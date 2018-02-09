Hồ Ngọc Hà bị phát hiện bịt mặt kín mít và lặng lẽ làm điều này giữa đêm thanh vắng

Hậu trường 09/02/2018 16:29

Để an ủi những người vô gia cư, Hồ Ngọc Hà đích thân đi trao quà đến tận tay từng người. Dù làm việc tốt nhưng cô vẫn bịt kín mặt để tránh sự soi mói của những người đi đường.

Tối 8/2, Hồ Ngọc Hà cùng các thành viên êkip đã đi tặng quà Tết cho những người vô gia cư ở TPHCM. Họ chở nhau bằng xe máy và chạy dọc các tuyến đường quốc lộ đến tận 2 giờ sáng mới hoàn thành công việc.

Hồ Ngọc Hà bị phát hiện bịt mặt kín mít và lặng lẽ làm điều này giữa đêm thanh vắng - Ảnh 1

Hồ Ngọc Hà ngồi xe máy đi phát quà từ thiện giữa đêm - Ảnh: Ngoisao.net

Hồ Ngọc Hà bị phát hiện bịt mặt kín mít và lặng lẽ làm điều này giữa đêm thanh vắng - Ảnh 2

Cô đích thân thăm hỏi và trao quà cho từng người vô gia cư - Ảnh: Ngoisao.net

Rút kinh nghiệm từ những lần bị chỉ trích trước đó, “Nữ hoàng giải trí” chỉ ăn mặc giản dị, đeo khẩu trang kín mít và không chia sẻ bất kỳ hình ảnh nào lên Facebook.

Dù từng nhận nhiều ý kiến trái chiều về việc đeo khẩu trang làm từ thiện nhưng Hồ Ngọc Hà bỏ ngoài tai tất cả. Cô cho rằng, bản thân mình đã làm được nhiều điều có ý nghĩa hơn những anh hùng bàn phím thì không có gì phải hổ thẹn với lương tâm.

Hồ Ngọc Hà bị phát hiện bịt mặt kín mít và lặng lẽ làm điều này giữa đêm thanh vắng - Ảnh 3

Hồ Ngọc Hà bị phát hiện bịt mặt kín mít và lặng lẽ làm điều này giữa đêm thanh vắng - Ảnh 4

Hồ Ngọc Hà bị phát hiện bịt mặt kín mít và lặng lẽ làm điều này giữa đêm thanh vắng - Ảnh 5

‘Nữ hoàng giải trí’ trao quà và tiền lì xì để người nghèo đón Tết - Ảnh: Ngoisao.net

Hồ Ngọc Hà bị phát hiện bịt mặt kín mít và lặng lẽ làm điều này giữa đêm thanh vắng - Ảnh 6

Ai ai cũng phấn khởi khi nhận được món quà Tết của Hà Hồ - Ảnh: Ngoisao.net

Hồ Ngọc Hà bị phát hiện bịt mặt kín mít và lặng lẽ làm điều này giữa đêm thanh vắng - Ảnh 7

Nữ ca sĩ đã dành trọn một ngày để trao quà Tết cho người nghèo - Ảnh: Ngoisao.net

Hồ Ngọc Hà bị phát hiện bịt mặt kín mít và lặng lẽ làm điều này giữa đêm thanh vắng - Ảnh 8

Đây là việc làm quen thuộc vào mỗi dịp cuối năm của Hà Hồ - Ảnh: Ngoisao.net

Hồ Ngọc Hà bị phát hiện bịt mặt kín mít và lặng lẽ làm điều này giữa đêm thanh vắng - Ảnh 9

Một cụ bà nắm tay cảm ơn tấm lòng cao đẹp của Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Ngoisao.net

Hồ Ngọc Hà và mẹ đẻ cùng tới dự lễ hội Tết tại trường học của bé Subeo

Hồ Ngọc Hà và mẹ đẻ cùng tới dự lễ hội Tết tại trường học của bé Subeo

Hồ Ngọc Hà và mẹ cô vô cùng tươi tắn khi tham dự tiệc cuối năm tại trường của Subeo

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