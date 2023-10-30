Cuộc sống của ‘Út Ráng’ Kim Hiền ở tuổi 41 sau gần 8 năm sang Mỹ định cư giờ ra sao?

Bén duyên với nghệ thuật từ năm 9 tuổi, diễn viên Kim Hiền trở thành khuôn mặt quen thuộc của khán giả Việt. Sở hữu khuôn mặt ưa nhìn, giọng nói truyền cảm và lối diễn xuất tự nhiên, Kim Hiền góp phần tạo nên thành công của hàng loạt bộ phim như: Cát Bụi Hè Đường, Cánh Chim Mặt Trời, Dốc Tình, Ngũ Quái Sài Gòn, Mùi Ngò Gai, Gia Đình Phép Thuật...

Năm 2010, Kim Hiền kết hôn với DJ Hoàng Phong sau 6 năm yêu nhau. Họ có với nhau một cậu con trai. Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau lễ cưới, nữ diễn viên thông báo cô và chồng đã đường ai nấy đi. Tháng 7 năm 2014, Kim Hiền tái hôn với doanh nhân Andy và sinh con gái thứ hai tại Mỹ.

Dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của Kim Hiền là khi cô đảm nhận vai diễn Út Ráng trong phim truyền hình Hương Phù Sa vào năm 2006. Thời điểm này, tên tuổi nữ diễn viên sinh năm 1982 lên như "diều gặp gió" và được khán giả đón nhận nhiệt tình. Cũng chính vì cơ hội tham gia Hương Phù Sa, Kim Hiền đã gặp gỡ và kết bạn với "ngọc nữ màn ảnh Việt" Hà Tăng. Kim Hiền và Tăng Thanh Hà từng có thời gian gắn bó "chị chị em em" từ công việc đến đời sống .

Năm 2010, Kim Hiền kết hôn với DJ Hoàng Phong sau 6 năm yêu nhau nhưng 2 tháng sau đã thông báo ly hôn. Ảnh minh họa: Internet

Tháng 7 năm 2014, Kim Hiền tái hôn với doanh nhân Andy và sinh con gái thứ hai tại Mỹ. Ảnh minh họa: Internet

Năm 2015, Kim Hiền chính thức định cư tại Mỹ. Cô giã từ sự nghiệp diễn viên và chuyển sang công việc kinh doanh tại xứ sở cờ hoa. Rời làng giải trí khi sự nghiệp đang phát triển khiến nhiều người tiếc nuối cho Kim Hiền. Tuy nhiên, sau gần 8 năm định cư tại Mỹ, Kim Hiền lại đang có cuộc sống vô cùng bình yên và hạnh phúc.

Cuộc sống viên mãn ở tuổi 41, chính thức mang quốc tịch Hoa Kỳ

Sau 4 năm kể từ khi cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại, Kim Hiền kết hôn với doanh nhân Andy vào năm 2014. Nữ diễn viên chia sẻ rằng bé Sonic - con riêng của Kim Hiền và chồng cũ rất thân thiết, yêu thương bố dượng. Khi đang mang thai nhóc tì thứ 2 vào năm 2015, Kim Hiền được ông xã Andy đón sang Mỹ sinh sống. Cũng kể từ đây, nữ diễn viên ít khi xuất hiện trong làng giải trí Việt.

Gia đình nhỏ của Kim Hiền tại Mỹ. Ảnh minh họa: Internet

Thời gian đầu mới sang Mỹ, Kim Hiền gặp không ít thử thách, nhất là thời điểm sinh con gái. May mắn là khi sống cùng gia đình chồng ở Mỹ, cô nhận được sự hỗ trợ từ ba mẹ chồng. Đặc biệt, các thành viên trong gia đình đều yêu thương Sonic – con riêng của cô với chồng trước.

Ở Mỹ, Kim Hiền trở thành người phụ nữ của gia đình, mỗi ngày cô nấu nướng, trồng cây, dọn dẹp nhà, tập thể thao và chăm sóc 2 con cùng ông xã. Kim Hiền có cuộc sống bình yên bên trong ngôi biệt thự sân vườn thoáng mát. Nữ diễn viên thoải mái chia sẻ những hình ảnh sinh hoạt đời thường và quá trình khôn lớn của 2 nhóc tì trên mạng xã hội.

Ở Mỹ, Kim Hiền làm MC cho một số chương trình, đóng phim chiếu mạng. Ảnh minh họa: Internet

Tuy không hoạt động nghệ thuật như lúc ở Việt Nam nhưng Kim Hiền vẫn tự chủ tài chính. Cô có một kênh Youtube riêng, thường xuyên đi khắp nơi để quay clip, giới thiệu các địa danh nổi tiếng đến khán giả.

Người đẹp sinh năm 1982 đang làm MC cho một số chương trình, đóng phim chiếu mạng và có công việc kinh doanh riêng nên thu nhập khá ổn định. Cách đây không lâu, gia đình Kim Hiền chuyển về căn nhà mới. Cô cũng mới sắm một chiếc ô tô trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Kim Hiền trở thành người phụ nữ của gia đình, mỗi ngày cô nấu nướng, trồng cây, dọn dẹp nhà... Ảnh minh họa: Internet

Năm 2022, Kim Hiền đã đậu kỳ thi công dân và chính thức mang quốc tịch Hoa Kỳ.

Ở tuổi 41, Kim Hiền vẫn giữ thần sắc tươi tắn, rạng rỡ. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh ăn mặc giản dị, trang điểm nhẹ nhàng, thậm chí để mặt mộc. Nhiều khán giả nhận xét nhan sắc của nữ diễn viên ngày càng mặn mà hơn.

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