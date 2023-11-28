Mẹ bỉm Minh Hằng nhập hội 'nghiện con', hào hứng khoe khéo 'biệt tài' của nhóc tì mới 3 tháng tuổi!

Hậu trường 28/11/2023 10:01

Hình ảnh của Minh Hằng ngay khi chia sẻ đã gây sốt mạng xã hội vì khung cảnh đáng yêu của hai mẹ con.

Từ khi mang thai đến lúc quý tử chào đời, Minh Hằng thường xuyên cập nhật từng khoảnh khắc quý giá về hành trình làm mẹ thiêng liêng của mình. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, ca sĩ Minh Hằng hạnh phúc khoe ảnh vui đùa bên con trai 3 tháng tuổi.

Người đẹp cho biết, sau khi đi tiêm phòng về, nhóc tì không quấy khóc mà còn cười toe toét rất đáng yêu. "Trộm vía e đi chích ngừa về vẫn cười toe toét. Cục mỡ 3 tháng tuổi" - Minh Hằng chia sẻ.

Mẹ bỉm Minh Hằng nhập hội 'nghiện con', hào hứng khoe khéo 'biệt tài' của nhóc tì mới 3 tháng tuổi! - Ảnh 1
Mới đây nhất, trên trang cá nhân, ca sĩ Minh Hằng hạnh phúc khoe ảnh vui đùa bên con trai 3 tháng tuổi

Hình ảnh của Minh Hằng ngay khi chia sẻ đã gây sốt mạng xã hội vì khung cảnh đáng yêu của hai mẹ con. Nhiều người còn xin vía chăm con mát tay của Minh Hằng khi nhóc tì mới 3 tháng tuổi nhưng vô cùng cứng cáp và bụ bẫm.

Sau khi sinh em bé, Minh Hằng đã nhanh chóng quay lại với guồng công việc. Tuy nhiên, người đẹp vẫn dành sự ưu tiên tối đa cho thiên thần nhỏ. May mắn trong suốt thời gian thai kì và chăm con, người đẹp luôn có ông xã đồng hành và hỗ trợ. 

Mẹ bỉm Minh Hằng nhập hội 'nghiện con', hào hứng khoe khéo 'biệt tài' của nhóc tì mới 3 tháng tuổi! - Ảnh 2
Mỗi ngày nữ diễn viên sẽ duy trì thức dậy vào lúc 7h sáng để vệ sinh cho quý tử sau đó nhỏ mắt, đút sữa,...

Minh Hằng cũng nhập hội "nghiện con" kể từ khi quý tử chào đời. Theo như chia sẻ, mỗi ngày nữ diễn viên sẽ duy trì thức dậy vào lúc 7h sáng để vệ sinh cho quý tử sau đó nhỏ mắt, đút sữa,... Minh Hằng mong muốn sau khi con ngủ một giấc dài thì người đầu tiên bé nhìn thấy chính là mẹ. Vợ chồng nhà Minh Hằng đã có nhiều sự thay đổi trong sinh hoạt để cùng nhau dành thời gian cho con.

Mẹ bỉm Minh Hằng nhập hội 'nghiện con', hào hứng khoe khéo 'biệt tài' của nhóc tì mới 3 tháng tuổi! - Ảnh 3
Vợ chồng nhà Minh Hằng đã có nhiều sự thay đổi trong sinh hoạt để cùng nhau dành thời gian cho con

Ngoài công việc và làm mẹ bỉm, Minh Hằng cũng bắt đầu luyện tập trở lại để cải thiện sức khỏe và nhanh lấy lại vóc dáng. Việc tập luyện không chỉ giúp cho thân hình thon thả mà còn giúp người đẹp giảm stress, đỡ căng thẳng hơn khi chăm con.

Mẹ bỉm Minh Hằng nhập hội 'nghiện con', hào hứng khoe khéo 'biệt tài' của nhóc tì mới 3 tháng tuổi! - Ảnh 4
Ngoài công việc và làm mẹ bỉm, Minh Hằng cũng bắt đầu luyện tập trở lại để cải thiện sức khỏe và nhanh lấy lại vóc dáng

Minh Hằng kết hôn hồi tháng 6/2022 với doanh nhân Quốc Bảo sau nhiều năm yêu. Cuối tháng 8/2023, vợ chồng Minh Hằng chào đón con trai đầu lòng, bé ở nhà được gọi bằng biệt danh bé Mỡ.

Minh Hằng đi chơi vẫn phải chạy vội về nhà, nghe đến lý do khiến hội mẹ bỉm sữa đồng cảm!

Minh Hằng đi chơi vẫn phải chạy vội về nhà, nghe đến lý do khiến hội mẹ bỉm sữa đồng cảm!

Dù bận rộn, song Minh Hằng vẫn ưu tiên thời gian cho quý tử đầu lòng mới chào đời.

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