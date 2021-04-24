Con trai Hà Hồ 'lộ' nốt ruồi quý nhân, cư dân mạng 'hóng hớt' dự đoán tính cách hoàng tử tương lai

Trong một bức ảnh vừa được đăng trên mạng, ngoài vẻ đáng yêu hết phần thiên hạ thường thấy của cặp song sinh, cư dân mạng "phát hiện" ra con trai Hồ Ngọc Hà và Kim Lý do một đặc điểm lạ.

Sau khi chào đón cặp song sinh, Hà Hồ - Kim Lý thường xuyên chia sẻ hình ảnh các con lên mạng xã hội. Lượng fan yêu mến các bé "khủng" đến mức, mỗi khoảnh khắc được "tung" lên đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cư dân mạng. Mới đây, hình ảnh cặp song sinh nhà "nữ hoàng giải trí" vừa được đăng tải đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Cộng đồng bất ngờ phát hiện cậu bé Leon nhà Hồ Ngọc Hà có một nốt ruồi son ngay ngực. Ngay lập tức, "hội bà tám" được dịp trầm trồ, ngưỡng mộ và dự đoán tính cách quý tử với nốt ruồi quý hiếm này.

Fan hâm mộ lập tức phát hiện nốt ruồi son trên ngực phải bé Leon Đáng chú ý, 1 fan của cặp song sinh để lại bình luận: "Những chàng trai sở hữu nốt ruồi son ở ngực bên phải thường là người thông minh, có tài ăn nói... Chàng rất thông minh, nhạy bén và thích khám phá, chinh phục những điều mới lạ. Vì thế mà con đường công danh, sự nghiệp của họ khá rộng mở. Làm việc với cái đầu lạnh, dùng lý tính để quyết định mọi thứ là điều bạn dễ nhận thấy ở người đàn ông có nốt ruồi son ở ngực phải. Họ có số hưởng, sống trong nhung lụa mà không cần phải lo lắng về tiền bạc". Một số cư dân mạng ngạc nhiên với nốt ruồi son của Leon Trong loạt ảnh được nữ ca sĩ đăng tải, cậu bé Leon rất hiếm hoi được mẹ để lộ ngực trần. Tuy nhiên, trong 1 đoạn video được gia đình chia sẻ trước đó, cư dân mạng cũng phát hiện ra nốt ruồi son quý của cậu bé.

Trong một đoạn video massage trước đó, Leon cũng để lộ nốt ruồi son Cặp đôi đáng yêu nhà Hà Hồ Gia đình thường có những khoảnh khắc đáng yêu bên nhau Hiện nay, cặp đôi Leon - Lisa nhà Hà Hồ đang là một trong những nhóc tì Vbiz được quan tâm nhất nhì mạng xã hội, thậm chí đôi lúc còn chiếm luôn "spotlight" của bố mẹ nhà sao. Nhất cử nhất động của gia đình luôn được Vnet hóng hớt và "thả tim" liên tục.

'Thánh hài' nhà Hà Hồ gây cười cực mạnh với khuôn mặt '50 sắc thái' Sinh ra trong một gia đình "đẹp toàn diện" khi cả bố và mẹ đều là những người mẫu, ca sĩ có vẻ ngoài "tỏa sáng" nhưng cậu con trai Leon lại sở hữu một "kho tàng" biểu cảm hài hước khó đỡ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-ha-ho-lo-not-ruoi-quy-nhan-cu-dan-mang-hong-hot-du-doan-tinh-cach-hoang-tu-tuong-lai-403057.html