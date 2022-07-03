Cuộc sống kín tiếng hiện tại của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đầu tiên, lên xe hoa khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp

Hậu trường 03/07/2022 11:16

Chân dài Thái Bình được biết đến là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có nhiệm kỳ lâu nhất, kéo dài 7 năm, vì mãi đến năm 2015, cuộc thi mới trở lại và tìm được người kế nhiệm Phạm Hương.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên của Việt Nam vào năm 2008, hoa hậu Thuỳ Lâm hoạt động nghệ thuật vô cùng mạnh từ ca hát, đóng phim đến làm người mẫu. Những bộ phim Thùy Lâm ghi được dấu ấn trong lòng khán giả phải kể đến như Tấm hộ chiếu vào đời, Ghen, Kiều nữ và đại gia,... Đặc biệt, chân dài Thuỳ Lâm còn được biết đến là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có nhiệm kỳ lâu nhất, kéo dài 7 năm vì mãi đến năm 2015, cuộc thi mới trở lại và tìm được người kế nhiệm là Phạm Hương.

Cuộc sống kín tiếng hiện tại của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đầu tiên, lên xe hoa khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp - Ảnh 1
Sau đăng quang hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Thuỳ Lâm còn gây ấn tượng khi tham gia hoạt động diễn xuất - Ảnh: Internet

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Thùy Lâm bất ngờ lên xe hoa với bạn trai lâu năm vào năm 2010. Sau đó, người đẹp lần lượt sinh 2 con là bé Su (tên thật Nguyễn Anh Khôi, sinh năm 2010) và bé Mon (tên thật Nguyễn Thuỳ An, sinh năm 2013). Kể từ đó, Thuỳ Lâm cũng gần như 'đóng băng' các hoạt động nghệ thuật để tập trung vun vén gia đình và nuôi dạy con.

Cuộc sống kín tiếng hiện tại của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đầu tiên, lên xe hoa khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp - Ảnh 2
Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, người đẹp bất ngờ lên xe hoa và lui về sau để chăm sóc gia đình  - Ảnh: Internet

Tất cả mọi thông tin hay hình ảnh về Thuỳ Lâm và gia đình đều rất hiếm hoi. Sau kết hôn, cô cũng theo chồng chuyển hẳn ra Hà Nội. Đến năm 2021, khán giả bất ngờ khi Thuỳ Lâm sinh thêm một thiên thần nhỏ.

Những năm gần đây, Thuỳ Lâm chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại những sự kiện thời trang của bạn bè thân thiết. Giữa năm 2019, cô tới dự buổi ra mắt phim 'Ước hẹn mùa thu' tại Hà Nội do MC Hoàng Oanh đóng chính. Đây là lần hiếm hoi Thùy Lâm xuất hiện tại một sự kiện giải trí sau thời gian dài ở ẩn. 

Cuộc sống kín tiếng hiện tại của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đầu tiên, lên xe hoa khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp - Ảnh 3
Thuỳ Lâm 'mất hút' khỏi hoạt động nghệ thuật, chỉ thi thoảng tham gia sự kiện của những bạn bè thân thiết - Ảnh: Internet

Sau 14 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Thuỳ Lâm bỏ lại ánh hào quang và sống lặng lẽ. Người đẹp giờ đây viên mãn hơn bao giờ hết bên người chồng giỏi giang, các con ngoan ngoãn, gia đình gắn kết. Thùy Lâm từng chia sẻ: 'Nhiều người vẫn bảo họ thấy cuộc sống của tôi nhàm chán quá, chỉ quanh ra quẩn vào với chồng con rồi tối thì đi ngủ rất sớm… nhưng tôi lại vô cùng mãn nguyện với cuộc sống hiện tại này. Mọi thứ đều bình yên, hạnh phúc bên chồng và hai con'. 

Công việc chính của Thuỳ Lâm hiện tại là kinh doanh và chăm sóc 2 nhóc tì. Dù kết hôn được hơn 10 năm nhưng Thuỳ Lâm vẫn được ông xã hết mực cưng chiều, yêu thương, chăm sóc. Cô tiết lộ, mỗi lúc rảnh rỗi, 2 vợ chồng đều dành thời gian cùng nhau đi du lịch để hâm nóng tình cảm.

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