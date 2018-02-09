Hồ Ngọc Hà bị phát hiện bịt mặt kín mít và lặng lẽ làm điều này giữa đêm thanh vắng

Để an ủi những người vô gia cư, Hồ Ngọc Hà đích thân đi trao quà đến tận tay từng người. Dù làm việc tốt nhưng cô vẫn bịt kín mặt để tránh sự soi mói của những người đi đường.
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Tối 8/2, Hồ Ngọc Hà cùng các thành viên êkip đã đi tặng quà Tết cho những người vô gia cư ở TPHCM. Họ chở nhau bằng xe máy và chạy dọc các tuyến đường quốc lộ đến tận 2 giờ sáng mới hoàn thành công việc.
Rút kinh nghiệm từ những lần bị chỉ trích trước đó, “Nữ hoàng giải trí” chỉ ăn mặc giản dị, đeo khẩu trang kín mít và không chia sẻ bất kỳ hình ảnh nào lên Facebook.
Dù từng nhận nhiều ý kiến trái chiều về việc đeo khẩu trang làm từ thiện nhưng Hồ Ngọc Hà bỏ ngoài tai tất cả. Cô cho rằng, bản thân mình đã làm được nhiều điều có ý nghĩa hơn những anh hùng bàn phím thì không có gì phải hổ thẹn với lương tâm.