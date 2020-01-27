Đón Tết ở Mỹ, Hoa hậu Phạm Hương diện áo dài du xuân bên con trai cưng

Sau khi công khai chuyện sinh con, Hoa hậu Phạm Hương rất chăm cập nhật ảnh đời thường bên quý tử đầu lòng. Mới đây, nàng hậu vừa chia sẻ ảnh đón Tết cùng con trai tại Mỹ.

Trong không khí hân hoan của Tết Nguyên Đán 2020, các sao Việt chia sẻ nhiều khoảnh khắc sum vầy bên người thân. Tại Mỹ, Hoa hậu Phạm Hương cũng chào đón năm mới ấm áp bên gia đình nhỏ của mình. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 vừa chia sẻ hình ảnh diện áo dài hoa cùng con trai xuống phố du xuân.

Đón Tết tại Mỹ, Phạm Hương diện áo dài và dắt tay quý tử đi chơi - Ảnh: Instagram

Phạm Hương phấn khởi viết: "Mom & Max. Mùa Tết thứ 2 của con. Lần đầu tiên em Max mặc áo dài và chập chững bước đi gom lì xì. Chúc mừng năm mới các cô chú".

Ngay sau khi đăng tải, dòng chia sẻ của nàng hậu gốc Hải Phòng nhận được sự quan tâm đặc biệt của bạn bè và người hâm mộ. Bà mẹ một con nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp trong ngày đầu năm.

Cuộc sống giàu sang của Phạm Hương tại Mỹ khiến mọi người trầm trồ - Ảnh: Instagram

Điểm gây chú ý hơn cả chính là chiếc xế hộp màu hồng sang trọng của Phạm Hương. Đây là lần hiếm hoi mỹ nhân 9x chụp ảnh với xế cưng đắt đỏ của mình. Nhiều người cho rằng chiếc siêu xe “sang, xịn, mịn” của nàng hậu có giá lên đến 105.000 – 130.000 USD. Dân mạng suy đoán đó chính là quà ông xã đại gia tặng cho Phạm Hương.

Ảnh hiếm hoi Phạm Hương xuất hiện cùng con trai và chồng đại gia - Ảnh: FB

Năm 2018, Phạm Hương tuyên bố tạm ngưng hoạt động một thời gian để sang Mỹ trị bệnh tuyến giáp. Đến cuối năm 2019, nàng hậu gây bão mạng khi lần đầu lên tiếng xác nhận chuyện đã sinh con tại Mỹ. Trước đó, dù có nhiều lời đồn nhưng cô nàng vẫn lên tiếng phủ nhận.

Nhiệt tình bày cách chăm con là thế nhưng Phạm Hương lại bị dân mạng soi ra chi tiết ‘hơi sai sai’ Nhất cử nhất động của Hoa hậu Phạm Hương luôn được công chúng quan tâm. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà người đẹp dễ vướng phải những câu chuyện thị phi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/don-tet-o-my-hoa-hau-pham-huong-dien-ao-dai-du-xuan-ben-con-trai-cung-349609.html