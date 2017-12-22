Con trai Việt Anh 'Người phán xử' hóa thân thành ông già Noel nhí siêu đáng yêu

Trên trang Facebook cá nhân, Việt Anh vừa chia sẻ hình ảnh con trai diện trang phục ông già Noel cực đáng yêu. Bên cạnh hình ảnh, nam diễn viên còn kèm theo dòng trạng thái vui nhộn: “Lực lượng chức năng vừa phát hiện ông già Noel nhỏ tuổi nhất trên thế giới đi phát quà”.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng hào hứng gửi lời khen đến bé Đậu - Ảnh: FBNV

Bé Đậu chính là kết tinh tình yêu của nam diễn viên và người vợ xinh đẹp kém anh 9 tuổi – Trần Hương. Dù đã đăng ký kết hôn được 2 năm và có với nhau cậu con trai kháu khỉnh nhưng "thiếu gia Phan Hải" và bà xã vẫn chưa tổ chức đám cưới chính thức.

Hiện tại cặp đôi đang có cuộc sống vô cùng lãng mạn và ngọt ngào bên cậu con trai nhỏ.