnh: Internet

Trong loạt ảnh do Hà Hồ tự tay chia sẻ lên trang cá nhân, vòng ngực của cô in rất rõ qua lớp áo bó sát, bao gồm cả những chi tiết nhạy cảm nhất. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, “Nữ hoàng giải trí” dường như không phát hiện ra sự cố này. Cô vẫn vô tư tạo dáng, đăng lên mạng xã hội rồi thản nhiên bình luận tung hứng với người hâm mộ.