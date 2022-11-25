Công bố bộ ảnh chính thức của hoa hậu Ngọc Châu gửi đến Miss Universe 2022

Ngay khi bộ ảnh được công bố, cộng đồng fan sắc đẹp đã dành nhiều lời khen có cánh về thần thái và dự đoán nàng hậu có thể làm nên chuyện tại đấu trường quốc tế.
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Mới đây, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã chính thức công bố bộ ảnh hồ sơ của Ngọc Châu gửi đến Miss Universe 2022. Trong bộ ảnh, nàng Hậu diện váy dạ hội màu đỏ rực với thiết kế cúp ngực tinh tế, đính đá cầu kỳ, khoe được trọn hình thể hoàn hoản của Ngọc Châu. Kèm theo đó, Tân hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam còn đội vương miện Vinawoman trông đầy quyền lực.
Được biết, bộ ảnh được lấy cảm hứng từ những ngọn lửa của Phượng Hoàng. Hình ảnh mà Ngọc Châu mang đến Miss Universe sẽ là một Vinawoman mạnh mẽ, không bao giờ bỏ cuộc, hoàn thiện bản thân và luôn hướng về tương lai. Bên cạnh đó, Hoa hậu Ngọc Châu với sự quyết tâm và lòng tự hào dân tộc sẽ chinh chiến hết mình, quyết liệt như chính hình ảnh của Phượng Hoàng: Bay cao, bay xa mang theo hy vọng và vinh quang.
Ngay khi bộ ảnh được công bố, cộng đồng fan sắc đẹp đã dành nhiều lời khen có cánh về thần thái và dự đoán nàng hậu có thể làm nên chuyện tại đấu trường quốc tế. Hiện tại, nàng Hậu đang được huấn luyện tại Philippines trước khi chính thức bước vào cuộc thi Miss Universe 2022.
Huấn luyện viên của Ngọc Châu là chuyên gia sắc đẹp Carlos Avial Buendia Jr. Đây chính là người sáng tạo nên "Lava Walk" gắn liền với tên tuổi của Miss Universe 2018 Catriona Gray. Với sự đầu tư, học hỏi nghiêm túc này, fan sắc đẹp Việt Nam kỳ vọng Ngọc Châu sẽ đạt thành tích cao tại cuộc thi sắp tới.