Cuộc sống U80 của NSƯT Lê Thiện: Vẫn nặng gánh con cháu, miệt mài với đam mê diễn xuất

Ở độ tuổi U80 hiện tại, trong khi bạn bè đồng trang lứa phần lớn đều lựa chọn nghỉ ngơi thì nữ nghệ sĩ vẫn miệt mài đi đóng phim.

NSƯT Lê Thiện được mệnh danh là "bà nội quốc dân" của màn ảnh Việt. Nữ nghệ sĩ từng góp mặt trong rất nhiều bộ phim đình đám như Dù Gió Có Thổi, Vừa Đi Vừa Khóc, Thưa Mẹ Con Đi, Thất Sơn Tâm Linh, Phượng Khấu... Phía sau những thành công trong nghệ thuật, ít ai biết nghệ sĩ Lê Thiện đã nỗ lực cả hành trình dài vất vả. Ở độ tuổi U80 hiện tại, trong khi bạn bè đồng trang lứa phần lớn đều lựa chọn nghỉ ngơi thì nữ nghệ sĩ vẫn miệt mài đi đóng phim. Mặc dù đa phần những vai diễn đều là vai phụ nhưng bà luôn để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

NSƯT Lê Thiện được mệnh danh là "bà nội quốc dân" của màn ảnh Việt - Ảnh: Internet Không chỉ vậy, ngoài niềm đam mê với nghệ thuật, nữ nghệ sĩ còn trở thành "bà giáo" để truyền đạt kinh nghiệm diễn xuất cho thế hệ diễn viên trẻ. Bà thường nhận lời tham gia cố vấn cho các sự kiện về cải lương và kịch nói. NSƯT Lê Thiện rất ít khi chia sẻ về cuộc sống đời tư của mình. Bà đã từng phải chịu cảnh sống xa chồng con vì tính chất công việc. Nói về điều này, bà từng tâm sự: "Cuộc đời không ai là được trọn vẹn, ai cũng có những lúc thăng trầm, bi kịch xảy ra dù lớn hay nhỏ". Đã nhiều lúc nữ nghệ sĩ tưởng chừng không nắm giữ được hạnh phúc nhưng sau tất cả bà vẫn được người thân đồng hành và ủng hộ đam mê diễn xuất.

Ngoài niềm đam mê với nghệ thuật, nữ nghệ sĩ còn trở thành "bà giáo" để truyền đạt kinh nghiệm diễn xuất cho thế hệ diễn viên trẻ - Ảnh: Internet Hiện tại, NSƯT Lê Thiện đã được về sống vui vầy bên chồng cùng các con: "Tôi đang sống cùng chồng và gia đình con trai. Tôi tự tin nhận mình là bà mẹ vĩ đại vì mọi việc trong nhà đều làm rất tốt. Đến giờ tôi vẫn nặng gánh gia đình". Bây giờ, niềm vui lớn nhất của nữ diễn viên Vừa Đi Vừa Khóc chính là được nhìn thấy con cháu trưởng thành từng ngày. NSƯT Lê Thiện rất ít khi chia sẻ về cuộc sống đời tư của mình. Bà đã từng phải chịu cảnh sống xa chồng con vì tính chất công việc - Ảnh: Internet Gần như cống hiến cả cuộc đời cho nghệ thuật thế nhưng năm 2022 vừa qua, khán giả không khỏi xót xa vì nữ nghệ sĩ vẫn chưa thể nằm trong danh sách xét tặng danh hiệu NSND. Chia sẻ về việc này, bà cho biết cũng cảm thấy buồn nhưng cố gắng cũng vượt qua: "Trước đây, lúc bị loại khỏi danh sách mình có hơi sốc một chút nhưng sau đó cũng không quan tâm đến nó nữa. Mình đã bỏ suy nghĩ về việc này ra khỏi đầu rồi. Bây giờ có được trở lại thì mình thấy cũng bình thường. Vì với tôi, được danh hiệu thì tốt mà không được cũng không sao". Nhắc đến Lê Thiện ai cũng nhớ đến hình ảnh bà nội của màn ảnh - Ảnh: Internet Sự nghiệp của NSƯT Lê Thiện gắn liền với sân khấu cải lương. Năm 11 tuổi, bà được nhận vào Đoàn Văn công Quân đội, biểu diễn khắp các chiến trường từ Bắc chí Nam. Sau khi đoàn giải thể bà vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Hơn 50 năm gắn bó với sân khấu, bà bất ngờ ngừng hoạt động nghệ thuật một thời gian khá dài. Chẳng ai nghĩ ở tuổi xế chiều, NS Lê Thiện lại nhảy sang lĩnh vực điện ảnh. Nhờ bước đầu trở lại thành công với vai diễn bà nội trong Dù Gió Có Thổi, nghệ sĩ Lê Thiện đã tạo nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

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