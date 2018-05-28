Công Vinh ‘kêu trời’, phản bác khi bị chỉ trích nói xấu huấn luyện viên trong tự truyện

Hậu trường 28/05/2018 17:09

Công Vinh lên tiếng khẳng định rằng trong tự truyện anh không hề nói huấn luyện viên ăn tiền cầu thủ.

Sau khi ra mắt, cuốn tự truyện “Lê Công Vinh – Phút 89” của cựu tiền đạo Lê Công Vinh đã gây tranh cãi nhiều ngày qua. Bên cạnh những lời khen, Công Vinh cũng hứng không ít “gạch đá”, đặc biệt từ một số đồng nghiệp cũ và huấn luyện viên Lê Thụy Hải.

Trước nhiều tranh cãi, mới đây, Công Vinh đã chính thức lên tiếng bác bỏ chỉ trích về việc nói xấu huấn luyện viên và đồng đội trong tự truyện.

Công Vinh ‘kêu trời’, phản bác khi bị chỉ trích nói xấu huấn luyện viên trong tự truyện - Ảnh 1
Cựu danh thủ gây chú ý khi ra mắt tự truyện 'Công Vinh - Phút 89' - Ảnh: Internet

Nguyên văn dòng trạng thái của ông xã Thủy Tiên: “Trong tự truyện tôi không hề nói hay khẳng định rằng ông Hải ăn tiền cầu thủ, vui lòng đọc sách đàng hoàng đừng đọc giật tít bậy bạ... mà tôi chỉ kể về câu chuyện lý do tôi đẩy tôi vào sự đấu trí của bản thân tôi.

Cỡ Messi cũng bị tố không chuyền bóng cho đồng đội trong tự truyện Zlatan Ibrahimovic. Chuyện bình thường giữa những con người với nhau. Trong cuộc đời chúng ta, gặp 100 người tốt với mình thì cũng phải gặp một vài người khó nuốt với mình. Nếu muốn đi tìm một con người thảo mai, chẳng dám đối diện sự thật và thẳng thắn với bất kỳ vấn đề nào xảy ra trong sự nghiệp của cuộc đời mình để nhìn nhận những gì sai hoặc đúng thì quên tìm đến tôi đi nhé.

Công Vinh ‘kêu trời’, phản bác khi bị chỉ trích nói xấu huấn luyện viên trong tự truyện - Ảnh 2
Ông xã Thủy Tiên bức xúc cho rằng, bản thân anh không hề nói hay khẳng định chuyện huấn luyện viên ăn tiền cầu thủ - Ảnh: FBNV

Trong tự truyện này tôi chẳng nói ai là người xấu, mà chỉ kể lên những sự cố của riêng bản thân tôi dưới góc nhìn của riêng tôi... nên không thể nào nói tôi nói xấu ai hay dìm hàng ai được. Chẳng ai đi đánh giá một người nào đó xấu vì họ không thích một ai đó cả, tôi thừa nhận đó là thất bại của tập thể cũng là thất bại của tôi, vì tôi cũng là 1 phần của tập thể.

Lịch sử vẫn mãi là lịch sử, đội tuyển thua từ vòng ngoài thì chỉ mình tôi bị các bạn chửi cho chết... chửi nhưng cấm kể lại sự thật nha, oan ức đem xuống mồ, cấm nói ra để thế hệ sau rút kinh nghiệm... xã hội sẽ phát triển lắm nếu chẳng ai dám 1 lần đối diện với vấn đề.

Cuối cùng, trong tự truyện còn rất nhiều những con người, những câu chuyện tốt đẹp truyền cảm hứng, phải đọc toàn cảnh để cảm nhận những câu chuyện dù gai góc vẫn nhẹ nhàng, đọc xong hãy phán xét đừng thiển cận đọc tít cắt xén rồi auto chửi bới. Bởi vì có những chuyện nhìn tận mắt còn chưa chắc đó là sự thật, huống gì chỉ nghe nói một phần nào đó”.

Công Vinh ‘kêu trời’, phản bác khi bị chỉ trích nói xấu huấn luyện viên trong tự truyện - Ảnh 3
Cựu tiền đạo còn nhận định, trước khi phán xét hay chỉ trích hãy đọc và cảm nhận trước - Ảnh: Internet

 

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