Công Vinh trở lại miền Trung sau ồn ào từ thiện, thái độ của người dân gây bất ngờ?

Hậu trường 16/05/2022 15:55

Vừa qua, Công Vinh bất ngờ trở lại Hà Tĩnh, một trong những địa phương anh và Thủy Tiên từng đến cứu trợ vào năm 2020. Điều đáng chú ý là phản ứng của người dân ở đây với sự trở lại của ông xã Thủy Tiên sau ồn ào từ thiện.

Ngày 14/5 vừa qua, Công Vinh bất ngờ trở lại Hà Tĩnh, một trong những địa phương anh và Thủy Tiên từng đến cứu trợ vào năm 2020. Lần này, cựu cầu thủ đi cùng Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng để kiểm tra, chứng kiến hoạt động của các nhà văn hóa cộng đồng kết hợp phòng tránh trú bão lũ ở huyện Thạch Hà và huyện Cẩm Xuyên.

Được biết những công trình này được xây dựng nhờ sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm, do Công Vinh – Thủy Tiên kết nối. Tất cả đều được khởi công hồi đầu tháng 1/2021 và hoàn thành vào 5 tháng sau. Mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng/nhà, khánh thành vào tháng 7/2021.

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Công Vinh cùng Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh kiểm tra, chứng kiến hoạt động của các nhà văn hóa cộng đồng kết hợp phòng tránh trú bão lũ - Ảnh: Internet

 

Nhiều người từng đồn thổi rằng Công Vinh không được lòng bà con miền Trung vì những lùm xùm từ thiện trong quá khứ. Cụ thể, trước đó, thông tin lan truyền, Thủy Tiên từng mắc nợ số tiền này vào tháng 10/2020. Tuy nhiên chỉ sau chuyến đi từ thiện ở miền Trung, nữ ca sĩ đã trả hết toàn bộ số nợ. Điều đó khiến nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn về số tiền mà Thủy Tiên dùng để trả nợ.

Công Vinh trở lại miền Trung sau ồn ào từ thiện, thái độ của người dân gây bất ngờ? - Ảnh 2
Thủy Tiên và Công Vinh từng dính ồn ào ăn chặn từ thiện trong một thời gian dài - Ảnh: Internet

 

Thế nhưng, sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Ngay khi thấy ông xã Thủy Tiên xuất hiện, người dân huyện Cẩm Xuyên tỏ ra vui mừng, lập tức tiến đến chào hỏi. Trong lúc tay bắt mặt mừng, họ còn hồ hởi kể về các hoạt động ở nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ cho cựu cầu thủ nghe. Công Vinh thì thích thú khi được chứng kiến người dân chơi thể thao ngay tại nơi này.

Công Vinh trở lại miền Trung sau ồn ào từ thiện, thái độ của người dân gây bất ngờ? - Ảnh 3
Người dân vui mừng, mừng rỡ chào hỏi Công Vinh - Ảnh: Internet

 

Nhân chuyến đi lần này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã thay mặt lãnh đạo, nhân dân Hà Tĩnh gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, đặc biệt là Công Vinh – Thủy Tiên khi hỗ trợ cho địa phương trong đợt mưa lũ lịch sử năm 2020.

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Hậu ồn ào từ thiện, CĐM ngỡ ngàng nhìn lại số tiền "khủng" mà Thủy Tiên - Công Vinh chi ra để tổ chức sinh nhật cho con gái

Dù sở hữu khối tài sản nhiều người mơ ước, thế nhưng nhìn vào số tiền Thủy Tiên - Công Vinh chi ra để tổ chức sinh nhật cho con gái vẫn khiến nhiều người phải bất ngờ.

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