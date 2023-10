Con nuôi Quang Lê được giữ cát sê trước 18 tuổi 'không mẻ một xu', khen 'ba nuôi là người sòng phẳng'

Được biết, sau Phương Mỹ Chi, lại đến Bùi Quang Nhật được Quang Lê đón nhận và chăm chút trong sự nghiệp. Cả hai ra mắt khán giả sau thành công ở chương trình The Voice Kids mùa đầu tiên lên sóng. Bùi Quang Nhật là con nuôi thứ hai của ca sĩ Quang Lê và cũng rất đam mê ca hát.

Lùm xùm giữa ca sĩ Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường vẫn gây nhiều tranh cãi trong dư luận khi sự việc vẫn chưa được giải quyết rõ ràng. Trong khi khán giả đang hóng một kết quả đẹp nhất cho cả hai bên thì Quang Lê cũng bị chú ý cùng Phương Mỹ Chi khi có mối quan hệ con nuôi giống như ca sĩ Phi Nhung. Cả hai vô tình được cư dân mạng đặt lên bàn cân so sánh.

Quang Nhật cho biết anh đều nhận được cát sê ngay sau khi đi hát - Ảnh: Internet

Quang Nhật chia sẻ thêm: “Tôi không cảm thấy bản thân thua thiệt gì so với Phương Mỹ Chi hết, mỗi người có một nhu cầu sống khác nhau. Quan trọng hơn cả, ba Quang Lê rất chiều chuộng con mình, thích cái gì là mua cái đó miễn là vừa túi tiền và hợp lý. Tôi không cần micro 200 triệu nhưng với những món đồ khác, mỗi khi tôi cần, ba vẫn sẵn sàng đáp ứng và mua tặng".

Hiện tại Quang Nhật và ca sĩ Quê Em Mùa Nước Lũ là bạn thân của nhau, cả hai từng có thời gian bị cư dân mạng đồn đoán là hẹn hò vì quá thân thiết.

Quang Nhật và Phương Mỹ Chi là bạn bè khá thân thiết - Ảnh: Internet

Ngoài săm soi về đời tư, Quang Nhật còn được chú ý đến chuyện cát sê đi hát. Nam ca sĩ bộc bạch: “Ba Quang Lê là người rất sòng phẳng về chuyện tiền bạc. Mỗi khi tôi đi diễn về, quản lý của ba sẽ chuyển ngay cát-sê cho tôi hoặc chậm nhất là hôm sau. Dù chưa đủ 18 tuổi nhưng tôi vẫn được giữ toàn bộ cát-sê, thoải mái chi tiêu. Song, ba vẫn thường luôn nhắc tôi sử dụng túi tiền sao cho hợp lý".

Dù câu chuyện của Hồ Văn Cường đã qua nhưng khi bị khán giả so sánh và cho rằng Hồ Văn Cường quá thiệt thòi so với mình, ca sĩ Quang Nhật phủ nhận: "Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ vậy. Nhưng theo tôi nghĩ, Hồ Văn Cường không hề thiệt thòi, chỉ là không có được sự tự do. Mỗi bậc phụ huynh sẽ có cách quản lý, giáo dục con cái khác nhau, đặc biệt hơn khi Cường còn chưa đủ 18 tuổi".

Quang Nhật cho biết sắp tới anh cùng cha nuôi sẽ dự định thực hiện một dự án âm nhạc - Ảnh: Internet

Sau buổi trò chuyện, khán giả cảm thấy dễ chịu khi mối quan hệ giữa Quang Lê và hai người con nuôi khá tốt đẹp, không như lời đồn của cư dân mạng. Sau khi hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia, Quang Nhật sẽ cùng cha nuôi thực hiện một số dự án âm nhạc. Riêng Phương Mỹ Chi dù rời công ty của Quang Lê nhưng cô vẫn sẵn sàng hổ trợ mỗi khi ba nuôi cần đến.