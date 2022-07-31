Con gái quá giống Phan Hiển, Khánh Thi bỗng dưng mang tiếng 'đẻ thuê'

Con gái nhỏ của Phan Hiển và Khánh Thi được nhận xét là "sao y bản chính" từ bố của mình.
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Mới đây, Phan Hiển đã đăng tải lên trang cá nhân của mình loạt ảnh vợ và con gái Anna cùng nhau khoe sắc trong những chiếc đầm trắng dễ thương. Khánh Thi ở tuổi 40 vẫn vô cùng trẻ trung, nhan sắc thậm chí được nhận xét là ngày càng "lên hương". Trong khi đó, bé Anna 4 tuổi đã sớm bộc lộ khí chất và nhan sắc cũng rất "ra gì và này nọ", được dự đoán sẽ vô cùng nổi tiếng nếu cũng dấn thân vào showbiz trong tương lai.
Tuy nhiên, điều khiến cho khán giả đặc biệt chú ý lại là dòng chú thích mang tính chất "sủng vợ" cực kỳ của Phan Hiển: “Mẹ nó đẹp sẵn rồi nên khen nữa cũng thừa. Còn mợ chảnh ngày càng xinh xắn”. Cư dân mạng đã dành nhiều lời khen có cánh cho cách nịnh vợ "đỉnh cao" này của kiện tướng dancesport.
Được biết, đây cũng không phải là lần đầu mà Phan Hiển "nịnh vợ" công khai trên mạng xã hội. Trước đây, khi đăng một bức hình chơi đùa cùng con gái Anna, anh đã đính kèm chú thích: “Con sắp tròn 1 tuổi rồi. Hi vọng sau này con lớn sẽ giỏi như bà cố, thương người như bà nội, xinh đẹp và yêu chồng như mẹ con nhé. Love you”.
Vào tháng 6/2022, khi được đoàn tụ với Khánh Thi sau thời gian phải xa nhà đi thi đấu, Phan Hiển đã đăng tải tấm ảnh thân mật với vợ và viết: “Trời rét là tại Đông. Yêu nàng là tại Hạ”.
Bên cạnh đó, trong bài đăng mới này của Phan Hiển, nhiều cư dân mạng đã bình luận rằng Khánh Thi đang "đẻ thuê" vì gương mặt của bé Anna quá giống với Phan Hiển, không có nét nào ăn nhập với mẹ cả dù cả hai chung một khung hình. Mộ số bình luận của netizen:
-“Khánh Thi đẻ thuê thôi, KuBi và Anna giống ba Hiển như đúc vậy”.
- “Khánh Thi sinh 2 người con giống cha Phan Hiển như đúc”.
- “Bé giống bố ngày càng xinh”.