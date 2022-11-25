Công bố bộ ảnh chính thức của hoa hậu Ngọc Châu gửi đến Miss Universe 2022

Mới đây, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã chính thức công bố bộ ảnh hồ sơ của Ngọc Châu gửi đến Miss Universe 2022. Trong bộ ảnh, nàng Hậu diện váy dạ hội màu đỏ rực với thiết kế cúp ngực tinh tế, đính đá cầu kỳ, khoe được trọn hình thể hoàn hoản của Ngọc Châu. Kèm theo đó, Tân hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam còn đội vương miện Vinawoman trông đầy quyền lực.

Trong bộ ảnh, nàng Hậu diện váy dạ hội màu đỏ rực với thiết kế cúp ngực tinh tế, đính đá cầu kỳ, khoe được trọn hình thể hoàn hoản của Ngọc Châu - Ảnh: Internet

Được biết, bộ ảnh được lấy cảm hứng từ những ngọn lửa của Phượng Hoàng. Hình ảnh mà Ngọc Châu mang đến Miss Universe sẽ là một Vinawoman mạnh mẽ, không bao giờ bỏ cuộc, hoàn thiện bản thân và luôn hướng về tương lai. Bên cạnh đó, Hoa hậu Ngọc Châu với sự quyết tâm và lòng tự hào dân tộc sẽ chinh chiến hết mình, quyết liệt như chính hình ảnh của Phượng Hoàng: Bay cao, bay xa mang theo hy vọng và vinh quang.