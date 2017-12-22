Con trai Việt Anh 'Người phán xử' hóa thân thành ông già Noel nhí siêu đáng yêu

Hậu trường 22/12/2017 11:52

Những hình ảnh ngộ nghĩnh của con trai diễn viên Việt Anh “Người phán xử” khi hóa thân thành ông già Noel khiến khán giả thích thú.

Trên trang Facebook cá nhân, Việt Anh vừa chia sẻ hình ảnh con trai diện trang phục ông già Noel cực đáng yêu. Bên cạnh hình ảnh, nam diễn viên còn kèm theo dòng trạng thái vui nhộn: “Lực lượng chức năng vừa phát hiện ông già Noel nhỏ tuổi nhất trên thế giới đi phát quà”.

Con trai Việt Anh 'Người phán xử' hóa thân thành ông già Noel nhí siêu đáng yêu - Ảnh 1
Trên trang cá nhân, Việt Anh khiến công chúng thích thú khi chia sẻ hình ảnh bé Đậu diện trang phục ông già Noel - Ảnh: FBNV

Con trai Việt Anh 'Người phán xử' hóa thân thành ông già Noel nhí siêu đáng yêu - Ảnh 2

Con trai Việt Anh 'Người phán xử' hóa thân thành ông già Noel nhí siêu đáng yêu - Ảnh 3
Dưới phần bình luận, cư dân mạng hào hứng gửi lời khen đến bé Đậu - Ảnh: FBNV

Bé Đậu chính là kết tinh tình yêu của nam diễn viên và người vợ xinh đẹp kém anh 9 tuổi – Trần Hương. Dù đã đăng ký kết hôn được 2 năm và có với nhau cậu con trai kháu khỉnh nhưng "thiếu gia Phan Hải" và bà xã vẫn chưa tổ chức đám cưới chính thức.

Hiện tại cặp đôi đang có cuộc sống vô cùng lãng mạn và ngọt ngào bên cậu con trai nhỏ. 

Con trai Việt Anh 'Người phán xử' hóa thân thành ông già Noel nhí siêu đáng yêu - Ảnh 4
Cậu bé rất hào hứng khi được bố mẹ diện trang phục ông già Noel - Ảnh: FBNV
Con trai Việt Anh 'Người phán xử' hóa thân thành ông già Noel nhí siêu đáng yêu - Ảnh 5
Chưa tròn một tuổi nhưng bé Đậu đã biết tạo dáng trước ống kính - Ảnh: FBNV
Con trai Việt Anh 'Người phán xử' hóa thân thành ông già Noel nhí siêu đáng yêu - Ảnh 6
Với vẻ ngoài đáng yêu và nụ cười rạng rỡ, "thiên thần nhỏ" nhận được "cơn mưa lời khen" từ cư dân mạng - Ảnh: FBNV
Con trai Việt Anh 'Người phán xử' hóa thân thành ông già Noel nhí siêu đáng yêu - Ảnh 7
Biểu cảm khó đỡ của con trai khiến bố Việt Anh cũng không thể nhịn cười - Ảnh: FBNV
Con trai Việt Anh 'Người phán xử' hóa thân thành ông già Noel nhí siêu đáng yêu - Ảnh 8
Bé Đậu là kết tinh tình yêu dài 5 năm của Việt Anh và Trần Hương - Ảnh: Internet
Con trai Việt Anh 'Người phán xử' hóa thân thành ông già Noel nhí siêu đáng yêu - Ảnh 9
Hiện cặp đôi đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, ngọt ngào bên nhau - Ảnh: Internet
Việt Anh - thiếu gia Phan Hải phim 'Người phán xử' gây sốc khi khoe siêu xe chục tỷ mới tậu

Việt Anh - thiếu gia Phan Hải phim 'Người phán xử' gây sốc khi khoe siêu xe chục tỷ mới tậu

Diễn viên Việt Anh, tức thiếu gia Phan Hải trong phim 'Người phán xử' vừa có màn gây choáng người quan tâm khi xuất hiện bên cạnh siêu xe màu trắng trị giá hàng chục tỷ đồng.

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