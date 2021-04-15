'Thánh hài' nhà Hà Hồ gây cười cực mạnh với khuôn mặt '50 sắc thái'

Sinh ra trong một gia đình "đẹp toàn diện" khi cả bố và mẹ đều là những người mẫu, ca sĩ có vẻ ngoài "tỏa sáng" nhưng cậu con trai Leon lại sở hữu một "kho tàng" biểu cảm hài hước khó đỡ.
Leon là cậu con trai út của Hà Hồ và Kim Lý. Cậu bé nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng vì độ đáng yêu qua các biểu cảm hài hước được nhận xét là như "thánh tấu hài" của showbiz Việt.
Trong nhiều loạt ảnh được chia sẻ trước đó, nhiều fan của gia đình này còn hài hước bình luận khen cậu nhóc có tố chất làm diễn viên hài bởi gương mặt có nét giống Vinh Râu của FapTV.
Những biểu cảm của Leon khiến dân mạng thích thú và đặt luôn cho cậu bé biệt danh "thánh tấu hài". Hy vọng hai nhóc tì sinh đôi nhà Hà Hồ luôn khỏe mạnh, đáng yêu và hài hước để mang đến niềm vui cho gia đình và những người hâm mộ của hai bé.