Nhiệt tình bày cách chăm con là thế nhưng Phạm Hương lại bị dân mạng soi ra chi tiết ‘hơi sai sai’

Nhất cử nhất động của Hoa hậu Phạm Hương luôn được công chúng quan tâm. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà người đẹp dễ vướng phải những câu chuyện thị phi.
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Từ sau khi công khai quý tử, Hoa hậu Phạm Hương bỗng trở thành bà mẹ bỉm sữa được quan tâm nhất nhì Vbiz. Trên trang cá nhân, người đẹp liên tục giải đáp thắc mắc cũng như nhiệt tình bày cách chăm con khoa học cho chị em.
Thế nhưng mới đây, Phạm Hương bất ngờ bị dân mạng bóc mẽ về cách trả lời bất nhất trong việc chăm con.
Cụ thể, khi nhận được câu hỏi: “Chị có cho bé ngậm ti giả không ạ? Bé được bao ngày thì có thể ngậm ti giả được ạ?”, Phạm Hương đã trả lời: “Chị không cho Max ngậm ti giả em ạ”. Theo đó, nàng hậu cho biết việc cho con ngậm ti giả là thói quen không tốt, bởi nó có thể ảnh hưởng đến nướu răng của trẻ sau này.
Tuy nhiên, sau lời chia sẻ này, Phạm Hương lại khuyên chị em nên cho con nhỏ bú hoặc ngậm ti giả khi đi máy bay để các bé quên đi cảm giác ù tai: “Điều quan trọng: Khi máy bay chuẩn bị cất cánh và hạ cánh thì áp suất sẽ thay đổi, làm bé bị ù tai, khó chịu và khóc. Vậy mẹ nên cho bé bú lúc này hoặc ngậm ti giả…”.
Quan điểm chăm sóc con đầy mâu thuẫn này của Phạm Hương khiến cô nhận về những bình luận trái chiều từ khán giả.
Trước đó, người đẹp cũng từng bị chỉ trích vì vừa cho con ăn vừa xem tivi. Tuy nhiên, Phạm Hương đã lên tiếng phủ nhận và cho biết không bao giờ để con tiếp xúc với các thiết bị điện tử khi còn nhỏ.