Cuộc sống hiện tại của 'Địch Lệ Nhiệt Ba bản Việt' Huyền My ra sao sau khi giành Á hậu Việt Nam 2014?

Thời điểm mới đăng quang, Huyền My nhận được nhiều lời khen về sắc vóc với chiều cao 1m74 cùng 83–62–93cm. Cô nàng sở hữu gương mặt xinh đẹp, ngọt ngào cùng thân hình săn chắc, quyến rũ. Không chỉ nổi tiếng trong nước, nhan sắc của Huyền My còn nhiều lần được báo nước ngoài tung hô khi xuất hiện trên khán đài, cổ vũ cho một số trận đấu.

Nguyễn Trần Huyền My - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 sinh năm 1995, đăng quang ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Hiện tại, cô đang là MC, BTV Thể thao của truyền hình K+.

Cụ thể, tờ Sohu đã đăng tải nhiều bài viết ca ngợi nhan sắc của Huyền My và gọi cô là "Quốc bảo nhan sắc Việt". Thậm chí, truyền thông Hoa ngữ còn ví von nàng hậu có gương mặt Cổ Lực Na Trát, đôi chân Đường Yên hay Địch Lệ Nhiệt Ba bản Việt.

Bên cạnh đó, Nguyễn Trần Huyền My cũng là người đẹp không chỉ được cộng đồng mạng trong nước quan tâm mà còn nhiều lần "gây sốt" các trang báo mạng nước ngoài.

Huyền My khi trang điểm với đôi môi tô son đỏ lại khiến nhiều người vấn vương tới Địch Lệ Nhiệt Ba

Huyền My mới đây vừa đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh mới. Cô diện thiết kế áo lông đắt tiền khoe góc nghiêng triệu người mê. Người đẹp không để lộ hết mặt mà chỉ show một phần gương mặt là chiếc mũi cao dọc dừa. Huyền My đăng tải loạt ảnh cùng dòng chú thích: "Make up cẩn thận xong vẫn quyết định đeo khẩu trang ra đường".

Người đẹp không để lộ hết mặt mà chỉ show một phần gương mặt là chiếc mũi cao dọc dừa

Có thể thấy cô trang điểm với layout nhẹ nhàng, cô nhấn nhá nhẹ phần mắt với phấn mịn lì và trau chuốt một chút với eyeliner, mascara. Tuy hình ảnh cho thấy các đường nét của chân dài được tô vẽ nhẹ nhàng nhưng nếu là con gái, có lẽ ai cũng thấu hiểu rằng, mỗi lần trang điểm tốn không ít thời gian, công sức.

Huyền My hạnh phúc khi được khán giả dành sự quan tâm, góp ý để cô thay đổi từng ngày. Cô thừa nhận là người yêu bản thân, luôn cố gắng chăm chút, giữ cho mình tinh thần sảng khoái và tích cực nhất

Bên dưới bài đăng, Huyền My nhận được rất nhiều lời khen. Dù đeo khẩu trang che bớt 1 nửa gương mặt nhưng chân dài vẫn được ưu ái nhận xét "khuôn mặt như một tác phẩm nghệ thuật". Dù không hoạt động showbiz quá nhiều nhưng Huyền My vẫn là "gương mặt vàng" của nhiều nhãn hàng mỹ phẩm thời trang chọn lựa.

Huyền My hiện là MC, BTV Thể thao của truyền hình K+

Từ người mẫu đến Á hậu và hiện tại là MC, BTV truyền hình, đối với Huyền My, ngoại hình đẹp là lợi thế trong mọi công việc, nhất là khi xuất hiện trước hàng triệu khán giả. Bên cạnh đó, kiến thức chuyên môn vẫn là yếu tố quyết định tất cả.

Là một người đẹp sở hữu phong cách thời trang điệu đà, nữ tính, không kém phần quyến rũ nhưng hiện nay, style ăn mặc của Huyền My đã có nhiều sự thay đổi.