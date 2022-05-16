Công Vinh trở lại miền Trung sau ồn ào từ thiện, thái độ của người dân gây bất ngờ?

Vừa qua, Công Vinh bất ngờ trở lại Hà Tĩnh, một trong những địa phương anh và Thủy Tiên từng đến cứu trợ vào năm 2020. Điều đáng chú ý là phản ứng của người dân ở đây với sự trở lại của ông xã Thủy Tiên sau ồn ào từ thiện.
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Ngày 14/5 vừa qua, Công Vinh bất ngờ trở lại Hà Tĩnh, một trong những địa phương anh và Thủy Tiên từng đến cứu trợ vào năm 2020. Lần này, cựu cầu thủ đi cùng Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng để kiểm tra, chứng kiến hoạt động của các nhà văn hóa cộng đồng kết hợp phòng tránh trú bão lũ ở huyện Thạch Hà và huyện Cẩm Xuyên.
Được biết những công trình này được xây dựng nhờ sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm, do Công Vinh – Thủy Tiên kết nối. Tất cả đều được khởi công hồi đầu tháng 1/2021 và hoàn thành vào 5 tháng sau. Mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng/nhà, khánh thành vào tháng 7/2021.
Nhiều người từng đồn thổi rằng Công Vinh không được lòng bà con miền Trung vì những lùm xùm từ thiện trong quá khứ. Cụ thể, trước đó, thông tin lan truyền, Thủy Tiên từng mắc nợ số tiền này vào tháng 10/2020. Tuy nhiên chỉ sau chuyến đi từ thiện ở miền Trung, nữ ca sĩ đã trả hết toàn bộ số nợ. Điều đó khiến nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn về số tiền mà Thủy Tiên dùng để trả nợ.
Thế nhưng, sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Ngay khi thấy ông xã Thủy Tiên xuất hiện, người dân huyện Cẩm Xuyên tỏ ra vui mừng, lập tức tiến đến chào hỏi. Trong lúc tay bắt mặt mừng, họ còn hồ hởi kể về các hoạt động ở nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ cho cựu cầu thủ nghe. Công Vinh thì thích thú khi được chứng kiến người dân chơi thể thao ngay tại nơi này.
Nhân chuyến đi lần này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã thay mặt lãnh đạo, nhân dân Hà Tĩnh gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, đặc biệt là Công Vinh – Thủy Tiên khi hỗ trợ cho địa phương trong đợt mưa lũ lịch sử năm 2020.