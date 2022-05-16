Công Vinh trở lại miền Trung sau ồn ào từ thiện, thái độ của người dân gây bất ngờ?

Ngày 14/5 vừa qua, Công Vinh bất ngờ trở lại Hà Tĩnh, một trong những địa phương anh và Thủy Tiên từng đến cứu trợ vào năm 2020. Lần này, cựu cầu thủ đi cùng Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng để kiểm tra, chứng kiến hoạt động của các nhà văn hóa cộng đồng kết hợp phòng tránh trú bão lũ ở huyện Thạch Hà và huyện Cẩm Xuyên.

Được biết những công trình này được xây dựng nhờ sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm, do Công Vinh – Thủy Tiên kết nối. Tất cả đều được khởi công hồi đầu tháng 1/2021 và hoàn thành vào 5 tháng sau. Mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng/nhà, khánh thành vào tháng 7/2021.