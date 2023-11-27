Minh Hằng đi chơi vẫn phải chạy vội về nhà, nghe đến lý do khiến hội mẹ bỉm sữa đồng cảm!

Dù bận rộn, song Minh Hằng vẫn ưu tiên thời gian cho quý tử đầu lòng mới chào đời.

Ngày 23/8, Minh Hằng và chồng doanh nhân hạnh phúc đón quý tử đầu lòng chào đời. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên cập nhật về cuộc sống mẹ bỉm cùng cậu quý tử đáng yêu. Sau thời gian ở nhà chăm con, gần đây Minh Hằng đã bắt đầu trở lại công việc sớm và gặp gỡ bạn bè. Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Minh Hằng chia sẻ tình huống "dở khóc dở cười" liên quan đến con trai mà hội mẹ bỉm sữa đều tỏ lời đồng cảm. Theo đó, giọng ca Một vòng trái đất đăng tải hình ảnh cận mặt kèm theo dòng trạng thái: "Đi chơi mà mắc về hút sữa".

Ca sĩ Minh Hằng chia sẻ tình huống "dở khóc dở cười" liên quan đến con trai mà hội mẹ bỉm sữa đều tỏ lời đồng cảm Hóa ra, dù đang đi chơi nhưng mẹ bỉm sữa vẫn không quên nhiệm vụ, phải vội vã về nhà để hút sữa cho quý tử đầu lòng. Ngay khi chia sẻ, dòng trạng thái của Minh Hằng đã nhận về "bão tim" từ cư dân mạng. Một số khác cũng trầm trồ với nhan sắc cận mặt của mẹ bỉm Minh Hằng dù sinh con chưa lâu nhưng người đẹp đã nhanh chóng lấy lại nhan sắc và thần thái như ngày nào. Từ khi quý tử chào đời, Minh Hằng cũng nhập hội "nghiện con". Theo như chia sẻ, mỗi ngày nữ diễn viên sẽ duy trì thức dậy vào lúc 7h sáng để vệ sinh cho quý tử sau đó nhỏ mắt, đút sữa,... Minh Hằng mong muốn sau khi con ngủ một giấc dài thì người đầu tiên bé nhìn thấy chính là mẹ.

Từ khi quý tử chào đời, Minh Hằng cũng nhập hội "nghiện con" Bên cạnh đó, Minh Hằng cũng chia sẻ ông xã luôn đồng hành trong việc chăm sóc con đầu lòng. Kể từ khi lên chức bố mẹ bỉm, cả hai đã có sự thay đổi trong sinh hoạt để cùng nhau dành thời gian cho con. Trong đoạn clip, diện mạo quý tử hơn 2 tháng tuổi nhà Minh Hằng cũng được cho "lên sóng". Hiện tại, cậu bé trông cứng cáp hơn, gương mặt bầu bĩnh trông vô cùng đáng yêu. Hiện tại, cậu bé trông cứng cáp hơn, gương mặt bầu bĩnh trông vô cùng đáng yêu Ngoài công việc, Minh Hằng cũng bắt đầu luyện tập trở lại để cải thiện sức khỏe và nhanh lấy lại vóc dáng. Việc tập luyện không chỉ giúp cho thân hình thon thả mà còn giúp người đẹp giảm stress, đỡ căng thẳng hơn khi chăm con.

Ngoài công việc, Minh Hằng cũng bắt đầu luyện tập trở lại để cải thiện sức khỏe và nhanh lấy lại vóc dáng Minh Hằng kết hôn hồi tháng 6/2022 với doanh nhân Quốc Bảo sau nhiều năm yêu. Cuối tháng 8/2023, vợ chồng Minh Hằng chào đón con trai đầu lòng, bé ở nhà được gọi bằng biệt danh bé Mỡ.

Minh Hằng tiết lộ cuộc sống gia đình nhiều 'xáo trộn' kể từ ngày quý tử đầu lòng chào đời Để dành thời gian chăm sóc cho quý tử đầu lòng, Minh Hằng và ông xã đều phải điều chỉnh lịch sinh hoạt hằng ngày.

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