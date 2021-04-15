'Thánh hài' nhà Hà Hồ gây cười cực mạnh với khuôn mặt '50 sắc thái'

Hậu trường 15/04/2021 11:59

Sinh ra trong một gia đình "đẹp toàn diện" khi cả bố và mẹ đều là những người mẫu, ca sĩ có vẻ ngoài "tỏa sáng" nhưng cậu con trai Leon lại sở hữu một "kho tàng" biểu cảm hài hước khó đỡ.

Leon là cậu con trai út của Hà Hồ và Kim Lý. Cậu bé nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng vì độ đáng yêu qua các biểu cảm hài hước được nhận xét là như "thánh tấu hài" của showbiz Việt.

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Trong chuyến du lịch mới đây của gia đình Hà Hồ tại Đà Lạt, cậu nhóc lộ gương mặt 'không cảm xúc' trong khi các thành viên còn lại đều tươi cười rạng rỡ. Vẻ 'khó ở' của Leon khiến cộng đồng mạng 'cười nghiêng ngả' vì quá đáng yêu

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 Bình sữa thôi mà, có cần phải giật mình như vậy không Leon ơi! 
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 Biểu cảm giật mình tỉnh giấc với cặp mắt mở to hết cỡ khiến cư dân mạng cười ngả nghiêng 

Trong nhiều loạt ảnh được chia sẻ trước đó, nhiều fan của gia đình này còn hài hước bình luận khen cậu nhóc có tố chất làm diễn viên hài bởi gương mặt có nét giống Vinh Râu của FapTV. 

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Nhiều cư dân mạng còn hài hước so sánh con của cặp đôi với diễn viên hài Vinh Râu vì cho rằng biểu cảm của cậu nhóc quá 'gây hài' - Ảnh: Internet
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Ngay cả lúc ngủ cũng không thể khiến cộng đồng mạng ngừng cười - Ảnh: FB
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'Cười từ thiện' cho bố Kim Lý có để hình up Facebook thôi đấy nhá! - Ảnh: FB
 
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Hà Hồ cũng từng phì cười chia sẻ hình ảnh cả 2 con với dòng trạng thái chú thích về biểu cảm 'khó đỡ' của cậu con trai: 'Chị là ai? Sao chị cạp bụng tui?' - Ảnh: FB

Những biểu cảm của Leon khiến dân mạng thích thú và đặt luôn cho cậu bé biệt danh "thánh tấu hài". Hy vọng hai nhóc tì sinh đôi nhà Hà Hồ luôn khỏe mạnh, đáng yêu và hài hước để mang đến niềm vui cho gia đình và những người hâm mộ của hai bé.

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Từ khóa:   Leon và Lisa Hà Hồ và Kim Lý hài hước

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