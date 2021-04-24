Con trai Hà Hồ 'lộ' nốt ruồi quý nhân, cư dân mạng 'hóng hớt' dự đoán tính cách hoàng tử tương lai

Trong một bức ảnh vừa được đăng trên mạng, ngoài vẻ đáng yêu hết phần thiên hạ thường thấy của cặp song sinh, cư dân mạng "phát hiện" ra con trai Hồ Ngọc Hà và Kim Lý do một đặc điểm lạ.
- Hồ Ngọc Hà tung loạt ảnh xúc động bên Kim Lý và các con, xin lỗi Subeo - Lisa - Leon vì điều này
- Hình ảnh vô cùng đáng yêu của Kim Lý và cặp song sinh Lisa - Leon khi chuẩn bị đi chơi
Sau khi chào đón cặp song sinh, Hà Hồ - Kim Lý thường xuyên chia sẻ hình ảnh các con lên mạng xã hội. Lượng fan yêu mến các bé "khủng" đến mức, mỗi khoảnh khắc được "tung" lên đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cư dân mạng.
Mới đây, hình ảnh cặp song sinh nhà "nữ hoàng giải trí" vừa được đăng tải đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Cộng đồng bất ngờ phát hiện cậu bé Leon nhà Hồ Ngọc Hà có một nốt ruồi son ngay ngực. Ngay lập tức, "hội bà tám" được dịp trầm trồ, ngưỡng mộ và dự đoán tính cách quý tử với nốt ruồi quý hiếm này.
Đáng chú ý, 1 fan của cặp song sinh để lại bình luận: "Những chàng trai sở hữu nốt ruồi son ở ngực bên phải thường là người thông minh, có tài ăn nói... Chàng rất thông minh, nhạy bén và thích khám phá, chinh phục những điều mới lạ. Vì thế mà con đường công danh, sự nghiệp của họ khá rộng mở. Làm việc với cái đầu lạnh, dùng lý tính để quyết định mọi thứ là điều bạn dễ nhận thấy ở người đàn ông có nốt ruồi son ở ngực phải. Họ có số hưởng, sống trong nhung lụa mà không cần phải lo lắng về tiền bạc".
Trong loạt ảnh được nữ ca sĩ đăng tải, cậu bé Leon rất hiếm hoi được mẹ để lộ ngực trần. Tuy nhiên, trong 1 đoạn video được gia đình chia sẻ trước đó, cư dân mạng cũng phát hiện ra nốt ruồi son quý của cậu bé.
Hiện nay, cặp đôi Leon - Lisa nhà Hà Hồ đang là một trong những nhóc tì Vbiz được quan tâm nhất nhì mạng xã hội, thậm chí đôi lúc còn chiếm luôn "spotlight" của bố mẹ nhà sao. Nhất cử nhất động của gia đình luôn được Vnet hóng hớt và "thả tim" liên tục.