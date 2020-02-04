Con trai Phạm Hương sắp hot hơn cả mẹ, được gọi là ‘thánh biểu cảm’ với loạt ảnh gây sốt

Bé Maximus – con trai Phạm Hương ngày càng chiếm được tình cảm từ người hâm mộ nhờ vẻ ngoài đáng yêu cùng loạt biểu cảm không thể nhí nhố hơn.

Cuối tháng 12/2019, Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ lên tiếng xác nhận việc sinh con tại Mỹ trên trang cá nhân. Được biết, con trai Phạm Hương hiện đã hơn 1 tuổi và được gọi với tên thân mật là Maximus. Bài đăng công khai việc sinh con tại Mỹ của Hoa hậu Phạm Hương - Ảnh: IG

Từ sau khi công khai việc sinh quý tử, người đẹp nhanh chóng trở thành mẹ bỉm sữa thích khoe con nhất nhì Vbiz. Thậm chí, Phạm Hương còn lập hẳn cho con trai trang Instagram riêng với hơn 22 nghìn người theo dõi. Trang cá nhân của Maximus sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo - Ảnh: IG Sở hữu gương mặt vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu, con trai Phạm Hương nhanh chóng chiếm được tình cảm từ cộng đồng mạng.

Trên Instagram, những biểu cảm cực đáng yêu của Maximus được Phạm Hương đăng tải khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Nhiều người còn đặt biệt danh cho con trai Phạm Hương là “thánh biểu cảm” trên mạng xã hội. Màn biểu cảm không thể ngạc nhiên hơn trước đĩa đồ ăn của Maximus – Ảnh: IG ‘Hử? Mẹ gọi con à’ – Ảnh: IG Khuôn mặt nhăn nhó cực đáng yêu của con trai Phạm Hương khi ăn chanh – Ảnh: IG Đến mếu mà cũng đáng yêu hết nấc thế này thì sao fan không đổ gục? – Ảnh: IG Dù mới hơn 1 tuổi nhưng Maximus đã được mẹ Phạm Hương chăm chút kỹ lưỡng về phong cách. Không khó để bắt gặp cậu bé diện những bộ trang phục hàng hiệu đắt đỏ. Nhiều người cho rằng Maximus thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ và sẽ sớm trở thành mỹ nam trong tương lai.

Đón Tết ở Mỹ, Hoa hậu Phạm Hương diện áo dài du xuân bên con trai cưng Sau khi công khai chuyện sinh con, Hoa hậu Phạm Hương rất chăm cập nhật ảnh đời thường bên quý tử đầu lòng. Mới đây, nàng hậu vừa chia sẻ ảnh đón Tết cùng con trai tại Mỹ.

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