Cuộc sống của hai vợ chồng Kinh Quốc giàu cỡ nào trước khi người vợ bị bắt tạm giam?

Hậu trường 08/04/2021 12:35

Mới đây thông tin về việc người vợ thứ hai của diễn viên Kinh Quốc bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt tạm giam 2 tháng để điều tra hành vi cho vay nặng lãi khiến cả showbiz Việt bàng hoàng. Hiện cuộc sống giữa anh và người vợ này đang nhận nhiều sự quan tâm của mọi người.

Diễn viên Kinh Quốc sinh năm 1974, là một trong những nam diễn viên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Anh lấy vợ từ năm 2005, thế nhưng, chỉ được 3 năm cuộc hôn nhân của anh nhanh chóng tan vỡ, anh trở thành bố đơn thân. Năm 2016, Kinh Quốc kết hôn lần hai với bà xã là một nữ đại gia giàu có gốc Vũng Tàu tên Thu Trà. Cả hai hiện có một cô con gái chung hơn 6 tuổi.

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Kinh Quốc và vợ anh (Thu Trà) bằng tuổi nhau và cả hai đều có con riêng - Ảnh: FBNV

Bản thân Thu Trà cũng từng đổ vỡ trong hôn nhân và có 2 cô con gái riêng. Chắc cũng vì lẽ đó mà hai người tìm được sự đồng điệu trong tình cảm. 

Cuộc sống của hai vợ chồng Kinh Quốc giàu cỡ nào trước khi người vợ bị bắt tạm giam? - Ảnh 2
Diễn viên Kinh Quốc trong căn biệt thự của gia đình - Ảnh: Internet

Được biết Thu Trà từng "mạnh tay" mua xe 6 tỷ đồng dành tặng cho chồng. Và cũng rất thoáng khi "chịu chi" mua cho chồng những món hàng hiệu đắt đỏ. Theo những thông tin được tiết lộ, Kinh Quốc quen và yêu người vợ doanh nhân qua một người bạn giới thiệu. Bà xã Thu Trà của diễn viên phim Hướng nghiệp cho biết ban đầu cô không có ấn tượng gì với anh nhưng càng tiếp xúc, cô càng quý tính cách của anh. Bản thân cô cũng là người không thích nghệ thuật, vì thế, mỗi khi cùng Kinh Quốc đến nơi đông người cô thường rất lóng ngóng. 

Cuộc sống của hai vợ chồng Kinh Quốc giàu cỡ nào trước khi người vợ bị bắt tạm giam? - Ảnh 3
Hai vợ chồng quen biết nhau từ lâu và khi quen biết vợ anh có xuất phát điểm từ con số 0 - Ảnh: FBNV

Sau khi kết hôn lần 2 đến nay, Kinh Quốc sống chủ yếu ở Vũng Tàu và chỉ lên TP. HCM khi có công việc. Khoảng 8 năm trở lại đây, anh vắng bóng trên màn ảnh và bận xây dựng kênh youtube riêng. Ngoài việc thực hiện những Vlog thử thách chân thực trong cuộc sống, anh còn đầu tư tiền để làm phim ngắn. Anh cũng rất sợ những tranh cãi trong cuộc sống liên quan đến vấn đề kinh tế và luôn muốn chủ động trong việc kiếm tiền, làm trụ cột gia đình. Nam diễn viên cũng từng bật mí sự thật về người "vợ đại gia" rằng: "Thật ra lúc mới bắt đầu quen biết, vợ tôi mới chỉ ở xuất phát điểm như một con số 0 chứ không phải đại gia như mọi người nghĩ. Sau đó, chúng tôi mới kết hợp và vươn lên trong cuộc sống."

Cuộc sống của hai vợ chồng Kinh Quốc giàu cỡ nào trước khi người vợ bị bắt tạm giam? - Ảnh 4
Kinh Quốc và vợ Thu Trà trong 1 chuyến đi du lịch - Ảnh: Internet

Mặc dù có nhiều quần áo đẹp và hàng hiệu, nhưng Thu Trà chỉ thích ở những nơi cô cảm thấy phù hợp chứ không bước trên thảm đỏ. Hiện tại, Kinh Quốc dốc bầu tâm huyết vào việc làm phim chiếu trên mạng xã hội và vợ anh cũng dần xoay chuyển ủng hộ anh. 

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Bà Lâm Thị Thu Trà - vợ diễn viên Kinh Quốc bị bắt vào tối 7/4 - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc 

Tối qua 7/4, bà Trà và chị dâu Đặng Thị Tuyết Lan (55 tuổi, cùng ở TP Vũng Tàu) bị Công an thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt tạm giam 2 tháng để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hiện tại, về phía Kinh Quốc, anh cũng giữ im lặng không chia sẻ gì trên mạng xã hội.

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