Cuộc sống giàu sang, an nhàn vạn người ước ao của mẹ ruột Hồ Ngọc Hà

Bật mí về cuộc sống bình yên, thư thái của mình mỗi ngày, bà Ngọc Hương - mẹ ruột Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Con gái là người nổi tiếng nên cuộc sống của bà Ngọc Hương - mẹ ruột Hồ Ngọc Hà cũng được công chúng chú ý nhiều hơn. Trên trang cá nhân, bà thường xuyên cập nhật về cuộc sống bình yên mỗi ngày bên gia đình, con cháu. Không bận tâm chuyện cơm áo gạo tiền, mẹ Hà Hồ có cuộc sống vô cùng thoải mái và êm đềm.

Cuộc sống giàu sang, bình yên của bà Ngọc Hương là niềm ao ước của mọi người - Ảnh: FB

Hiện mẹ ruột Hồ Ngọc Hà đang sống trong căn biệt thự sang trọng ở trung tâm Sài Gòn - Ảnh: FB

Mới đây, mẹ Hồ Ngọc Hà vừa chia sẻ về cuộc sống trên trang cá nhân: "Mỗi sáng mai thức dậy, được chạy ra ngắm sân thượng xanh mướt, bưởi đong đưa, quất chín vàng, rau xanh đang ươm lá, mùi hương hoa trái nhẹ nhàng thanh khiết, tiếng chào của những đứa cháu thức dậy sớm: 'Chào bà nội buổi sáng'. Tiếng chúng cãi vã giành nhau đi bộ trước sau sao mà yêu thế.

Tranh thủ 1 giờ tập yoga rồi cùng nhau làm những điều yêu thích, thật tuyệt phải không? Cố gắng giữ sức khỏe, giữ cho tâm thanh thản, sống tích cực cũng là góp phần chống dịch mọi người nhỉ?".

Gu thời trang sành điệu của bà Ngọc Hương - Ảnh: FB

Bà tận hưởng cuộc sống yên bình bên con cháu - Ảnh: FB

Giữa xã hội lắm bon chen, cuộc sống của bà Ngọc Hương khiến nhiều người xuýt xoa, ao ước: "Hạnh phúc đong đầy. Cuộc sống này chỉ cần thế thôi", "Cuộc sống thật tuyệt vời, ý nghĩa", "Trên cả tuyệt vời", "Giản đơn mà ước mơ cả đời của mọi người đấy bạn ạ".

Mẹ ruột Hà Hồ là một bậc thầy yoga - Ảnh: FB

Dù đã lớn tuổi nhưng mẹ Hồ Ngọc Hà vẫn rất trẻ trung và sành điệu. Bên cạnh thời gian cho gia đình, bà Ngọc Hương dành nhiều thời gian cho bản thân, tập yoga mỗi ngày rèn luyện vóc dáng.

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