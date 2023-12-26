Con trai Minh Hằng được hóa thân thành 'ông già Noel mini', diện mạo nhóc tì 3 tháng tuổi vô cùng bụ bẫm, đáng yêu!

Trong dịp Giáng sinh này, Minh Hằng cũng lên đồ cho quý tử vô cùng dễ thương. Mẹ bỉm cho biết con trai chính là "ông già Noel mini" của mẹ.

Mới đây trên trang cá nhân, Minh Hằng đăng tải những khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình nhỏ vào dịp Giáng sinh. Đây cũng là năm đầu tiên, nữ ca sĩ đón ngày lễ cùng thành viên mới. Cô vui vẻ chia sẻ: "Năm nay Giáng sinh tưng bừng, hạnh phúc trọn vẹn". Mới đây trên trang cá nhân, Minh Hằng đăng tải những khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình nhỏ vào dịp Giáng sinh Đáng chú ý hơn cả, lần này Minh Hằng "chơi lớn" khoe trọn diện mạo 3 tháng tuổi của quý tử đầu lòng là bé Mỡ. Qua hình ảnh có thể thấy, nhóc tì sở hữu khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to, bờ môi xinh xắn. Trước đó, nữ ca sĩ chỉ chia sẻ khoảnh khắc ảnh chụp từ phía sau hoặc một góc gương mặt của nhóc tì.

Trong dịp Giáng sinh này, Minh Hằng cũng lên đồ cho quý tử vô cùng dễ thương. Mẹ bỉm cho biết con trai chính là "ông già Noel mini" của mẹ Trong dịp Giáng sinh này, Minh Hằng cũng lên đồ cho quý tử vô cùng dễ thương. Mẹ bỉm cho biết con trai chính là "ông già Noel mini" của mẹ. Cô viết: "Ông già Noel mini giúp mẹ hạnh phúc trọn vẹn ngập tràn từng phút giây". Từ lúc mang thai đến khi quý tử chào đời, nữ diễn viên Gọi giấc mơ về không ngần ngại chia sẻ về hành trình làm mẹ của mình. Tuy nhiên, danh tính và diện mạo ông xã vẫn được Minh Hằng giấu kín nhưng may mắn suốt hành trình này, cô luôn được chồng đồng hành, hỗ trợ. Vì vậy mà mẹ bỉm ngày càng nhuận sắc rạng rỡ.

Từ lúc mang thai đến khi quý tử chào đời, cô luôn được chồng đồng hành, hỗ trợ. Vì vậy mà mẹ bỉm ngày càng nhuận sắc rạng rỡ Mỗi ngày của nữ diễn viên sẽ duy trì thức dậy vào lúc 7h sáng để vệ sinh cho quý tử sau đó nhỏ mắt, đút sữa,... Minh Hằng mong muốn sau khi con ngủ một giấc dài thì người đầu tiên bé nhìn thấy chính là mẹ. Vợ chồng nhà Minh Hằng đã có nhiều sự thay đổi trong sinh hoạt để cùng nhau dành thời gian cho con. Mỗi ngày của nữ diễn viên sẽ duy trì thức dậy vào lúc 7h sáng để vệ sinh cho quý tử sau đó nhỏ mắt, đút sữa,... Sau 1 tháng sinh con, Minh Hằng đã quay trở lại công việc và gần đây, cô cũng bắt đầu luyện tập trở lại để cải thiện sức khỏe và nhanh lấy lại vóc dáng. Việc tập luyện không chỉ giúp cho thân hình thon thả mà còn giúp người đẹp giảm stress, đỡ căng thẳng hơn khi chăm con. Sau 1 tháng sinh con, Minh Hằng đã quay trở lại công việc và gần đây, cô cũng bắt đầu luyện tập trở lại để cải thiện sức khỏe và nhanh lấy lại vóc dáng Minh Hằng từng chia sẻ: "Bầu thì năng động, bỉm thì năng suất. Tuy vẫn dư vài kg thịt chưa về lại dáng cũ nhưng cũng được xinh tươi rói ngày được đi làm trở lại. Mong rằng không chỉ mẹ Mỡ, mà tất cả các mẹ bỉm đều có thể trở nên tự tin, xinh đẹp và tuyệt vời hơn. Làm mẹ là một hành trình đẹp đẽ như dáng vẻ của chính chúng ta. Nên chúng ta hãy yêu thương và nâng niu chăm sóc cả hai điều đó nhé".

Minh Hằng lần đầu tiết lộ chồng đại gia có 2 vợ, nghe đến danh tính gây ngỡ ngàng! Dẫu giữ kín danh tính, Minh Hằng cũng thường đăng tải những khoảnh khắc hài hước liên quan đến chồng trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-minh-hang-uoc-hoa-than-thanh-ong-gia-noel-mini-dien-mao-nhoc-ti-3-thang-tuoi-vo-cung-bu-bam-ang-yeu-640257.html