Vợ Đan Trường một mình đưa con trai đi du lịch, hé lộ cuộc sống ‘ngậm thìa vàng’ từ bé của quý tử

Đan Trường và bà xã kết hôn năm 2013 và định cư tại Mỹ. Đến năm 2017, cặp đôi chào đón đứa con đầu tiên. Thay vì giấu kín mặt con như một số nghệ sĩ khác thì Đan Trường và bà xã Thủy Tiên lại thoải mái chia sẻ rất nhiều hình ảnh về cậu con trai từ khi mới chào đời. Nhờ đó mà cư dân mạng được dịp trầm trồ trước độ “chịu chơi” trong việc chiều con của cặp vợ chồng.

Khác với nhiều đứa trẻ đồng trang lứa, Thiên Từ được bố mẹ đưa đi du lịch ở nhiều nơi trong nước và quốc tế. Các địa điểm mà cặp vợ chồng này lựa chọn đa số là những nơi nổi tiếng, thu hút khách du lịch. Đầu tháng 4 mới đây, Thủy Tiên đã đăng tải loạt ảnh hai mẹ con check-in tại sân bay và hé lộ chuyến du lịch hè tại Hawaii. Được biết đây là một trong những "thiên đường du lịch" đắt đỏ bậc nhất thế giới. Giá phòng ở tại Hawaii có thể lên tới 21.000$/đêm (gần 500 triệu đồng). Trong loạt hình ảnh mà bà xã Đan Trường chia sẻ, cậu nhóc ăn mặc bảnh bao, diện đồ hiệu từ đầu đến chân vô cùng cá tính và sành điệu, riêng chiếc túi màu xanh lá đã có giá dao động từ 10 - 17 triệu đồng.

Trong chuyến du lịch Hawaii đắt đỏ này, Thiên Tường được mẹ chăm chút ngoại hình hết sức kỹ càng, xứng danh “rich kid” thứ thiệt trong showbiz Việt. Không chỉ “sang chảnh” khi check in tại sân bay, bà xã Đan Trường còn tiếp tục cập nhật hình ảnh “quý tử” tại bãi biển khiến cho cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa trước độ chịu chơi và sành điệu của “cậu ấm” nhà Đan Trường. Những trang phục mà Thiên Từ mặc đến từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Gucci, Moschino, Burberry, Louis Vuitton... với mức giá "trên trời".

Doanh nhân Thủy Tiên cùng ‘con trai cưng’ vi vu tại thiên đường du lịch đắt đỏ

Bên dưới bài đăng, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho vẻ đáng yêu và ngày càng đẹp trai giống bố của Thiên Từ. Bên cạnh đó, phần lớn bình luận ngưỡng mộ vì cuộc sống sang chảnh của hai mẹ con.

Ra dáng một rich kid từ khi còn nhỏ, Thiên Tường được mẹ doanh nhân thành lập cho hẳn một công ty. Không những thế “con trai cưng” của cặp vợ chồng có sở hữu một kênh Youtube với lượt theo dõi và tương tác lớn. Được biết kênh Youtube này đã được bật kiếm tiền và “thu nhập” mà cậu ấm có được cũng không phải là con số nhỏ.

'Chủ tịch nhí' sở hữu gu ăn mặc sang chảnh với cả cây đồ hiệu

Hiện tại, con trai Đan Trường chủ yếu sống ở Mỹ cùng mẹ, Đan Trường sẽ tranh thủ thời gian rảnh để bay từ Việt Nam sang Mỹ để chăm sóc con trai cưng. Sinh ra trong gia đình có bố là nam ca sĩ nổi đình nổi đám showbiz, mẹ lại là doanh nhân nức tiếng giàu có, Thiên Từ đích danh là quý tử nhà hào môn nhất Vbiz. Dù sống trong điều kiện xa hoa, hào nhoáng, thế như cậu ấm này luôn được bố mẹ dạy tính tự lập trong từng công việc nhỏ nhất. Cậu bé thường xuyên giúp đỡ mẹ nhiều việc nhà phù hợp với sức mình khiến bố mẹ hài lòng.

Ảnh: FB