Cuối năm rồi, Hà Hồ còn gây sốc khi ngang nhiên ‘thả rông’ vòng 1 lồ lộ trước ống kính

Hậu trường 14/02/2018 09:23

Diện chiếc váy vàng dáng suông đắt đỏ nhưng Hà Hồ khiến nhiều người đỏ mặt khi nhìn vào vòng 1.

Sở hữu vẻ đẹp lai Tây gợi cảm, Hà Hồ luôn biết cách vận dụng gu thời trang cực chất để khoe tối đa lợi thế của mình.

Dù là trên sân khấu hay ngoài đời, mỗi lần “Nữ hoàng giải trí” xuất hiện ở đâu đều trở thành tâm điểm chú ý ở đó.

Nổi bật là vậy nhưng mới đây, Hồ Ngọc Hà bất ngờ mắc lỗi trang phục khi diện chiếc váy màu vàng đất quá mỏng, để lộ vòng 1 không nội y phản cảm trước ống kính.

Cuối năm rồi, Hà Hồ còn gây sốc khi ngang nhiên ‘thả rông’ vòng 1 lồ lộ trước ống kính - Ảnh 1
Hà Hồ vô tư ‘thả rông’ vòng 1 đi dạo phố dịp cuối năm - Ảnh: Internet

Trong loạt ảnh do Hà Hồ tự tay chia sẻ lên trang cá nhân, vòng ngực của cô in rất rõ qua lớp áo bó sát, bao gồm cả những chi tiết nhạy cảm nhất. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, “Nữ hoàng giải trí” dường như không phát hiện ra sự cố này. Cô vẫn vô tư tạo dáng, đăng lên mạng xã hội rồi thản nhiên bình luận tung hứng với người hâm mộ.

Cuối năm rồi, Hà Hồ còn gây sốc khi ngang nhiên ‘thả rông’ vòng 1 lồ lộ trước ống kính - Ảnh 2
Người đẹp không hay biết rằng mình đang tạo dáng rất phản cảm - Ảnh: Internet 
Cuối năm rồi, Hà Hồ còn gây sốc khi ngang nhiên ‘thả rông’ vòng 1 lồ lộ trước ống kính - Ảnh 3
Hồ Ngọc Hà vô tư tạo dáng ở nhiều góc độ - Ảnh: Internet 
Cuối năm rồi, Hà Hồ còn gây sốc khi ngang nhiên ‘thả rông’ vòng 1 lồ lộ trước ống kính - Ảnh 4
Có lẽ, Hà Hồ nghĩ rằng chiếc áo đủ rộng để che những gì cần che - Internet

Đây cũng phải là lần đầu tiên Hà Hồ bị phát hiện “thả rông” ngực trước bàn dân thiên hạ. Thời còn yêu Cường Đô la, cô từng nhiều lần bị bắt gặp không mặc nội y nhưng vẫn vô tư chụp ảnh hoặc trả lời phỏng vấn báo chí.

Hà Hồ cũng một trong những mỹ nhân thường xuyên bị chê ăn mặc phản cảm trên sân khấu. Những mẫu đồ diễn quá ngắn hay đồ body ôm sát của cô luôn khiến nhiều người phải “ngượng chín mặt”.

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Để an ủi những người vô gia cư, Hồ Ngọc Hà đích thân đi trao quà đến tận tay từng người. Dù làm việc tốt nhưng cô vẫn bịt kín mặt để tránh sự soi mói của những người đi đường.

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