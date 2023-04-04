Cuộc sống U80 của NSƯT Lê Thiện: Vẫn nặng gánh con cháu, miệt mài với đam mê diễn xuất

Hậu trường 04/04/2023 16:10

Ở độ tuổi U80 hiện tại, trong khi bạn bè đồng trang lứa phần lớn đều lựa chọn nghỉ ngơi thì nữ nghệ sĩ vẫn miệt mài đi đóng phim.

NSƯT Lê Thiện được mệnh danh là "bà nội quốc dân" của màn ảnh Việt. Nữ nghệ sĩ từng góp mặt trong rất nhiều bộ phim đình đám như Dù Gió Có Thổi, Vừa Đi Vừa Khóc, Thưa Mẹ Con Đi, Thất Sơn Tâm Linh, Phượng Khấu... Phía sau những thành công trong nghệ thuật, ít ai biết nghệ sĩ Lê Thiện đã nỗ lực cả hành trình dài vất vả.

Ở độ tuổi U80 hiện tại, trong khi bạn bè đồng trang lứa phần lớn đều lựa chọn nghỉ ngơi thì nữ nghệ sĩ vẫn miệt mài đi đóng phim. Mặc dù đa phần những vai diễn đều là vai phụ nhưng bà luôn để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Cuộc sống U80 của NSƯT Lê Thiện: Vẫn nặng gánh con cháu, miệt mài với đam mê diễn xuất - Ảnh 1
NSƯT Lê Thiện được mệnh danh là "bà nội quốc dân" của màn ảnh Việt - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, ngoài niềm đam mê với nghệ thuật, nữ nghệ sĩ còn trở thành "bà giáo" để truyền đạt kinh nghiệm diễn xuất cho thế hệ diễn viên trẻ. Bà thường nhận lời tham gia cố vấn cho các sự kiện về cải lương và kịch nói.

NSƯT Lê Thiện rất ít khi chia sẻ về cuộc sống đời tư của mình. Bà đã từng phải chịu cảnh sống xa chồng con vì tính chất công việc. Nói về điều này, bà từng tâm sự: "Cuộc đời không ai là được trọn vẹn, ai cũng có những lúc thăng trầm, bi kịch xảy ra dù lớn hay nhỏ". Đã nhiều lúc nữ nghệ sĩ tưởng chừng không nắm giữ được hạnh phúc nhưng sau tất cả bà vẫn được người thân đồng hành và ủng hộ đam mê diễn xuất.

Cuộc sống U80 của NSƯT Lê Thiện: Vẫn nặng gánh con cháu, miệt mài với đam mê diễn xuất - Ảnh 2
Ngoài niềm đam mê với nghệ thuật, nữ nghệ sĩ còn trở thành "bà giáo" để truyền đạt kinh nghiệm diễn xuất cho thế hệ diễn viên trẻ - Ảnh: Internet

Hiện tại, NSƯT Lê Thiện đã được về sống vui vầy bên chồng cùng các con: "Tôi đang sống cùng chồng và gia đình con trai. Tôi tự tin nhận mình là bà mẹ vĩ đại vì mọi việc trong nhà đều làm rất tốt. Đến giờ tôi vẫn nặng gánh gia đình". Bây giờ, niềm vui lớn nhất của nữ diễn viên Vừa Đi Vừa Khóc chính là được nhìn thấy con cháu trưởng thành từng ngày.

Cuộc sống U80 của NSƯT Lê Thiện: Vẫn nặng gánh con cháu, miệt mài với đam mê diễn xuất - Ảnh 3
NSƯT Lê Thiện rất ít khi chia sẻ về cuộc sống đời tư của mình. Bà đã từng phải chịu cảnh sống xa chồng con vì tính chất công việc - Ảnh: Internet

Gần như cống hiến cả cuộc đời cho nghệ thuật thế nhưng năm 2022 vừa qua, khán giả không khỏi xót xa vì nữ nghệ sĩ vẫn chưa thể nằm trong danh sách xét tặng danh hiệu NSND. Chia sẻ về việc này, bà cho biết cũng cảm thấy buồn nhưng cố gắng cũng vượt qua: "Trước đây, lúc bị loại khỏi danh sách mình có hơi sốc một chút nhưng sau đó cũng không quan tâm đến nó nữa. Mình đã bỏ suy nghĩ về việc này ra khỏi đầu rồi. Bây giờ có được trở lại thì mình thấy cũng bình thường. Vì với tôi, được danh hiệu thì tốt mà không được cũng không sao".

Cuộc sống U80 của NSƯT Lê Thiện: Vẫn nặng gánh con cháu, miệt mài với đam mê diễn xuất - Ảnh 4
Nhắc đến Lê Thiện ai cũng nhớ đến hình ảnh bà nội của màn ảnh - Ảnh: Internet

Sự nghiệp của NSƯT Lê Thiện gắn liền với sân khấu cải lương. Năm 11 tuổi, bà được nhận vào Đoàn Văn công Quân đội, biểu diễn khắp các chiến trường từ Bắc chí Nam. Sau khi đoàn giải thể bà vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật sôi nổi. 

Hơn 50 năm gắn bó với sân khấu, bà bất ngờ ngừng hoạt động nghệ thuật một thời gian khá dài. Chẳng ai nghĩ ở tuổi xế chiều, NS Lê Thiện lại nhảy sang lĩnh vực điện ảnh. Nhờ bước đầu trở lại thành công với vai diễn bà nội trong Dù Gió Có Thổi, nghệ sĩ Lê Thiện đã tạo nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. 

 

 

NSƯT Lê Thiện ngã cầu thang, nứt xương sống không thể đi lại, gia cảnh tuổi 75 khiến nhiều người xót xa

NSƯT Lê Thiện ngã cầu thang, nứt xương sống không thể đi lại, gia cảnh tuổi 75 khiến nhiều người xót xa

Mới đây, NSƯT Lê Thiện được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu vì ngã cầu thang. Tới nay, sức khỏe của bà vẫn chưa hồi phục.

Xem thêm
Từ khóa:   NS Lê Thiện NSUT Lê Thiện cuộc sống Lê Thiện U80

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 23 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'