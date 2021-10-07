Cộng đồng mạng đang xôn xao một sao nam Vbiz chuyển khoản 'nóng' 100 triệu mừng sinh nhật Midu, người ấy là ai?

Chàng trai này còn nhiều lần dính nghi vấn hẹn hò với Midu đấy!

Vào ngày 5/10 vừa qua chính là sinh nhật của nữ diễn viên xinh đẹp Midu. Cô nàng nhận được rất nhiều lời chúc từ dân mạng trên trang cá nhân sau khi đăng tải một bài viết. Đáng chú ý, Midu còn hé lộ được một người con trai tặng "quà khủng" nhân ngày sinh nhật. Được biết, người này đã chuyển khoản "nóng" cho Midu 100 triệu đồng, không ai khác đó chính là diễn viên/MC Trần Anh Huy.

Midu tiết lộ được 'một chàng trai' chuyển khoảng 'nóng' 100 triệu đồng nhân ngày sinh nhật, người đó chính là Trần Anh Huy.

Anh Huy và Midu được xem là những người bạn thân thiết ngoài đời. Cả hai từng dẫn chung nhiều chương trình giải trí vô cùng ăn ý. Do đó, nhiều lần Anh Huy và Midu dính tin đồn hẹn hò vì liên tục có những ánh mắt và cử chỉ thân mật.

Tuy nhiên, nói về vấn đề này, cả Anh Huy và Midu đều phủ nhận tin đồn và khẳng định cả hai chỉ là bạn thân mà thôi.

Với hành động chuyển khoản "nóng" 100 triệu cho thấy Anh Huy rất "xộp" với cô bạn thân Midu đúng không nào?

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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