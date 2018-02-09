Hồ Ngọc Hà bị phát hiện bịt mặt kín mít và lặng lẽ làm điều này giữa đêm thanh vắng

Hồ Ngọc Hà ngồi xe máy đi phát quà từ thiện giữa đêm - Ảnh: Ngoisao.net

Tối 8/2, Hồ Ngọc Hà cùng các thành viên êkip đã đi tặng quà Tết cho những người vô gia cư ở TPHCM. Họ chở nhau bằng xe máy và chạy dọc các tuyến đường quốc lộ đến tận 2 giờ sáng mới hoàn thành công việc.

Rút kinh nghiệm từ những lần bị chỉ trích trước đó, “Nữ hoàng giải trí ” chỉ ăn mặc giản dị, đeo khẩu trang kín mít và không chia sẻ bất kỳ hình ảnh nào lên Facebook.

Cô đích thân thăm hỏi và trao quà cho từng người vô gia cư - Ảnh: Ngoisao.net

Dù từng nhận nhiều ý kiến trái chiều về việc đeo khẩu trang làm từ thiện nhưng Hồ Ngọc Hà bỏ ngoài tai tất cả. Cô cho rằng, bản thân mình đã làm được nhiều điều có ý nghĩa hơn những anh hùng bàn phím thì không có gì phải hổ thẹn với lương tâm.

‘Nữ hoàng giải trí’ trao quà và tiền lì xì để người nghèo đón Tết - Ảnh: Ngoisao.net

Ai ai cũng phấn khởi khi nhận được món quà Tết của Hà Hồ - Ảnh: Ngoisao.net

Nữ ca sĩ đã dành trọn một ngày để trao quà Tết cho người nghèo - Ảnh: Ngoisao.net

Đây là việc làm quen thuộc vào mỗi dịp cuối năm của Hà Hồ - Ảnh: Ngoisao.net