Hậu ồn ào từ thiện, CĐM ngỡ ngàng nhìn lại số tiền "khủng" mà Thủy Tiên - Công Vinh chi ra để tổ chức sinh nhật cho con gái

Về chung dưới một mái nhà, Công Vinh – Thủy Tiên đến nay đã có cho mình một cô con gái, đặt tên thân mật ở nhà là Bánh Gạo. Dù là cặp đôi đình đám của showbiz, thế nhưng đến nay hiếm ai được trông thấy diện mạo của con gái cặp đôi. Chia sẻ về việc này, Thủy Tiên cho biết cô không muốn công khai mặt con gái vì để con có cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác, không bị mang tiếng là con của người nổi tiếng.

Sau ồn ào tiền từ thiện, vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của công chúng, mọi nhất cử nhất động của cặp đôi đều được dân tình soi "triệt để". Hậu ồn ào, cặp đôi không một lần nào lên tiếng thêm về vấn đề từ thiện, thay vào đó, Công Vinh – Thủy Tiên chỉ chủ yếu tập trung vào tổ ấm của mình.

Nổi tiếng với thu nhập khủng nhất nhì showbiz Việt, Công Vinh - Thủy Tiên đầu tư cho con gái môi trường sống tốt với khu biệt thự xa xỉ và ngôi trường tốt nhất. Tuy nhiên, chính Thủy Tiên cũng thừa nhận không muốn con dựa vào danh có bố mẹ nổi tiếng mà tiêu pha hoang phí. Đặc biệt trong đó phải kể đến những lần nữ ca sĩ tổ chức sinh cho bé Bánh Gạo.

Theo đó, hai vợ chồng Thủy Tiên thường xuyên tổ chức một bữa tiệc nhỏ, không quá màu mè và sang trọng. Dù chỉ là một chiếc bánh kem nhỏ với giá thành tầm khoảng 3 trăm nghìn và một vài bánh kẹo nhỏ khác, bữa tiệc sinh nhật diễn ra trong không khí ấm cúng và chỉ có sự xuất hiện của những người trong gia đình.

Chi phí ‘khủng’ để tổ chức sinh nhật cho con gái Thủy Tiên khiến nhiều người bất ngờ. Bởi lẽ cô nàng nổi tiếng là một người chịu chi mỗi khi xuất hiện trước truyền thông. Thủy Tiên có cho mình những bộ sưu tập giày dép, túi xách và phụ kiện đắt đỏ lên tới hàng trăm triệu đồng.

Thủy Tiên từng tiết lộ vợ chồng cô rất nghiêm khắc trong việc nuôi dạy con, đặc biệt là chuyện tiền nong. Nữ ca sĩ quan niệm, tiền của bố mẹ làm ra dù thế nào thì vẫn là của bố mẹ, con cái không được thoải mái tiêu xài. Dù sinh ra ở vạch đích hay không đều phải tự kiếm tiền bằng chính sức lực của mình. Bà xã Công Vinh tâm niệm, một đứa trẻ khi lớn lên dù giàu hay nghèo đều do phước đức của chúng quyết định.

Thời gian gần đây Thủy Tiên dành thời gian để đến các ngôi đền nổi tiếng ở Nepal để cầu bình an và tu tập. Theo kế hoạch, Công Vinh ở Nepal một tuần, sau đó về nước lo công việc. Thủy Tiên sẽ ở lại đây một tháng, muốn dành nhiều thời gian cho việc tu tập. Cô nói: "Trước khi đi tôi đã sắp xếp các công việc, con gái có bà ngoại chăm sóc nên yên tâm".