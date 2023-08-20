Cuộc sống hôn nhân kín tiếng của Hoa hậu Thùy Lâm bên chồng tiến sĩ sau 15 năm

Hậu trường 20/08/2023 11:29

Trên trang cá nhân mới đây, Á hậu Hoàng Oanh có chia sẻ khoảnh khắc chung khung hình với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Thùy Lâm.

Mới đây, Á hậu Hoàng Oanh có chia sẻ khoảnh khắc chung khung hình với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Thùy Lâm. Cụ thể, cô viết: “Cám ơn chị Thùy Lâm luôn yêu thương em! Bao nhiêu năm mỗi lần gặp chị là em kể 1 câu chuyện mới, còn chị tui vẫn an yên mỗi ngày bên anh rể và các con, không chút drama, ko màng thế sự… có cả 1 chuỗi spa xịn xò mà ko đăng 1 tấm hình nào của bản thân lên nữa. Luôn hạnh phúc mãi nhé chị Lâm ơi”. 

 

Ngay sau đó, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc ở tuổi 35 của Hoa hậu Thùy Lâm. Dù gần như để mặt mộc nhưng gương mặt nàng hậu vẫn được nhận xét là tươi tắn và cực kỳ trẻ trung.

Cuộc sống hôn nhân kín tiếng của Hoa hậu Thùy Lâm bên chồng tiến sĩ sau 15 năm - Ảnh 1
Hoa hậu Thùy Lâm và Á hậu Hoàng Oanh 

 

Năm 2010, Thùy Lâm lên xe hoa với ông xã là tiến sĩ kinh tế tên Nguyễn Anh Tuấn. Cùng năm, cô sinh con đầu lòng là một bé trai, được đặt tên thân mật là Su. 3 năm sau, nàng hậu sinh con thứ hai là một bé gái và đặt biệt danh là Mon.

Sau 13 năm kết hôn, Thùy Lâm vẫn tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc, ngọt ngào. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp bên chồng con trên trang cá nhân. Hiện tại, khi các con đã lớn, nàng hậu mới tích cực tham gia nhiều sự kiện và còn dành thời gian kinh doanh cùng ông xã. Trong giới giải trí, Thùy Lâm được xem là nàng hậu có cuộc sống viên mãn trong làng giải trí Việt.

Cuộc sống hôn nhân kín tiếng của Hoa hậu Thùy Lâm bên chồng tiến sĩ sau 15 năm - Ảnh 2
Từ khi kết hôn, Miss Universe Vietnam 2008 rời xa showbiz để vun vén tổ ấm riêng
Cuộc sống hôn nhân kín tiếng của Hoa hậu Thùy Lâm bên chồng tiến sĩ sau 15 năm - Ảnh 3
Vì bố mẹ ruột ly hôn từ khi còn nhỏ nên Thùy Lâm luôn cố gắng giữ gìn tổ ấm của cô

Vì bố mẹ ruột ly hôn từ khi còn nhỏ nên Thùy Lâm luôn cố gắng giữ gìn tổ ấm của cô. Người đẹp cũng khẳng định cô dành sự tin tưởng tuyệt đối cho ông xã. Chia sẻ về chồng, Thùy Lâm tâm sự: "Anh Tuấn là người đủ thông minh, đủ khôn ngoan để biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất. Rõ ràng cả hai vợ chồng đang cùng nhau xây dựng 1 gia đình hạnh phúc, có hai con một nam một nữ kháu khỉnh, đáng yêu. Vậy tại sao phải có ý định lung tung bên ngoài? Tôi tự tin chồng không bao giờ có ý định lăng nhăng. Chồng tôi không phải là người thích sự đổi mới, chỉ là người thích sự chia sẻ giữa hai vợ chồng".

Không tham gia các hoạt động giải trí, Thuỳ Lâm vẫn là gương mặt đắt hàng của nhiều thương hiệu nhắm đến bởi hình ảnh sạch, đời sống cá nhân viên mãn.

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