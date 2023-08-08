Cuộc sống chật vật của 'cô đào chính' Hoa Mỹ Hạnh ở tuổi U70: Đi lau dọn nhà, làm nail dạo vẫn 'bữa đói, bữa no'

Khi bước sang tuổi 24, Hoa Mỹ Hạnh kết hôn và cùng chồng lập đoàn hát Sơn ca Minh Hà quy tụ hàng trăm nghệ sĩ. Gánh hát của bà thời đó đi diễn khắp nơi, thu nhập tốt. Chỉ sau thời gian ngắn, bà đã có đủ tiền tậu chiếc xe Huê-Kỳ đời mới. Nhưng toàn bộ tài chính đều do chồng bà nắm giữ.

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh sinh năm 1956, bà bén duyên nghệ thuật khá sớm từ năm 7 tuổi. Nhờ sở hữu chất giọng sáng, trong cùng vẻ ngoài xinh đẹp, bà được nhiều đoàn hát như Tấn Tài, Hoa Đăng… mời biểu diễn với vai trò đào chính. Thời hoàng kim những thập niên 60, Hoa Mỹ Hạnh từng diễn chung với NSND Lệ Thủy, NSƯT Minh Vương trong các vở: Đêm lạnh chùa hoang, Người hùng sơn cước, Mùa thu Bạch Mã... trở thành thần tượng sân khấu một thời.

Suốt hơn 30 năm qua, bà vẫn sống một cuộc sống cô đơn, không chồng con, không người thân. Xót xa thay, ở tuổi xế chiều, Hoa Mỹ Hạnh phải sống đầy chật vật, đi làm nail dạo, trong người mang nhiều bệnh tật.

Biến cố xảy đến khi bà phát hiện chồng ngoại tình nên lập tức li hôn và ôm con ra đi với hai bàn tay trắng, phải tìm kế sinh nhai. Nhưng đau đớn hơn cả, con trai duy nhất của bà cũng qua đời không lâu sau đó. Thời điểm ấy, bà cũng được nhiều người thương yêu, theo đuổi, hứa chăm sóc, nhưng vì đã mất niềm tin ở đàn ông nên bà ở vậy một mình, không quen biết ai.

Xót xa thay, ở tuổi xế chiều, Hoa Mỹ Hạnh phải sống đầy chật vật, đi làm nail dạo, trong người mang nhiều bệnh tật

Thời gian qua, vì mùa dịch ế ẩm nên nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh đã bỏ nghề làm nail dạo, ai kêu dọn dẹp, quét rửa nhà cửa thì tới làm thuê cho người ta dù tuổi cao sức yếu. Vào năm 2022, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh bất ngờ xuất hiện trên chương trình Thương Đời Gạo Chợ Nước Sông. Tại đây, nhóm nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười bắt gặp nữ nghệ sĩ đúng lúc bà đang lau dọn vệ sinh cho chủ. Nghệ sĩ Phi Phụng phải cảm thán thốt lên: "Nhìn cô như vậy tôi xót xa quá".

Được biết, ngày nào nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh cũng phải lau dọn đủ 3 tầng nhà, mất hai tiếng đồng hồ, cọ cả toilet, rất mệt mỏi nhưng chỉ được trả 100 ngàn. Dù mệt như vậy nhưng không phải ngày nào nữ nghệ sĩ cũng có việc, bữa được bữa không.

Nhóm nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười từng bắt gặp nữ nghệ sĩ đúng lúc bà đang lau dọn vệ sinh cho chủ

Hiện tại, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh hiện ở một mình trong căn nhà trọ rộng chừng 15 mét vuông, nằm sâu trong hẻm, bề bộn đồ đạc, giá thuê 3 triệu đồng một tháng chưa kể điện nước. Đây là một số tiền lớn, tạo áp lực nặng nề cho nữ nghệ sĩ. Bà tiết lộ thường nợ tiền nhà và đôi khi được đồng nghiệp trả giúp.

Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ với Phi Phụng, bà rất nhiều bệnh tật như tiểu đường, tim mạch, cứ làm nhiều là mệt xỉu, có lần còn suýt bị đột quỵ. Bệnh tình bà ngày một nặng, chân không biết bị làm sao nhưng đi không được, phải vào viện nằm suốt. Bà còn bị thần kinh tọa ảnh hưởng tới chân, đi nhiều thì đau, phải uống thuốc suốt đời.

Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ với Phi Phụng, bà rất nhiều bệnh tật như tiểu đường, tim mạch, cứ làm nhiều là mệt xỉu, có lần còn suýt bị đột quỵ

Tuy nhiên, dù có cuộc sống chật vật, khó khăn ở tuổi xế chiều nhưng Hoa Mỹ Hạnh cho biết bà chưa muốn vào Viện dưỡng lão nghệ sĩ. Bà lý giải: "Nếu vào Viện dưỡng lão, tôi không đi làm được. Cuộc sống quanh quẩn trong đó buồn lắm. Tôi muốn ra ngoài, làm việc. Khi nào đi không nổi, tôi sẽ xin vào".

Nữ nghệ sĩ cải lương tâm sự mong ước lớn nhất của bà là có sức khỏe, được làm việc, kiếm tiền trang trải cuộc sống. "Bệnh tình tôi ngày một nặng. Chân tôi không biết bị làm sao nhưng đi không được, phải vào viện nằm hoài. Giờ tôi bị thần kinh tọa ảnh hưởng tới chân, đi nhiều thì đau lắm, phải uống thuốc suốt đời. Tôi phải đợi khi nào có tiền mới dám vào viện lấy thuốc, nên lâu lâu mới đi một lần. Tôi mua hết 820 ngàn tiền thuốc uống được trong một tháng là hết.

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh buồn khi tuổi già cô quạnh, chật vật kiếm sống

Tôi ở có một mình và được bảo hiểm y tế do một cô người quen mua cho mỗi năm một lần. Người ta thấy tôi tội nghiệp nên mua cho thôi chứ tôi không có lương hưu hay trợ cấp gì hết. Giờ tôi dù yếu cũng phải cố dọn dẹp thuê để kiếm tiền đóng tiền nhà. Tôi ở trọ ghép, mỗi tháng 3 triệu chưa kể điện nước. Nói chung, cuộc sống của tôi chật vật lắm, phải ăn uống cực khổ, tằn tiện".