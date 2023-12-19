Minh Hằng lần đầu tiết lộ chồng đại gia có 2 vợ, nghe đến danh tính gây ngỡ ngàng!

Hậu trường 19/12/2023 15:13

Dẫu giữ kín danh tính, Minh Hằng cũng thường đăng tải những khoảnh khắc hài hước liên quan đến chồng trên mạng xã hội.

Tháng 8 vừa qua, vợ chồng Minh Hằng hạnh phúc đón quý tử đầu lòng sau 1 năm về chung một nhà. Vừa tròn tháng làm mẹ bỉm, nữ ca sĩ đã tích cực quay trở lại với công việc. Thế nhưng, dù bận rộn đến đâu, cả 2 vợ chồng Minh Hằng đều ưu tiên dành thời gian chăm sóc quý tử.

Minh Hằng lần đầu tiết lộ chồng đại gia có 2 vợ, nghe đến danh tính gây ngỡ ngàng! - Ảnh 1

Minh Hằng lần đầu tiết lộ chồng đại gia có 2 vợ, nghe đến danh tính gây ngỡ ngàng! - Ảnh 2
Tháng 8 vừa qua, vợ chồng Minh Hằng hạnh phúc đón quý tử đầu lòng sau 1 năm về chung một nhà

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hằng gây chú ý khi đăng tải video tự tay lắp ráp thảm đồ chơi cho con tại nhà. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng ghép thêm hình ảnh lung linh khi đi làm việc như đang quay MV hay quảng cáo. Kèm theo đoạn clip này, nữ ca sĩ dí dỏm nói ông xã có đến 2 vợ: "Chồng em có 2 vợ, một là mẹ Mỡ, hai là Minh Hằng".

Minh Hằng lần đầu tiết lộ chồng đại gia có 2 vợ, nghe đến danh tính gây ngỡ ngàng! - Ảnh 3

Minh Hằng lần đầu tiết lộ chồng đại gia có 2 vợ, nghe đến danh tính gây ngỡ ngàng! - Ảnh 4
Nữ ca sĩ dí dỏm nói ông xã có đến 2 vợ: "Chồng em có 2 vợ, một là mẹ Mỡ, hai là Minh Hằng".

Chia sẻ của nữ diễn viên Gọi giấc mơ về khiến người xem không khỏi bật cười. Dẫu giữ kín danh tính và diện mạo ông xã nhưng Minh Hằng lại chăm chỉ đăng tải những khoảnh khắc hài hước liên quan đến chồng trên mạng xã hội.

Minh Hằng lần đầu tiết lộ chồng đại gia có 2 vợ, nghe đến danh tính gây ngỡ ngàng! - Ảnh 5
Dẫu giữ kín danh tính và diện mạo ông xã nhưng Minh Hằng lại chăm chỉ đăng tải những khoảnh khắc hài hước liên quan đến chồng trên mạng xã hội

Sắc vóc của mẹ bỉm 4 tháng cũng trở thành tâm điểm chú ý. Mặc dù chưa lấy lại vóc dáng như thời son rỗi nhưng Minh Hằng vẫn thu hút mọi ánh nhìn với vẻ rạng rỡ, thần thái xinh đẹp. Kể từ khi quý tử chào đời, mỗi ngày của nữ diễn viên sẽ duy trì thức dậy vào lúc 7h sáng để vệ sinh cho quý tử sau đó nhỏ mắt, đút sữa,... Minh Hằng mong muốn sau khi con ngủ một giấc dài thì người đầu tiên bé nhìn thấy chính là mẹ. Vợ chồng nhà Minh Hằng đã có nhiều sự thay đổi trong sinh hoạt để cùng nhau dành thời gian cho con.

Minh Hằng lần đầu tiết lộ chồng đại gia có 2 vợ, nghe đến danh tính gây ngỡ ngàng! - Ảnh 6
Sắc vóc của mẹ bỉm 4 tháng cũng trở thành tâm điểm chú ý. Mặc dù chưa lấy lại vóc dáng như thời son rỗi nhưng Minh Hằng vẫn thu hút mọi ánh nhìn với vẻ rạng rỡ, thần thái xinh đẹp

Ngoài công việc và làm mẹ bỉm, Minh Hằng cũng bắt đầu luyện tập trở lại để cải thiện sức khỏe và nhanh lấy lại vóc dáng. Việc tập luyện không chỉ giúp cho thân hình thon thả mà còn giúp người đẹp giảm stress, đỡ căng thẳng hơn khi chăm con.

Minh Hằng lần đầu tiết lộ chồng đại gia có 2 vợ, nghe đến danh tính gây ngỡ ngàng! - Ảnh 7
Ngoài công việc và làm mẹ bỉm, Minh Hằng cũng bắt đầu luyện tập trở lại để cải thiện sức khỏe và nhanh lấy lại vóc dáng

Minh Hằng chia sẻ: "Bầu thì năng động, bỉm thì năng suất. Tuy vẫn dư vài kg thịt chưa về lại dáng cũ nhưng cũng được xinh tươi rói ngày được đi làm trở lại. Mong rằng không chỉ mẹ Mỡ, mà tất cả các mẹ bỉm đều có thể trở nên tự tin, xinh đẹp và tuyệt vời hơn. Làm mẹ là một hành trình đẹp đẽ như dáng vẻ của chính chúng ta. Nên chúng ta hãy yêu thương và nâng niu chăm sóc cả hai điều đó nhé".

Mẹ bỉm Minh Hằng nhập hội 'nghiện con', hào hứng khoe khéo 'biệt tài' của nhóc tì mới 3 tháng tuổi!

Mẹ bỉm Minh Hằng nhập hội 'nghiện con', hào hứng khoe khéo 'biệt tài' của nhóc tì mới 3 tháng tuổi!

Hình ảnh của Minh Hằng ngay khi chia sẻ đã gây sốt mạng xã hội vì khung cảnh đáng yêu của hai mẹ con.

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Từ khóa:   Minh Hằng ông xã Minh Hằng con trai Minh Hằng

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