Không "đập hộp" hàng hiệu như bao người, Ngọc Châu khoe hẳn bộ sưu tập vương miện đẳng cấp "có tiền cũng không mua được"

Hậu trường 20/08/2022 16:46

Ngắm nhìn bộ sưu tập "có 1-0-2" này của Ngọc Châu mới thấy được trong suốt những năm tháng thanh xuân cô đã cố gắng như thế nào.

Không như những mỹ nhân nổi tiếng trong showbiz Việt với việc sưu tập hàng hiệu, gia tài bao gồm túi xách, quần áo, giày dép,... lên đến hàng tỷ đồng. Hoa hậu Ngọc Châu còn có bộ sưu tập "khủng" khiến khán giả phải choáng ngợp với giá trị cao ngất ngưởng của chúng.

Cụ thể, Hoa hậu Ngọc Châu sở hữu cho mình bộ sưu tập vương miện danh giá trong các cuộc thi. Chắc hẳn rằng, chỉ với "sương sương" 3 chiếc vương miện và vài chiếc cúp, cô cũng phải khiến người khác phải e dè, trầm trồ và ngưỡng mộ. Theo đó, Ngọc Châu gọi bộ sưu tập của cô là "Gia tài thanh xuân". Bởi, đây chính là những chiếc vương miện mà cô đã đạt được trong các cuộc thi danh giá trong suốt những năm tháng thanh xuân của mình. 

Món đồ đầu tiên cô giới thiệu chính là chiếc cúp Quán quân của chương trình tuyển chọn người mẫu. Đây cũng chính là bàn đạp giúp Ngọc Châu tự tin tham gia vào các cuộc thi nhan sắc. 

Không 'đập hộp' hàng hiệu như bao người, Ngọc Châu khoe hẳn bộ sưu tập vương miện đẳng cấp 'có tiền cũng không mua được' - Ảnh 1

Trong cuộc thi đó, từng là thí sinh không được đánh giá cao nhưng càng về cuối Ngọc Châu càng bứt phá, gây ấn tượng với cá tính mạnh mẽ, làm việc nghiêm túc, cầu thị, hòa đồng đã giúp cô chiếm cảm tình của nhiều người và cuối cùng đã giành được ngôi vị Quán quân.

Không 'đập hộp' hàng hiệu như bao người, Ngọc Châu khoe hẳn bộ sưu tập vương miện đẳng cấp 'có tiền cũng không mua được' - Ảnh 2

Kế tiếp phải kể đến chiếc vương miện Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018. Dù là lần đầu tham gia cuộc thi sắc đẹp nhưng Ngọc Châu đã xuất sắc giành được vương miện, đánh bại nhiều đối thủ tiềm năng. Hiện tại, cô vẫn đang là Hoa hậu đương nhiệm của cuộc thi Miss Supranational Vietnam.

Không 'đập hộp' hàng hiệu như bao người, Ngọc Châu khoe hẳn bộ sưu tập vương miện đẳng cấp 'có tiền cũng không mua được' - Ảnh 3

Sau chiến thắng ở Miss Supranational Vietnam 2018, Ngọc Châu đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Supranational 2019 và lọt vào top 10 chung cuộc. Đặc biệt, cô đã trở thành Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á và cũng nhận được vương miện.

Không 'đập hộp' hàng hiệu như bao người, Ngọc Châu khoe hẳn bộ sưu tập vương miện đẳng cấp 'có tiền cũng không mua được' - Ảnh 4

Và cuối cùng phải kể đến "nhân vật chính" - chiếc vương miện VINAWOMAN mà Ngọc Châu nhận được tại cuộc thi Miss Universe Vietnam 2022. Mặc dù có rất nhiều đối thủ "nghìn máu" nhưng người đẹp Tây Ninh vẫn xuất sắc đạt được ngôi vị Hoa hậu. Cô cũng là người đẹp đầu tiên tại Việt Nam đương nhiệm cùng lúc hai cuộc thi sắc đẹp lớn. 

Không 'đập hộp' hàng hiệu như bao người, Ngọc Châu khoe hẳn bộ sưu tập vương miện đẳng cấp 'có tiền cũng không mua được' - Ảnh 5

Ngoài ra, Ngọc Châu cũng danh dự nhận được một nhiều chiếc cúp khác nhau trong các cuộc thi.

Không 'đập hộp' hàng hiệu như bao người, Ngọc Châu khoe hẳn bộ sưu tập vương miện đẳng cấp 'có tiền cũng không mua được' - Ảnh 6

Không 'đập hộp' hàng hiệu như bao người, Ngọc Châu khoe hẳn bộ sưu tập vương miện đẳng cấp 'có tiền cũng không mua được' - Ảnh 7

Sau khi đăng quang Miss Universe Việt Nam 2022, Ngọc Châu sẽ là đại diện Việt Nam chinh chiến đấu trường sắc đẹp quốc tế Miss Universe 2022. Cô luôn được các trang đánh giá sắc đẹp đánh giá cao và được xem là một đối thủ đáng gờm với các đại diện đến từ quốc gia khác. Ngọc Châu sở hữu vóc dáng "vạn người mê", khả năng catwalk điêu luyện và interview nhạy bén,... Chính vì vậy, Ngọc Châu luôn được fan nước nhà và quốc tế mong chờ trong lần thể hiện lần này. 

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Từ khóa:   Ngọc Châu Hoa hậu Ngọc Châu Miss Universe 2022

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