Với Lý Hùng, cuộc sống vui vẻ, thoải mái là quan trọng nhất.

Lý Hùng là diễn viên điện ảnh kiêm ca sĩ nổi danh thập niên 1990. Hiện tại, anh đã 53 tuổi nhưng tài tử điển trai rất kín đáo chuyện tình cảm riêng tư. Dù cô đơn nhưng Lý Hùng khẳng định, chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Anh cho rằng, hôn nhân là duyên nợ. Và duyên nợ đó chưa đến với mình, khi nào có duyên nợ đó, anh sẽ thông báo cho khán giả. Lý Hùng cũng nhiều lần khẳng định với truyền thông, anh cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với gia đình lớn của mình hơn là việc chăm chăm tính đến chuyện kết hôn.

Lý Hùng vẫn rất phong độ ở tuổi 53. Được biết, thời gian rảnh, Lý Hùng có sở thích chăm sóc thú cưng. Theo nam diễn viên chia sẻ với truyền thông, anh mê thú cưng từ nhỏ nhưng thời trẻ, chưa có điều kiện để nuôi chó như bây giờ, nhất là đối với những nhà nuôi chó ngoại. Ngoài ra lúc anh ở thời đỉnh cao rất bận bịu, không có nhiều thời gian dành cho thú cưng. Ở thời điểm hiện tại, Lý Hùng đã có nhiều thời gian hơn, có thể tự tay lo bữa ăn và tắm rửa cho 3 chú chó cưng thuộc giống chó Nhật, Phú Quốc và Labrador. Anh nói: "Sống cùng và chăm sóc các em chó rất vui, bận rộn, tôi không thấy cô đơn nữa".

Lý Hùng bên 3 chú chó cưng của mình. Trong đó, chú chó giống Labrador rất lớn, nặng đến 70kg, đặc biệt thích vận động, chơi đùa với chủ. Nam tài tử hào hứng kể: "Hễ tôi để chân xuống thì cậu ấy lấy thân mình đỡ lấy chân cho tôi gác lên, rất ngoan và chiều chủ". Không chỉ vậy, chú chó Labrador còn được Lý Hùng đưa đi học huấn luyện chó trong 6 tháng, chính vì thế, có thể biểu diễn nhiều trò như nhào lộn, bắt tay, làm theo khẩu lệnh,... Mặc dù vậy, gia đình nghệ sĩ thống nhất chỉ để các bé chơi trong khuôn viên nhà chứ không thả rông thú cưng ngoài đường. Lý Hùng bên chú chó Labrador cưng. Với sở thích và niềm yêu thương đặc biệt đối với những chú chó nên anh dễ dàng làm thân với chúng. Anh chia sẻ mỗi khi qua nhà người quen có nuôi chó, các bé đều rất quý anh và chủ động nhảy vào lòng mình ngồi. Hiện tại, Lý Hùng là số ít sao Việt không thường xuyên hoạt động showbiz vẫn được khán giả yêu mến, quan tâm. Anh hạn chế nhận show, chỉ chọn chương trình phù hợp. Lý Hùng từng kể nếu hồi trẻ tháng nào cũng chạy show đến 20 ngày thì giờ chỉ chạy show 5 ngày/tháng vẫn vui. Ngoài nghệ thuật, anh điều hành doanh nghiệp, làm từ thiện và chăm sóc gia đình. Theo Lý Hùng, điều quan trọng là con người nên giữ sự bình yên, an lạc tinh thần. Mỗi buổi sáng, anh thường ăn sáng ngay trước sân nhà, xung quanh nhiều cây hoa, có cá bơi, chim hót tưng bừng để cảm nhận ngày mới. Ở tuổi 53, Lý Hùng luôn dành thời gian tập luyện thể dục. Tuổi 53, Lý Hùng luôn giữ nhịp sống khoa học, điều độ. Những hôm không có show, anh thường ngủ lúc 20-21h, dậy lúc 5-6h sáng hôm sau tập thể dục. Để kiểm soát cân nặng, Lý Hùng chủ yếu đi bơi với bạn bè hoặc tập gym, thỉnh thoảng tập võ.

Lý Hùng hội ngộ cùng 3 người tình màn ảnh, chia sẻ 'bí quyết' luôn được các bóng hồng yêu mến Mới đây, Lý Hùng và 3 người tình màn ảnh gồm Diễm Hương, Mộng Vân và Thanh Trúc đã cùng cà phê, chuyện trò vui vẻ trong đêm Sài Gòn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-song-doc-than-vui-ve-cua-ly-hung-o-tuoi-53-nuoi-thu-cung-de-khong-cam-thay-co-don-507207.html