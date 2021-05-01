NSƯT Lê Thiện ngã cầu thang, nứt xương sống không thể đi lại, gia cảnh tuổi 75 khiến nhiều người xót xa

Mới đây, NSƯT Lê Thiện được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu vì ngã cầu thang. Tới nay, sức khỏe của bà vẫn chưa hồi phục.
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Đối với nhiêu khản giả phim truyền hình chắc chắn đã quen với hình ảnh NSƯT Lê Thiện trong các vai diễn bà nội, bà ngoại hiền lành, phúc hậu trong các bộ phim. Ở tuổi 75, bà vẫn miệt mài tham gia hoạt động nghệ thuật, từng góp mặt trong các bộ phim với sự xuất hiện của các diễn viên đình đám như: Minh Hằng, Nhã Phương,... Bà là một trong những diễn viên được lớp trẻ kính nể bởi sự cần cù chịu khó và tâm huyết với nghề.
Mới đây, theo một nguồn tin, vào ngày 28/4, NSƯT Lê Thiện không may ngã cầu thang tại chung cư cũ ở Quận 1 (TP.HCM), lúc này, bà đang chuẩn bị cho sự kiện ra mắt phòng triển lãm về tư liệu cải lương xưa. Bà được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo bác sĩ, NSƯT Lê Thiện bị rạn xương sống. Hiện tại, bà vẫn còn nằm một chỗ và không đi lại được vì lưng vẫn còn đau. Bà được điều trị ở Bệnh viện Thống Nhất (quận Tân Bình), con gái và con dâu thay phiên chăm sóc.
NSƯT Lê Thiện tên thật là Tô Đặng Thị Thiện, bà sinh năm 1945 tại Bình Định. Năm 11 tuổi bà được nhận vào Đoàn văn công quân đội. Về sau, bà từng có thời gian giữ chức Phó giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang và nghỉ hưu năm 2005. Sau khi nghỉ hưu, bà vẫn tham gia hoạt động nghệ thuật và dạy học vì điều kiện gia đình khó khăn.
Được biết, "bà ngoại" của màn ảnh nhỏ Việt Nam từng trải qua 2 cuộc đại phẫu, 4 lần mổ và 12 lần tiểu phẫu với nhiều chứng bệnh khác nhau, trong đó có ung thư gan.