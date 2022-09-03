Ngọc Châu không được chinh chiến Miss Universe vào cuối năm 2022, fan sắc đẹp 'thở dài'!

Hậu trường 03/09/2022 08:49

Thông báo này đã khiến cộng đồng fan sắc đẹp "thở dài" vì phải chờ đợi và có khả năng người đăng quang Miss Universe 2022 sẽ bị cắt giảm thời gian đương nhiệm.

Vừa qua, ngôi vị hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vừa tìm được người kế nhiệm để dự thi đấu trường quốc tế là Nguyễn Thị Ngọc Châu. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động lĩnh vực người mẫu và đạt được nhiều thành tích ấn tượng như quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018,... Ngọc Châu được fan sắc đẹp kì vọng sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi hoa hậu Hoàn vũ quốc tế 2022.

Ngọc Châu không được chinh chiến Miss Universe vào cuối năm 2022, fan sắc đẹp 'thở dài'! - Ảnh 1
Ngọc Châu là mỹ nhân đại diện Việt Nam tranh tài tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, sáng ngày 2/9 theo giờ Việt Nam, trang tin sắc đẹp Global Beauties bất ngờ xác nhận các đợn vị nắm giữ bản quyền Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) tại nhiều quốc gia trên thế giới đã nhận được email thông báo cuộc thi lần thứ 71 sẽ diễn ra vào quý đầu tiên của năm 2023. Đồng nghĩa với việc Miss Universe sẽ dời lịch tổ chức và đương kim Hoa hậu Harnaaz Sandhu sẽ đương nhiệm lâu hơn dự kiến.

Ngọc Châu không được chinh chiến Miss Universe vào cuối năm 2022, fan sắc đẹp 'thở dài'! - Ảnh 2
Miss Universe sẽ dời lịch tổ chức vào quý đầu năm 2023 và đương kim Hoa hậu Harnaaz Sandhu sẽ đương nhiệm lâu hơn dự kiến - Ảnh: Internet

Thông báo này đã khiến cộng đồng fan sắc đẹp "thở dài" vì phải chờ đợi lịch thi và có khả năng người đăng quang Miss Universe 2022 sẽ bị cắt giảm thời gian đương nhiệm. Hiện tại, BTC Miss Universe vẫn chưa công bố đất nước sẽ đăng cai cuộc thi năm nay. 

Ngọc Châu không được chinh chiến Miss Universe vào cuối năm 2022, fan sắc đẹp 'thở dài'! - Ảnh 3
Ngọc Châu được fan sắc đẹp kỳ vọng sẽ 'làm nên chuyện' tại đấu trường Miss Universe - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, theo thông tin của "The New York Post", ông Ari Emanuel - CEO công ty IMG (chủ sở hữu Miss Universe) đang tìm kiếm người để sang nhượng cuộc thi nhan sắc này. Sau 6 tháng đàm phán, họ vẫn chưa thể thương lượng với đơn vị nào để bán lại Miss Universe. 

Hiện tại, CEO công ty IMG giữ im lặng giữa các thông tin đang lan truyền.

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